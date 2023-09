Les fournisseurs de l'armée

Announcement

Cette VIe rencontre scientifique du programme Patrimoines militaires initié en 2012, a reçu le label du GIS Patrimoines militaires P2ATS.

Présentation

De tout temps, l’Armée a été dépendante de fournisseurs privés pour son approvisionnement, ses matières premières, ses équipements, son armement et son domaine bâti. Aujourd’hui encore, elle est le premier acheteur de l’État. Si le titre de « fournisseur aux armées » est lié à la professionnalisation des armées depuis l’époque moderne, celui plus générique de fournisseur de l’Armée évoque une constellation de figures aux fonctions, actions et périmètres très divers selon les périodes, les armes et les théâtres d’opérations. Le fournisseur est, par ailleurs, rarement une figure isolée : il active des réseaux, orchestre, sous-traite, engage, collabore (avec des artisans, des inventeurs, des ingénieurs…). Les dynasties familiales s’y illustrent tout autant que les intermédiaires, agents et brookers, qui armaturent les réseaux.

D’un point de vue historiographique, l’histoire des fournisseurs a bénéficié depuis le début du xxe siècle de la vitalité de l’histoire sociale, administrative, économique et financière. Plus récemment encore, d’autres pistes de recherche ont été ouvertes. Elles mobilisent l’archéologie du champ de bataille, l’histoire connectée, l’histoire transnationale et transcoloniale, l’histoire des sciences et même l’archéologie des media. Cependant, d’une manière assez paradoxale, les approches matérielles et spatiales liées à l’étude des objets et des lieux de production ont été peu convoquées. C’est oublier que les fournisseurs des armées, tour à tour, marchands, négociants, détaillants, sous-traitants, manufacturiers, approvisionneurs, munitionnaires, fabricants, entrepreneurs, industriels ou magnats de l’industrial Warfare… ont produit, adapté et inventé une multitude d’objets. Leurs activités, se sont également déployées dans des architectures fonctionnelles (ateliers, hangars, bureaux…) et sur des sites (manufactures, usines, aéroports, arsenaux, bases, sites d’essais…) dont ils ont conçu et/ou commandité les modèles, plans, distributions et infrastructures.

C’est en suivant cette ligne directrice, favorisant le croisement d’objets et de lieux, que ce colloque a été pensé. Il s’inscrit, d’une part, dans le sillage de l’histoire matérielle qui, depuis les années 1990, promeut une écriture de l’Histoire non pas « avec » des objets mais « à partir » des objets. Il se fonde, d’autre part, sur le développement des approches spatiales qui engagent à concevoir le « lieu » comme un matériau d’étude à part entière. En d’autres termes, que nous apprennent les objets sur leurs méthodes et leurs pratiques de production ? Comment et qui les a pensés, dessinés, modélisés, fait fabriquer et parfois protégés par des brevets ? Dans quelles architectures et dans quels espaces ont-ils été produits ? Que nous apprennent ces lieux et leurs équipements sur les processus de création et de production ?

Responsables scientifiques

Nicolas Meynen (FRAMESPA-UMR 5136 CNRS, Université Jean Jaurès, Toulouse) : nicolas.meynen@univ-tlse2.fr

Emilie d’Orgeix (École pratique des hautes études, PSL Université, HISTARA-EA 7347) : emilie.dorgeix@ephe.sorbonne.fr

Programme

Vendredi 13 octobre 2023

9h30 Accueil des participants

9h45 Introduction générale par Nicolas Meynen et Émilie d’Orgeix

Session 1. Production matérielle, objets, inventions

Présidence : Daniel Baloup, Université Toulouse Jean Jaurès

10h00 L’habit blanc. Fournir les draps d’uniforme des troupes du roi au XVIIIe siècle (1685-1789) par Paul Bastier , Archives Nationales, Paris

, Archives Nationales, Paris 10h30 Fourniture et uniformisation progressive de l’armement et de l’équipement des Mousquetaires du roi : la relative autonomie des unités d’élite de l’armée française sous l’Ancien Régime par Julien Wilmart , Sorbonne Université, Paris - Université Saint-Louis, Bruxelles

, Sorbonne Université, Paris - Université Saint-Louis, Bruxelles 11h00 La fourniture des couvre-chefs militaires au XIXe siècle (1791-1884) : processus uniformisé pour un effet d’uniforme ? Étude sur les coiffures de l’infanterie par Alexandre Longer , Sorbonne Université, Paris

, Sorbonne Université, Paris 11h45 Paul Boyé Technologies : témoignage d’une entreprise vivante par Jacques Boyé, président de Paul Boyé technologies

Session2 - Écoles, industries et marchés

Présidence : Caroline Le Mao, université Bordeaux Montaigne

14h15 Pourvoir la cavalerie française : l'École d'arçonnerie de Saumur. Conception, développement et production des systèmes de harnachement uniformisés : modèle 1845 au modèle 1884, aussi dit modèle 1874 modifié par Tara Di Piazza , Université Toulouse Jean Jaurès

, Université Toulouse Jean Jaurès 14h45 L’apport de l’industrie privée pour l’armement en 1870-1871 : l’exemple d’Amédée Bollée par Christophe Pommier , musée de l’Armée, Paris

, musée de l’Armée, Paris 15h15 La barrière d’acier. Les grands industriels français face au défi des tourelles blindées (1873-1914) par Mathieu Panoryia , Service Historique de la Défense, Vincennes

, Service Historique de la Défense, Vincennes 15h45 Jean Henri Weulersse et le marché de la ventilation navale par Cecilia Vaucher, Université Bretagne Sud, Lorient

Session3 : Quelles sources pour écrire une histoire des fournisseurs ?

Présidence : Émilie d’Orgeix, EPHE-PSL

16h30 Un fonds privé pour connaître les fournisseurs de la Marine du Roi : les papiers Arnoul par Caroline Le Mao , Université Bordeaux Montaigne

, Université Bordeaux Montaigne 17h00 Étudier les relations entre l’État et ses fournisseurs à travers le fonds privé Amiot par Justin Lecarpentier, Université de Caen

Samedi 14 octobre 2023

Session 4 : Lieux et espaces de productions

Présidence : Sandrine Victor, INU Champollion

9h30 De la farine à la poudre : les lieux de productions et de stockage liés à l’arsenal de Rochefort (Charente-Maritime) par Christophe Bourel Le Guilloux et Béatrice Gaillard , Conservation régionale des Monuments historiques, DRAC Nouvelle-Aquitaine

et , Conservation régionale des Monuments historiques, DRAC Nouvelle-Aquitaine 10h00 Instrumenter les armées en temps de Révolution et de pénurie. L’exemple de la manufacture de lunettes achromatiques (1794-1795) par Vincent Guillaume , Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 10h30 Histoire de l’implantation et organisation du complexe militaro-industriel aquitain dans les années 1960 par Laetitia Maison-Soulard , Service du Patrimoine et de l'Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

, Service du Patrimoine et de l'Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 11h00 Le Centre d’expérimentation du Pacifique pendant les essais nucléaires atmosphériques en Polynésie française entre 1963 et 1975 : une machine d’origine française pour une bombe française ? par Manatea Taiarui, Université de la Polynésie française

14h30-16h30 Visite : Sur les pas du passé militaire toulousain

Des vestiges du mur d’enceinte aux projets de citadelle de 1814, de l’arsenal à la faculté de droit, l'hôtel Duranti et le Palais Niel, le cimetière de Terre-Cabade et la crypte des Poilus