Images matérielles, images mentales, mémoires et amnésies de Reims

Announcement

Présentation

Ces journées d’étude, organisées par Bruno Restif et Philippe Buton, membres du Cerhic de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, s'inspirent à la fois, mais de façon critique, de l'oeuvre collective des Lieux de mémoire, dirigée par Pierre Nora, et des Memory Studies, en s'intéressant au caractère révélateur des amnésies, aux usages politiques de la mémoire ainsi qu'au caractère actif et conflictuel de la production mémorielle, qui peuvent déboucher sur des réécritures de l'histoire et des réélaborations patrimoniales. Elles s'intéressent particulièrement au lien, complexe et vivant donc évolutif, entre mémoire(s) et identité(s), et insistent sur les aspects visuels, privilégiant les images qu'il faut percevoir à la fois sur le plan matériel et sur le plan immatériel ou idéel. Cette 3ème Journée se tiendra au Musée Saint-Remi de Reims ; elle est ouverte au public.

Programme

09h45 : Introduction, par Bruno Restif (Maître de conférences en Histoire moderne, Cerhic, Université de Reims Champagne Ardenne)

MATINÉE présidée par Sophie Hennet (Directrice adjointe des Archives départementales de la Marne)

10h00-10h25 : Saint-Remi, par Georges Magnier (Directeur des Musées de Reims)

(Directeur des Musées de Reims) 10h25-10h50 : Jeanne d’Arc, par Patrick Demouy (Professeur émérite en Histoire médiévale, Cerhic, Université de Reims Champagne Ardenne) et Jean-François Boulanger (Prag en Histoire contemporaine, ancien doyen de l’UFR LSH, Université de Reims Champagne Ardenne)

10h50 : Questions puis pause

11h20-11h45 : Les Promenades, par Coline Gosciniak (Responsable de la Bibliothèque Carnegie et des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Reims)

(Responsable de la Bibliothèque Carnegie et des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Reims) 11h45-12h10 : La mémoire toponymique des notables à Reims, par Michel Royer (Docteur en Histoire contemporaine, Université de Reims Champagne Ardenne)

12h10-12h30 : Questions

APRÈS-MIDI présidé par Georges Magnier (Directeur des Musées de Reims)

14h00-14h25 : La Révolution à Reims, par Élise Meyer (Docteure en Histoire contemporaine de l’Université de Reims Champagne Ardenne ; associée au laboratoire Tempora de l’Université de Rennes 2)

(Docteure en Histoire contemporaine de l’Université de Reims Champagne Ardenne ; associée au laboratoire Tempora de l’Université de Rennes 2) 14h25-14h50 : Le Chemin vert, par Jean-François Boulanger (Prag en Histoire contemporaine, ancien doyen de l’UFR LSH, Université de Reims Champagne Ardenne)

14h50-15h15 : Questions puis pause

15h15-15h40 : Les étrangers et coloniaux à Reims, par Zina Saïdi (Professeure certifiée d'Histoire-Géographie, académie de Créteil)

(Professeure certifiée d'Histoire-Géographie, académie de Créteil) 15h40-16h05 : Images et imaginaires de Reims dans le monde britannique, par Annette Bächstädt (Docteure en Civilisation britannique, Université de Reims Champagne Ardenne)

16h05-16h15 : Questions