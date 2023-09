Pour son deuxième numéro, la Revue internationale sur l’eau et le développement durable (RIEDD) de l’Association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs (ASPROBIO AGM) propose de s’interroger les thématiques : gestion de l’eau et propriété : à qui appartient-elle ? Qui sont les propriétaires ? Gouvernance de l’eau en période de sécheresse et changement climatique ; gestion de la salinité de l’eau ; gouvernance des quotas de pêche.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.