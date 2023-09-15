« La durabilité » : un contexte conceptuel dans l’art et le design

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يعيش العالم اليوم على وقع تحوّلات مناخية وبيئي ة عميقة وسريعة أثرّت سلبا على كلّ ما هو حيّ في كوكب الأر ض، لذلك وقع التركيز على بلورة ابداعات ت عنى بموضوع" الاستدامة "1 كسبيل للتوعيةبهشاشة الأوض ا ع البيئية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها كثير ،وقد تمّ التشدي د فيها على مطلب البحثعن حلول جذرية لمقاومة الخطر الذي يتهدّدنا .

في هذا الإطار أصبحنا نتحدّث اليوم في مجال التصميم عن" تصميم مستدا م "2 وضِعت لفائدته مبادئ مح دّ دة ومضبوطة، أمّا في مجال الفن ،فتع دّ دت التسميات واختلف ت، إذ أطلق كلّ من " ماج ا وروبنسفوكس" 3 على هذا الفن اسم "الفن المستدا م "4، في حين فضّل آخرون على غرار كل من " كانغ"و"كيربورغ" 5 تسميته " بفن الاستدامة "6، أمّا "مارغو كيمان "[1] فآثر ت عبارة "العمل الفني الذي يدفعناللتفكير في الاستدام ة".

ومهما اختلفت التسميات إلاّ أن هدف هذه الإبداعات ظلّ مركزا على التحسيس بمخاطر هذهالتح وّلات المنا خية على المحيط وعلى الحياة عموما، كما تخيرّ من مواد إنجازه ما لا يضرّ المحيط وما لا يهدر طاقاته ، بل وعم ل بالأحرى على توظي ف ما يضمن تطوّره، ويلبي حاجيات سكان الحاضر دون انيقصي حق الأجيال اللاحقة في الاستجابة لحاجياتهم.

"La durabilité " ويقصد بلفظة" الاستدامة " ذلك التوازن الناشئ بين الكائن ومصادر محيطه، بمعنى الجوانب الحياتية التي يجب الحفاظ عليها والحيلولة دون نفاذها لضمان بقاء الجنس البشري .

" ذلك التوازن الناشئ بين الكائن ومصادر محيطه، بمعنى الجوانب الحياتية التي يجب الحفاظ عليها والحيلولة دون نفاذها لضمان بقاء الجنس البشري . « Design durable », « conception durable », « écoconception ».

Maja and Reuben Fowkes.

« sustainable art » (art durable) . Voir Maja and Reuben Fowkes, (July 2007), « Sensuous Resistance:the legacy of modernism for sustainable art ». Dokumenta 12 magazine project.

Kagan et Kirchberg. Voir Sacha Kagan, Volker Kirchberg. Sustainability: a new frontier for the arts and cultures

(pp.14-24), VAS Verlag für Akademische Schriften.

« Sustainability » (« Art de la durabilité » ou « l’art et la durabilité »).

ولأنّه ابداع سياقي محمّل بثقل مفاهيميّ وبخطاب نقدي تحسيسي توعوي اشترط لز وما "القرب "8من المواطن والاحتكاك بمختلف مجالات نشاطاته اليومية، فالعودة إلى اليوميّ ه ي السبيل إلى فهم علاقةالذات بالعالم، وهي الطريق لنحت معالم الانسان "الإيكوسيبيان" 9.

على هذا الأساس انفتحت الإبداعات )في مجالي الفن والتصميم( المنشغل ة بموضوع " الاستدامة"على عدةّ مجالات لتشمل "الفن أو التصميم البيئي "10 و" الفن الحي "11 وفن الرسكلة" أو "التدوير"12ولتطرح إثرها مجموعة من التساؤلات نسوق بعضها في محاور البحث.

محاور البحث:

استيطيقا " ال م س ت ع مل " في الإبداعات )في مجالي الفن والتصميم( ذات العلاقة بالاستدامة.

" في الإبداعات )في مجالي الفن والتصميم( ذات العلاقة بالاستدامة. " القرب " ضرورة من ضرورات فن الاستدامة.

" ضرورة من ضرورات فن الاستدامة. " الوظيف ي " في رحاب التصمي م المستدام.

" في رحاب التصمي م المستدام. "الإبداع يّ" عبر تقاطع الاختصاصات وعلاقته بالاستدامة.

نص التقديم: د. الفة معلى (جامعة صفاقس)

الجهة المنظّمة :

− مشروع فني ثنائي ،حاصل على منحة الدعم من صندوق التشجيع الفني التابع لوزارة الشؤون الثقافية بتونس بعنوان" جسر عبو ر"، بالشراكة مع المعهد العالي للفنون الجميلة ،جامعة سوس ة.

− تنسيق ومتابعة: د. هالة الهذيلي بن حمودة.

اللجّنة العلمية:

− محمّد الصغير قاي د، أستاذ تعليم عالي، جامعة سوس ة

− فاتن شوبة الصخيري، أستاذ تعليم عالي، جامعة سوس ة

− فاتح بن عامر، أستاذ تعليم عالي، جامعة صفاق س

8 « La proximité ».

9» Éco-sapiens « ، وهو الشخص الذي يتعايش مع النظام البيئي بطريقة ذكية منطقية ومتوازنة.

« Art écologique » et « design écologique ».

« Art du vivant ».

« Art de recyclage ».

− سامي بن عامر، أستاذ تعليم عالي، جامعة تون س

− أمين الحاج طيّ ب، أستاذ محاضر، جامعة صفاق س

− عليّ الجليطّي ، أستاذ محاضر، جامعة قاب س

− محمّد الهادي دحمان، أستاذ محاضر، جامعة صفاق س

− يسرى زغدان، أستاذ محاضر، جامعة صفاق س

شروط المشاركة:

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تواريخ وآجال:

− يرسل النص في نسخته النهائية في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2023 على العنوا ن الإلكترون ي التالي:

liv.art.design.durable@gmail.com

− الاعلام بنتائج القبول من قبل لجنة التحكيم ابتداء م ن 15 نوفمبر 2023

− تنشر النصوص المقبولة في كتاب جماعيّ بتاريخ ديسمبر 2023.

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