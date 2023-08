Announcement

Contexte et objectif de la recherche post-doctorale

Une offre de post-doctorat de 18 mois est proposée par le laboratoire Chrono-Environnement (UMR CNRS-Université de Franche-Comté). L'UMR Chrono-Environnement (CNRS) détient une expertise reconnue dans le domaine de l'histoire de l'environnement et du climat. Ses travaux récents portent sur la reconstitution de séries d'événements climatiques extrêmes et sur l'étude de l'évolution des paysages et des usages des sociétés dans le passé. Elle coordonne l’IRN RISCDIS, un projet international collaboratif avec le MIT, Harvard, Kyoto, Sendai et Rimouski, consacré aux risques et aux catastrophes.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet interdisciplinaire K3 du programme OneWater qui associe les universités de Grenoble Alpes, d’Avignon et de Sorbonne, le CNRS (HydroSciences Montpellier, Chrono-Environnement), l’INRAE, l’IRD et le BRGM. Ce projet a pour objectif d’identifier l'impact des changements globaux sur les ressources en eau karstiques souterraines et de surface, afin de proposer des solutions d'adaptation aux principaux utilisateurs. Mener une telle approche implique d’intégrer des observations pluridisciplinaires variées fondées sur la géo-histoire et l’histoire de l’environnement, la climatologie, l’hydrologie, la géologie et la géophysique.

Dans le cas plus spécifique du contrat post-doctoral proposé, l'approche géohistorique documentera les grandes variations de l'utilisation des terres depuis le 18ème siècle (déforestation, boisement, grands incendies de forêt...), d'autres impacts anthropogéniques, tels que les développements hydrauliques (moulins, canaux, digues...), et des séries d'événements extrêmes (inondations, sécheresses) à partir de plans, cartes, croquis, documents, journaux, photographies anciennes (disponibles dans la bibliographie et les archives). Ces informations seront combinées avec des ré-analyses climatiques à long terme pour simuler les recharges sur le long terme. Les recharges simulées seront analysées pour déconvoluer les impacts des évolutions de l'occupation des sols et des changements climatiques.

Sites d’étude

Ce projet sera réalisé sur des hydrosystèmes karstiques dans un contexte anthropisé : (i) l’aquifère du Lez qui alimente la ville de Montpellier (Hérault), le bassin de la Loue (Jura) où l'occupation et l'utilisation des sols ont fortement évolué depuis le 17e siècle, entre sylviculture, agriculture et élevage ; et le site de la Fontaine de Vaucluse (Vaucluse), soumis à une forte dynamique écologique depuis le XIXe siècle, qui possède l’un des plus grand débits d'Europe et dont la résurgence alimente un important réseau d’irrigation. Ces sites sont soumis à des climats variés : méditerranéen pour le Lez et Fontaine de Vaucluse, continental pour la Loue.

Missions

Dépouiller la documentation historique conservées dans différents centres d’archives en lien avec les trois sites géographiques étudiés dans le projet K3.

Réaliser une cartographie diachronique (en fonction des sources cartographiques disponibles) des trois sites karstiques au cours des 300 dernières années.

Réalisation d’une base de données dont le contenu et les modalités seront définies en concertation avec les partenaires des autres disciplines.

Valorisation des résultats par une participation à un congrès et à la rédaction d’un article scientifique dans une revue internationale du domaine.

Le post-doctorant sera amené à se rendre dans les centres d’archives (Doubs, Jura, Hérault, Vaucluse) les laboratoires partenaires

Conditions d’emploi

Rémunération : 4 364 € bruts

Missions aux archives départementales (Doubs, Jura, Hérault, Vaucluse), réunions de travail/séminaires dans les autres sites partenaires et présence dans un bureau partagé à l’UMR Chrono-Environnement.

Profil attendu

Nous recherchons un(e) post-doctorant(e) motivé(e) fortement intéressé(e) par la recherche et le dialogue interdisciplinaire. Les candidats (es) doivent avoir un doctorat en Histoire de l’environnement ou en Géographie (spécialité Géohistoire) soutenu.

Bonnes compétences en communication écrite et orale.

Autonomie dans la collecte de données historiques et la maîtrise des paléographies des XVIII e et XIX e siècles), dans l’analyse des données textuelles et quantitatives (excel, traitement statistique, cartographie).

et XIX siècles), dans l’analyse des données textuelles et quantitatives (excel, traitement statistique, cartographie). Capacité à travailler en interdisciplinarité avec les hydrologues et les agronomes du projet pour leur travail de modélisation.

Candidature

Les candidatures sont à envoyer à Emmanuel Garnier (emmanuel.garnier@univ-fcomte.fr) sous la forme d’un fichier unique et contenant :

Un curriculum vitae présentant le parcours, votre expertise et l’ensemble des valorisations (i.e articles)

Un document présentant votre motivation/intérêt et la stratégie que vous pourriez proposer pour atteindre les objectifs du projet (3 pages max)

Coordonnées de référents et lettre de recommandation

Date limite de candidature 1er décembre 2023

Début du contrat : 1er février 2024