Argumentaire

Sans être nommée comme telle, l’adolescence est une phase de la vie nettement identifiée par les sociétés de l’époque moderne. En témoigne la vitalité des regroupements de jeunes hommes célibataires qui, tout au long de la période et au sein des communautés locales, exercent des juridictions informelles sur le reste des membres de leurs bourgs et villages. Par le biais de l’organisation de fêtes, de leur participation aux rixes, milices, présentations en armes, mais aussi par la justice populaire qu’ils prétendent exercer via des charivaris et chevauchées de l’âne, les jeunesses locales, regroupées dans des abbayes, royaumes, bachelleries et autres Knabenschaften, revêtent une fonction structurante. Cette journée d’études permettra un échange quant à ces rôles ainsi qu’une réflexion sur les reflets sociopolitiques que donnent à voir ces regroupements de jeunes hommes célibataires, véritables gardiens du désordre (N. Schindler) durant la première modernité. En quoi ces organisations participent au dynamisme des sociétés locales ? Comment s’impliquent-elles dans la gestion et la surveillance des unions matrimoniales au sein de sociétés endogames ? Quels sont les positionnements des abbayes par rapport aux jeunes filles à marier ? Comment s’organisent leurs rencontres, leurs fêtes, leurs luttes ? Comment interpréter les symboles au fondement de l’ensemble de leurs rituels festifs, ludiques, martiaux et civils ? Quels rapports entretiennent les jeunes avec les autorités publiques et ecclésiastiques et pourquoi ces rites collectifs furent-ils abaissés, à l’époque contemporaine, au rang de la rémanence folklorique ?

Informations pratiques

Organisé par le Département d'histoire générale

Intervenant-e-s

Jean-Yves Champeley, Université Savoie Mont-Blanc

Xavier Rousseaux, Université catholique de Louvain

Aline Johner, Université de Lausanne

Rozanne Versendaal, Université d'Utrecht

Marc Aberle, Université de Genève

Ilaria Taddei, Université de Grenoble Alpes

Programme

08:30-09:00 Accueil Café croissant

09:00-09:45 Introduction : Marc Aberle Les sociétés de jeunesse en Suisse et en Europe. Perspectives et renouvellements

Les sociétés de jeunesse en Suisse et en Europe. Perspectives et renouvellements 09:45-10:30 Ilaria Taddei De Lausanne à Florence, entre Réforme et contre-Réforme. Circulations et transferts

10:30-10:45 Pause café

10:45-11:30 Rozanne Versendaal Ludique et parodique. Les abbayes joyeuses sont-elles jeunes ?

Ludique et parodique. Les abbayes joyeuses sont-elles jeunes ? 11:30-12:15 Aline Johner Sociabilités confraternelles : un modèle commun ?

12:15-13:30 Repas

13:30-14:15 Jean-Yves Champeley Ouvertures géographico-méthodologiques et aspects structurants de la jeunesse à l’époque moderne

Ouvertures géographico-méthodologiques et aspects structurants de la jeunesse à l’époque moderne 14:15-15:00 Xavier Rousseaux Jeunes et violences : une préconception tenace voilant des enjeux de représentation

15:00-15:45 Marie Houllemare Conclusions