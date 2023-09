Announcement

Programme

Vendredi 22 septembre 2023

Histoire et mémoires de la cause immigrée

L’histoire des luttes de l’immigration croise les enjeux de mémoire et questionne la place des acteurs et actrices de ces luttes dans la production de cette histoire. Comment les militant.es et les associations se sont emparées de ces enjeux historiques et mémoriels ? La mémoire et l’histoire constituent-elles des enjeux de lutte et de mobilisation ?

Intervenants :

, militant de la Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives et auteur de L’immigration de A à Z, Éditions de la FTCR, 2007. Vasco Martins (président) et Manuel Tavares (vice-président) de l’association Mémoire Vive/Memória Viva.

Discutant : Victor Pereira

Vendredi 13 octobre 2023

Scènes musicales de la cause immigrée et de l’antiracisme

Les luttes de l’immigration ont pris différentes formes. Parmi ces dernières, les pratiques artistiques ont pris une place importante. Ainsi, de l’adaptation de genres musicaux issus des pays d’émigration au rap, en passant par le rock ou la chanson, la cause de l’immigration se donne également à voir en musique. Comment des artistes s’inscrivent dans la cause immigrée ? Quels ont été les usages militants des pratiques musicales ?

Intervenants :

, sociologue, (CNRS - CSU-CRESPPA), co-auteur avec Marie Sonnette de 40 ans de musiques hip-hop en France, DEPS, 2022. Philippe Hanus, coordonnateur de l’ethnopôle « Migrations, Frontières, Mémoires » et du réseau Mémorha, chercheur associé au LARHRA du Centre du Patrimoine Arménien de Valence-Romans agglomération, auteur de « ‪“Douce France” par Carte de Séjour. Le cri du “Beur” ? ‪ », Volume, 2015/2.

Discutante : Narguesse Keyhani

Vendredi 24 novembre 2023

Luttes pour le logement dans la cause immigrée

Bidonvilles, foyers, cités de transit, HLM…, les populations immigrées ont régulièrement été cantonnées dans les logements les plus précaires. Mais la question du logement a été aussi un vecteur de luttes importantes, depuis les grèves de la Sonacotra jusqu’aux luttes contemporaines des mal-logés. Comment ces mobilisations ont mis au jour les conditions d’habitat des immigré.es ? Que révèlent-elles de la permanence et des évolutions de ces conditions ?

Intervenant.e.s :

, doctorant en histoire à l’université de Nancy. Ses travaux portent sur la désindustrialisation et les mobilisations ouvrières dans le bassin de Longwy, entre 1978 et 2003. Cécile Péchu, maîtresse d’enseignement et de recherche en sociologie politique à l’Université de Lausanne (IEP-CRAPUL), autrice de Les squats, Presses de Science Po, 2010.

Discutante : Muriel Cohen

Vendredi 19 janvier 2024

Syndicats et cause immigrée

La cause première de l’immigration en France est le travail. Employé.es le plus souvent dans les secteurs les plus pénibles et les moins bien payés, les immigré.es ont depuis le 19ème siècle constitué une part importante du prolétariat de France. D’où l’intérêt précoce, parfois difficile et controversé, du syndicalisme pour la main-d’œuvre immigrée. Comment le syndicalisme s’est positionné face à l’immigration et quelles pratiques les organisations ont-elles développées ? Comment les travailleur.ses immigré.es ont investi le syndicalisme ou s’en sont tenu.es à distance ?

Intervenant.e.s :

, ancienne formatrice syndicale et autrice de « “Des syndicalistes comme les autres ?” L’expérience syndicale de migrantes et de filles d’immigrés d’Afrique du Nord et sub-saharienne », L’Homme & la Société, 2010/2-3. Cole Stangler, auteur de La solidarité et ses limites. La CFDT et les travailleurs immigrés dans « les années 68 », L’Arbre Bleu, 2021.

Discutant : Vincent Gay

Vendredi 9 février 2024

Engagement religieux et cause immigrée

Que ce soient pour les immigré.es eux-mêmes ou leurs soutiens, la place des religions a joué un rôle important dans la cause immigrée ; soit parce qu’une partie des militant.es français ou étrangers pouvaient appartenir à des traditions religieuses, soit parce que la religion des populations immigrées, à partir du moment où elle a été construite comme un problème public, a pu constituer un vecteur de politisation et de mobilisation. Comment se sont alors effectuées les rencontres entre les enjeux liés aux religions et les mobilisations pour l’égalité des droits ?

Intervenantes :

, historienne (CNRS-LARHRA), autrice de « Frères du Monde et la guerre du Vietnam : du tiers-mondisme à l’anti-impérialisme (1965-1973) », Le Mouvement Social 1996/4 (n° 177). Mathilde Zederman, politiste (Université Paris-Nanterre) et Margot Dazey, sociologue (CNRS-CERAPS), coordinatrices en 2023 du numéro de Société Contemporaines « Engagements musulmans et luttes de l’immigration ».

Discutant : Samir Hadj Belgacem

Vendredi 15 mars 2024

Santé et cause immigrée

Les inégalités de santé frappent particulièrement les populations immigrées, du fait de conditions de travail et d’habitat souvent dégradées et d’un accès aux soins rendus plus difficiles que pour d’autres populations. Néanmoins, tant les effets des conditions de vie sur les corps que les difficultés d’accès aux soins médicaux ont été à l’origine de mobilisations collectives pour l’égalité des droits. Dans quelle mesure les mobilisations liées aux inégalités de santé ont intégrés les problématiques propres aux immigré.es ? De quelle façon ces mobilisations permettent-elles de questionner les politiques de santé et les inégalités qu’elles produisent ?

Intervenantes :

, historienne, directrice du plaidoyer de l’association de lutte contre le VIH et les hépatites AIDES, autrice de « La santé des immigré.es entre réponse médicale et approche sécuritaire », Mouvements, 2018/1 (n° 93). Laure Pitti, historienne (CSU-CRESPPA), autrice de « Penarroya 1971-1979 : “Notre santé n’est pas à vendre !” », Plein droit, 2009/4 (n° 83) et de « Subvertir la médecine, politiser la santé en quartiers populaires. Dynamiques locales et circulations transnationales de la critique sociale durant les années 1970 (France/Québec) », Actes de la recherche en sciences sociales, 2021/4 (n° 239) [avec Audrey Mariette].

Discutant : Paul Boulland

Vendredi 24 mai 2024

Quartiers populaires et immigration : causes croisées

Les mobilisations des « quartiers populaires » (qui désignent les banlieues pauvres des grandes villes où vit une part importante de la population immigrée) croisent nécessairement celles pour les droits des immigré.es. Comment s’effectuent ces croisements ? Peut-on observer le passage d’une cause immigrée à une cause des quartiers ? Quelles identités politiques sont en jeu dans la définition de ces luttes ?

Intervenants :

, politiste (ISP), auteur de « L’espace des mobilisations contre les violences des forces de l’ordre en France depuis les années 1990 », Mouvements, 2017/4 (n° 92). Julien Talpin, politiste (CNRS-CERAPS), auteur de Bâillonner les quartiers. Comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, Éditions Les Etaques, 2020

Discutant : Karim Tarahount

Vendredi 14 juin 2024

Cause immigrée et cause féministe : tensions et articulations

Bien que souvent invisibilisées, les mobilisations des femmes immigrées ont connu un essor précoce et se sont développées jusqu’à aujourd’hui. S’agit-il pour autant de luttes féministes ? Quelles sont les relations que les mouvements de femmes immigrées entretiennent avec les organisations de l’immigration et les organisations féministes ?

Intervenantes :

, sociologue (GTM-Cresppa), autrice de « Nosotras : un féminisme latino-américain dans le Paris des années 1970 », Cahiers du Genre, 2020/1 (n° 68). Ingrid Château, sociologue (LCSP), qui mène une recherche en cours sur la Coordination des femmes noires (CFN), créée en 1976.

Discutante : Camille Gourdeau

Informations pratiques

Le séminaire a lieu le vendredi de 14h à 16h

Campus condorcet - bâtiment recherche sud, 5 cour des humanités, 93300 aubervilliers

4e étage, salle 4 122