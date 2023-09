Migration et sociétés arabes

Announcement

Présentation

La question des migrations au sein des pays arabes n’a pas suscité beaucoup d’intérêt par le passé, et dans la littérature scientifique, peu d’études s’intéressent aux migrations dans les contextes non occidentaux en général et arabes en particulier. Cette lacune documentaire s’explique notamment par le fait que les chercheurs arabes eux-mêmes abordent rarement ce sujet. Les quelques études existantes en langue arabe sur le sujet s’intéressant davantage aux flux Sud-Nord, qu’aux migrations internes au sein de la région et sont généralement produites en langues occidentales.

Pourtant, la région a souvent été le théâtre de phénomènes migratoires exceptionnels au cours du XXe et XXIe siècles. Les pays du Golfe sont connus comme lieux d’immigration régionale et internationale, alors que les pays du Maghreb et du Machrek ont été surtout étudiés comme lieux d’émigration pour des raisons tant économiques que politiques. Aujourd’hui, les pays de l’Afrique du Nord deviennent à leur tour des lieux d’immigration, temporaire ou permanente, entraînant des phénomènes de crispation identitaire et une recrudescence du populisme.

Depuis 2011, le phénomène migratoire régional a connu une accélération causée par plusieurs épisodes historiques marquants, tels que les printemps arabes et les guerres en Libye, en Syrie et au Yémen. Ces événements ont remis la question migratoire sur le devant de la scène politique et ont encouragé des chercheurs à étudier les dynamiques locales et régionales de la migration, en soulignant la nécessité à décentrer les approches dominantes et stato-centrées du champ des études migratoires.

Partant de ces quelques constats introductifs, notre cycle de conférences souhaite faire la lumière sur la question migratoire dans le monde arabe tout en interrogeant la production scientifique locale existante sur ce sujet. En décentrant notre regard sur les études migratoires, nous tenterons de comprendre les dynamiques migratoires locales et régionales et leur impact sur les sociétés. Nous espérons que ce cycle suscitera ensuite de nouvelles perspectives de recherches sur ce phénomène dans et entre les sociétés arabes.

Programme

Session 1 | 12 octobre 2023 (en présentiel) | Production de connaissances critiques sur les migrations

Sous la modération de Jennifer Bidet, Université Paris Cité / Cerlis

Cette première table-ronde vise à dépasser le nationalisme méthodologique etl’approche stato-centrée des migrations en proposant un regard décentré sur le sujet.Nous remettons au débat la notion même de « migrant » en interrogeant commentcelle-ci est le résultat d’une co-construction.

Intervenants :

Janine Dahinden , University of Neuchâtel

, University of Neuchâtel Tamirace Fakhoury , Aalborg University in Denmark / Sciences Po

, Aalborg University in Denmark / Sciences Po Nora El Qadim, Université Paris 8 / CRESPPA-LabTop

Session 2 | 14 novembre 2023 (en présentiel) | Quelle gouvernance du phénomène migratoire dans le monde arabe ?

Sous la modération de Salam Kawakibi, CAREP Paris

Quels outils théoriques et analytiques permettent d’appréhender et de comprendre lagouvernance du phénomène migratoire dans le monde arabe ? Quels sont les acteursde cette gouvernance et quel est son impact effectif ? Quel rôle incombe aux Étatsarabes dans la définition, la circulation et la mise en œuvre des normes et directivesdes organisations internationales sur les migrations ?

Intervenants :

Vincent Geisser , CNRS / IREMAM

, CNRS / IREMAM Karim El Mufti, Sciences Po

Sciences Po Hélène Thiollet, CNRS / SciencesPo-CERI

Session 3 | 14 décembre 2023 (en ligne) | Migration et crispations socio-politiques dans le monde arabe

Sous la modération de Asma Nouira, CAREP Paris

Cette troisième session aborde les dynamiques d’inclusion et d’exclusion de migrantsdans les sociétés arabes. La recrudescence d’un sentiment xénophobe à l’égard desmigrants se ressent dans plusieurs pays de la région et nous invite à réfléchir sur lescrispations sociopolitiques en rapport avec le fait migratoire.

Intervenants :

Hassan Boubakri , Université de Sousse

, Université de Sousse Omar Fassatoui , Chercheur associé au MESOPOLHIS / Université Aix-Marseille

, Chercheur associé au MESOPOLHIS / Université Aix-Marseille Claire Beaugrand , CNRS / IRISSO

, CNRS / IRISSO Fanny Christou, CAREP Paris / Swedish Institute of International Affairs

Session 4 | 18 janvier 2024 (en ligne et en anglais) | L’économie de la migration dans les sociétés arabes

Sous la modération de Jad Chaaban, American University of Beirut / INSEAD

Cette quatrième table ronde aborde la question de l’interaction entre migrationet économie dans le monde arabe, à l’échelle étatique (comment les états de larégion bénéficient économiquement des flux migratoires, légaux comme illégaux)et institutionnelle (le rôle des organisations internationales et humanitaires danscette économie de la migration à l’échelle régionale). La table ronde exploreraparticulièrement le cas des “refugee rentier states” dans la région et la façon dont lesflux de migration sont exploités à des fins politiques ou économiques.

Intervenants :

Leila Simona Talani , King’s College London

, King’s College London Gerasimos Tsourapas , University of Glasgow

, University of Glasgow Clothilde Facon , Post-doc, University of Antwerp

, Post-doc, University of Antwerp Julien Brachet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / IRD

Session 5 | 15 février 2024 (en ligne et en anglais) | L’apport des migrants à l’économie des pays arabes

Sous la modération de Isabel Ruck (Carep Paris)

La cinquième table ronde explore la participation des migrants à l’économie formelleet informelle des pays hôtes. Le parcours des migrants/réfugiés-entrepreneurs seramis en avant, ainsi que la capacité des migrants et des réfugiés à négocier diversesopportunités économiques à travers leurs propres réseaux communautaires.

Intervenants :

Oroub El-Abed , Birzeit University, Palestine

, Birzeit University, Palestine Tamirace Fakhoury , Aalborg University in Denmark / Sciences Po

, Aalborg University in Denmark / Sciences Po Stephen J. King, Harvard University (tbc)

Session 6 | 14 mars 2024 (en présentiel) | Migrations et espaces urbains dans le monde arabe

Sous la modération de Myriam Ababsa (IFPO Amman)

Cette sixième table-ronde s’intéresse au lien entre migration et espace urbain dansles sociétés arabes. Nous interrogerons notamment comment les migrations (re)façonnent les espaces urbains, tout en questionnant également la manière dont cesespaces impactent les migrants. Le contexte urbain favorise-t-il l’intégration desmigrants dans les sociétés arabes ou, au contraire, est-il synonyme d’anonymat etd’exclusion ?

Intervenants :

Mona Fawaz , American University of Beirut / UrbanLab

, American University of Beirut / UrbanLab Mona Khenchen , Harvard University (tbc)

, Harvard University (tbc) Kamel Doraï, CNRS (tbc)

Session 7 | 18 avril 2024 (en présentiel)| Art et migration

Cette dernière table-ronde interroge la manière dont les productions artistiquesse sont saisies de la question migratoire. Nous questionnerons non seulement lesreprésentations des migrants dans la littérature, le cinéma arabe et les arts performatifs,mais aussi l’art comme possible forme d’expression et d’intégration des migrants dansles sociétés d’accueil.

Intervenants pressentis :