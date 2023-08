« La durabilité » : un contexte conceptuel dans l’art et le design

Announcement

Argumentaire

Aujourd’hui, le monde vit l’impact des changements climatiques et environnementaux profonds et rapides qui ont eu des effets néfastes sur tous les êtres vivants de la planète. Pour cette raison, plusieurs pratiques artistiques se sont consacrées au traitement de la question de la "durabilité"[1], et ce, afin de sensibiliser à la fragilité des conditions environnementales, sociales, économiques et bien d’autres, dans lesquelles l’accent a été mis sur l’exigence de rechercher des solutions radicales et prévenir pour ce danger qui nous menace.

D’ailleurs, on commence à évoquer, de nos jours, dans le domaine du Design, ce qu’on appelle le « design durable »14,pour lequel des principes spécifiques et appropriés ont été bien définis. Quant au domaine artistique, les nominations ont été multiples et diverses. Les historiens Maja et Rubens Fowkers, appelaient cet art « l’art durable », tandis que d’autres, comme Kagan et Kirchberg[2] préféraient l’appeler « l’art du développement durable », alors que Margot Käßmann le définit plutôt comme « le travail artistique qui nous pousse à réfléchir à la durabilité ». Malgré les différentes nominations, quoique l’objectif des créations s’avère commun, il promeut la sensibilisation des dangers et des risques liés aux changements climatiques sur l’environnement et sur la vie en général.

D’autre part, le choix des matériaux dans ces pratiques n’est pas anodin, les artistes ne choisissent pas uniquement des matériaux inoffensifs sur l’environnement, ou ne faisant pas preuve de gaspillage d’énergies ; ils se penchent plutôt vers des matériaux qui garantissent le développement de l’environnement et subvient aux besoins des habitants actuels tout en pensant aux besoins des générations suivantes. Et puisqu’il s’agit d’une pratique artistique contextuelle, riche conceptuellement, escortée d’un discours critique de sensibilisation et de conscientisation, elle requiert une certaine « proximité » avec le citoyen et un raccordement avec ses différentes activités quotidiennes. En effet, revenir au quotidien reste le moyen d’appréhender le rapport de soi au monde, comme une aspiration à faire évoluer l’humain et bâtir les fondements de « l’Éco-sapiens »[3].

Sur cette base, les pratiques artistiques (dans les domaines de l’Art et du Design) préoccupées par la question de la durabilité, se sont ouvertes à plusieurs domaines pour inclure « l’Art écologique » ou le « Design écologique », « l’art vivant », « l’art du recyclage » ou « l’art de la récupération », afin de soulever un ensemble de questions, dont nous éclairerons certaines dans les axes de recherche.

Axes de recherche

Esthétique du « recyclé » dans les pratiques artistiques (dans le domaine de l’Art et du Design), en rapport avec la durabilité.

La « proximité » comme nécessité dans l’art de la durabilité.

Le « fonctionnel » dans le domaine du Design durable.

Le « créatif » à travers le croisement des disciplines et dans son rapport avec la durabilité.

Texte de présentation : Dr. Olfa MOALLA – Université de Sfax

Traduction du texte de présentation : Dr. Rim MOALLA – Université de Sfax

Modalités de participation

L’article doit être inédit.

Le texte final ne doit pas dépasser 4000 mots.

Les photos doivent être de bonne résolution (300 dpi), et les crédits photographiques doivent être clairement mentionnés.

Il faut respecter les conditions de rédaction d’un texte scientifique.

Le participant doit utiliser la police Arial, la taille 12 pour le texte en Français, et la taille 14 pour le texte en Arabe.

Les propositions doivent être envoyées au format Word dans la langue choisie.

Les textes doivent être accompagnés du nom et prénom du participant, son titre universitaire (chercheur, enseignant, doctorant, docteur), son établissement de rattachement (si disponible) et d’une brève biographie.

Calendrier

15 Septembre 2023 : deadline de soumission des résumés à l’adresse e-mail suivante : art.design.durable@gmail.com

à l’adresse e-mail suivante : 15 Novembre 2023 : Informer les auteurs potentiels des résultats d’admission après validation du comité de lecture.

Décembre 2023 : Publication des articles retenus dans un livre collectif.

Pour plus d’informations et de renseignements, veuillez nous contacter par téléphone sur les numéros suivants : 24 853 535 ou 53 790 821.

Les organisateurs

Ce projet artistique, intitulé « Un Pont à traverser », a bénéficié d’un côté d’une subvention du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique du Ministère des Affaires Culturelles de Tunis, et d’un autre, d’un partenariat avec l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Sousse.

Coordination et suivi

Dr. Hela HEDHILI BEN HAMMOUDA – Université de Sousse.

Comité Scientifique

Mohamed Essghaier GAIED, Professeur, Université de Sousse, Tunis (Institut Supérieur des Beaux -Arts de Sousse)

Feten CHOUBA SKHIRI, Professeure, Université de Sousse, Tunis (Institut Supérieur des Beaux -Arts de Sousse)

Fetah BEN AMEUR, Professeur, Université de Sfax (Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax)

Sami BEN AMEUR, Professeur, Université de Tunis (Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis)

Amin HADJ TAIB, Maître de conférences, Université de Sfax (Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax)

Ali JELLITI, Maître de conférences, Université de Gabes (Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabes)

Mohamed HEDI DAHMEN, Maître de conférences, Université de Sfax, (Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax)

Yosra ZAGHDANE, Maîtresse de conférences, Université de Sfax, (Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax)

Notes

[1] La durabilité signifie cet équilibre qui se crée entre l’être et son environnement, c’est-à-dire, qu’il faut préserver les conditions de la vie afin d’assurer la survie de la race humaine. 14« Design durable », « conception durable », « éco-conception ».

[2] Sacha Kagan, Volker Kirchberg, Durabilité : une nouvelle frontière pour les arts et les cultures, éditions VAS VerlagfürAkademisheSchriften,2008, pp. 14 – 24.

[3] L’éco-sapiens est la personne qui coexiste avec l’écosystème de manière intelligente, logique et équilibrée.