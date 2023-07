Announcement

Argumentaire

Au cours de ces dernières années, et particulièrement suite à la pandémie de la COVID-19, l’enseignement supérieur a connu des mutations protéiformes affectant les modes de fonctionnement du système de l’enseignement et de la recherche scientifique. Dans ce contexte, toutes les institutions universitaires en Algérie, sous l’égide du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont mis en place un dispositif de formation hybride. L’intégration des nouveaux moyens de technologie liée à l’intelligence artificielle s’est alors imposée dans l’environnement pédagogique et les nouvelles méthodes d’apprentissage sont en pleine mutation. Tel est le cas de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères qui n’est pas en retrait face à ces approches techno-pédagogiques de plus en plus orientées vers l’exploitation de l’intelligence artificielle en classe de langue.Ce système, imitant le comportement d’un équivalent humain,capable de s’adapter en temps réel aux capacités, au niveau et aux besoins de la personne en formation (Meilleur, 2018)peut contribuer à relever certains défis, dont celui de répondre adéquatement aux besoins diversifiés des étudiants (UNESCO, 2019),à leurs interactions pour atteindreles objectifs proposés (Sanchez et Lama, 2008).

En ce sens, l’intelligence artificielle (IA) a la capacité de relever certains des plus grands défis qui se posent aujourd’hui dans de l’apprentissage des langues étrangères, notamment le développement des pratiques d’enseignement/apprentissage innovantes. Dans cette perspective, Blanc (2017 : 40) explique que «les applications de l’intelligence artificielle les plus discutées en éducation aujourd’hui sont celles qui touchent à l’analyse de l’apprentissage. Elles pourraient permettre de mieux comprendre comment les apprenants apprennent et donner ainsi la possibilité de personnaliser l’enseignement. Ces recherches pourraient également aider les enseignants à améliorer leur cours et les [établissements] à améliorer leurs plans d’aide à la réussite ». Pour ce faire, les questions que l’on se pose, en considérant l’université algérienne sont : quels outils les étudiants exploitent-ils pour apprendre une langue étrangère ? Et de quelle manière ? Jusqu’à quel point l’intelligence artificielle est intégrée dans le système d’enseignement et d’apprentissage des langues étrangères dans nos universités ? Qu’apporte-t-elle concrètement à l’acte pédagogique dans le contexte algérien ?

En vue de saisir la place qu’occupe l’intelligence artificielle dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères dans le contexte universitaire algérien, ce colloque réunira des enseignants, des chercheurs et des étudiants qui pourront rendre compte de la réalité du terrain. Bien plus, ce colloque sera l’occasion de poser la problématique de l’intelligence artificielle en termes de faisabilité, d’applications concrètes, de défis et de perspectives pour une exploitation maximale. En somme, l’objectif de la rencontre est de comprendre l’impact potentiel de l’IA sur l’apprentissage des langues étrangères dans le contexte algérien et d’aboutir à des orientations techno-pédagogiques exploitant au mieux les opportunités des technologies de l’IA dans l’apprentissage des langues étrangères, notamment grâce à une collaboration humain-machine.

Dans cette optique, les interventions s’articuleront autour des trois principaux axes suivants : ( en français et en anglais)

L’IA à l’université algérienne : réalités, défis et perspectives

L’IA au service des pratiques enseignantes : quelles applications en classe de langues étrangères ? Pour quels objectifs ?

L’IA au service de l’apprentissage des langues étrangères: quelles utilisations didactiques ? Pour quels résultats ?

Instructions aux auteurs

Veuillez soumettre vos propositions de communication sous forme d’un résumé ne dépassant pas 500 mots (espaces et bibliographie compris) avec 3 à 5 mots clés et une bibliographie succincte (au moins cinq références) aux adresses mail suivantes :

colloqueia2023@gmail.com/

benaouali.fouzia.cuniv.tissem@gmail.com

Dates importantes

Date butoir de soumission des résumés: 30 septembre 2023.

Notification des acceptations : 5 octobre 2023

Diffusion du programme en ligne : 30 octobre 2023

Date du colloque : 6 novembre 2023

