Henri Maldiney : genèse et évolution d’une phénoménologie

Avec l’ouverture du fonds Henri Maldiney (1912-2013), en dépôt conservatoire à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) à Caen et officiellement accessible à la communauté des chercheur.se.s depuis janvier 2023, il est désormais possible de découvrir le travail de longue haleine qui a nourri la gestation de l’une des philosophies les plus stimulantes à tous points de vue du XXe siècle. Philosophe, professeur à l'École des Hautes études de Gand de 1945 à 1955, puis à la Faculté des Lettres de Lyon jusqu'en 1980, Henri Maldiney est l'un des représentants majeurs de la phénoménologie en France. Le fonds, riche en découvertes, réunit la quasi-totalité de ses archives, traces d’un enseignement inégalé quoique discret, et d’une foisonnante production philosophique jusque-là inconnue, étalés depuis les années 1930 jusqu’aux années 2000. Entre les tapuscrits de l’œuvre publié, les brouillons et les versions préparatoires de cours, une place capitale est réservée aux nombreux manuscrits inédits de conférences et d’interventions diverses, auxquels s’ajoutent de précieuses fiches de lecture, d’étonnants carnets de notes et une correspondance intellectuelle non moins éclairante. Au moment de la publication de son premier livre Regard Parole Espace en 1973, Maldiney n'avait écrit, apparemment, que quelques articles. En réalité, il s'était adonné à une activité scripturaire dès ses années de l'ENS. À partir de 1973, il publie à intervalles réguliers des ouvrages dont la philosophie, la folie et l’art sont les principaux domaines arpentés. Le but de cette journée d’études sera de croiser deux perspectives sur la genèse et l’évolution de la phénoménologie maldinéenne. La première perspective s’inscrit dans une approche historique, retraçant la formation du jeune Maldiney ainsi que son premier enseignement dispensé à Gand et Anvers au sortir de la guerre. La deuxième perspective, thématique, s’articule autour l’évolution de cette pensée, pendant ses années lyonnaises et jusqu’aux derniers textes.

09h15 – 09h30 : Dominique Pradelle (Archives Husserl - Paris ) & Bernard Rigaud (AIHM) : Mots d’accueil

(AIHM) : Maldiney avant Maldiney (1942-1955) : prémices d'une première philosophie.

11h30 – 12h15 : Joël BOUDERLIQUE (AIHM) : Maldiney et la psychologie fondamentale : éléments de genèse (1965-1966).

14h30 – 15h15 : Marion POLLAERT (Université de Lisbonne) : Entre logique et dialectique : Maldiney lecteur de Platon (1963-1975).

(Univ. Toulouse, Archives Husserl - Paris) : Maldiney et l'appel à l'autre (1987-1994)

16h45 – 17h30 : Charles BOBANT (Institut Catholique de Paris) : L’éclat et la fascination. Sur le dernier Maldiney

AIHM (Association Internationale Henri Maldiney)

Archives Husserl – Paris (Pays Germaniques UMR 8547 CNRS-ENS)

Centre d'Études Phénoménologiques – (Université Catholique de Louvain)

