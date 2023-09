Announcement

Argumentaire

Le 24 octobre 1979, le journal espagnol Cambio 16 publie un manifeste d’auto-inculpation signé par 1357 personnes pour défendre les onze femmes accusées d’avoir pratiqué ou subi un avortement à Bilbao. Dès lors, les médias espagnols se saisissent de la question. La campagne de médiatisation participe ainsi activement à l’évolution de l’opinion sur le sujet et à l’avènement de la loi du 5 juillet 1985[1] qui dépénalise l’avortement.

Cet événement montre l’efficacité de la médiatisation comme l’un des vecteurs de l’évolution sociale, culturelle et politique. Les médias jouissent d’une quasi-immédiateté dans la communication des événements, qu’ils soient épisodiques (conflits, pandémies, catastrophes naturelles) ou qu’ils s’inscrivent dans un processus plus large (transitions politiques, nouveaux mouvements sociaux[2], révolutions littéraires et artistiques). À l’inverse, les livres d’Histoire s’appuient sur des faits passés, les analysent et les mettent en récit. Il existe ainsi un décalage manifeste entre les événements et leur narration.

Les médias traditionnels – télévision, presse, radio – reposent sur des entreprises qui disposent de moyens financiers et logistiques pour toucher une large audience et diffuser de nouveaux paradigmes. Toutefois, la standardisation du traitement informatif et la pression de la rentabilité peuvent aussi nuire à l’émergence de nouvelles thématiques. On assiste, par ailleurs, ces dernières décennies, à des évolutions à travers internet et les réseaux sociaux. L’écho des médias traditionnels devient alors tardif. C’est le cas, par exemple, des questions de transidentités, très présentes sur internet à travers des comptes rassemblant des dizaines de milliers de personnes[3] mais qui, selon une récente étude de l’AJL[4], sont des sujets rares et servent le critère de polémicité[5]. Dès lors, les médias traditionnels sont-ils acteurs ou spectateurs des mutations sociales, culturelles et politiques ? Quant aux réseaux sociaux, sont-ils véritablement propices aux transformations socioculturelles dans la mesure où les algorithmes maintiennent le récepteur dans ses propres représentations ?

D’autre part, les médias accueillent et diffusent les nouveaux mouvements et tendances culturels via la figure du critique journalistique. Son opinion remplit une fonction économique comme le rappelle Dominique Bertelli en précisant que « le compte-rendu tend à provoquer l’achat d’une production culturelle »[6]. Par ailleurs, il souligne l’importance de l’ancrage socio-historique du discours critique, de l’énonciateur et du support et il met en avant le phénomène multidimensionnel de la critique littéraire « dans la mesure où il est pris dans la structure ouverte du discours journalistique, discours agissant et agi »[7]. Pierre Bourdieu considère le discours sur l’œuvre, la réception par la critique journalistique comme un moment constitutif « de la production de l’œuvre, de son sens et de sa valeur »[8].

Au sein de ce panorama informatif mouvant, les militants, activistes et intellectuels sont invités à élaborer des stratégies afin d’offrir une visibilité médiatique à leurs idées : recours aux émotions, au corps ou aux performances artistiques. D’autres préfèrent garder le contrôle sur leur message et, par conséquent, choisissent des relais plus confidentiels à l’instar des médias spécialisés, créant parfois eux-mêmes leurs propres supports.

Nous nous concentrerons sur ce mouvement temporel que les livres d’Histoire désigneront ensuite comme un temps fort ou un tournant historique. Nous observerons comment les médias s’inscrivent dans les processus historiques et comment ils font émerger ou reçoivent l’information. Nous distinguerons également les supports et espaces discursifs (lignes éditoriales, indépendance des médias, marge de liberté). Quels rôles jouent les médias dans les temps forts de l’Histoire de l’aire hispanophone des XXe et XXIe siècles ?

Axes de réflexion :

Axe 1 : La construction des événements par les médias

Parcours médiatique de cas concrets : l’accueil médiatique reçu, les stratégies médiatiques développées (langage, émotions, etc.).

Jeu des médias vers les récepteurs : quelle distance adoptent-ils ? Comment agissent-ils sur notre positionnement, sur notre point de vue ?

Axe 2 : Évolution/mutation des médias et des stratégies de visibilisation – d’une distance temporelle du XXe siècle à l’instantanéité des réseaux sociaux

Réflexion autour de l’uniformisation des produits médiatiques et des conséquences sur l’intégration des nouveaux sujets : structure de l’organisation du travail, répertoire des experts invités, concentration de la propriété des entreprises, rentabilité.

Réflexions internes au sein des rédactions sur les modalités de travail : transformations des méthodes de travail, réorganisations et débats internes, scissions des rédactions, transformation des pratiques (par exemple, le New Journalism), relation avec les réseaux sociaux.

Axe 3 : Les médias et les personnages marquants (politiques, intellectuel·les, artistes, militant·es)

Réflexions autour de la construction des figures d’autorité : posture des personnages à travers les médias (Gisèle Sapiro désigne la presse comme « [l’]un des lieux de mise en scène de la figure de l'auteur·e »[9]).

Choix des journalistes : de quels procédés usent-ils dans leurs présentations et comment font-ils rayonner le travail des personnages marquants (part biographique, entretiens collectifs) ?

Axe 4 : les médias et la réception d’œuvres culturelles

Comment les médias construisent-ils notre horizon d’attente ?

Comment introduisent-ils un nouveau mouvement, de nouvelles tendances ?

Que se joue-t-il dans l’effervescence créée autour d’une œuvre ou d’un·e artiste ?

Modalités pratiques

Le colloque se tiendra à l’Institut Cervantès de Lyon les jeudi 4 et vendredi 5 avril 2024.

Les communications pourront se faire en espagnol ou en français.

Les propositions, comportant un résumé d’une vingtaine de lignes maximum ainsi qu’une liste de cinq mots-clefs, sont à envoyer avant le 17 novembre 2024 à : colloque.medias@gmail.com

Merci d’indiquer vos nom(s), prénom(s), coordonnées électroniques, organisme de rattachement ainsi que quelques lignes bio-bibliographiques.

Le Comité Scientifique se prononcera sur les propositions à la fin du mois de décembre 2023.

Le colloque est organisé par Victoria Garrido y Sáez et Julie Sau Ocampo, avec le soutien de l’Institut Cervantès de Lyon ainsi que des laboratoires Texte, Image, Langage de l’Université de Bourgogne et Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts de l’Université Jean-Monnet (Saint-Étienne).

Comité scientifique

Anouk CHIROL TO – Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts – Université Jean-Monnet, Saint-Étienne

Óscar FREÁN HERNÁNDEZ – Laboratoire Passages – Université Lumière Lyon 2

Pierre-Paul GRÉGORIO – Laboratoire Texte, image, langage – Université de Bourgogne

Sonia KERFA – Institut des Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie – Université Grenoble Alpes

Emmanuel LE VAGUERESSE – Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues Et la Pensée – Université de Reims Champagne-Ardenne

Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA – Instituto de Estudios Europeos – Universidad de Valladolid

Virginia MARTÍN RODRÍGUEZ – Historia y Medios de Comunicación – Universidad de Valladolid

Pilar NIEVA DE LA PAZ – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Edgard SAMPER – Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts – Université Jean-Monnet, Saint-Étienne

Jules SORBAC – Laboratoire Babel – Université de Toulon

Virginie SUDRE – Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités – Université Jean Moulin, Lyon 3

Emmanuelle SOUVIGNET – Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts – l’Université Jean-Monnet, Saint-Étienne

Bibliographie

Notes

[1] Loi organique 9/1985, du 5 juillet, sur la réforme de l’article 417 bis du Code Pénal.

[2] Avènement des féminismes, écologie, mouvements LGBT notamment.

[3] À titre d’exemple, l’actrice espagnole Carmen Jedet Izquierdo Sánchez (Jedet).

[4] Étude de l’Association des journalistes LGBTI, réalisée du 17 août au 30 novembre 2022, https://transidentites.ajlgbt.info/.

[5] L’expression est empruntée à Patrick Charaudeau, CHARAUDEAU Patrick, Les médias et l'information. L'impossible transparence du discours [en ligne], Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2011 (Médias-Recherches), chapitre 9, https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/les-medias-et-l-information--9782804166113.htm.

[6] Bertelli Dominique, « La réception du fait littéraire par la critique journalistique », Questions de communication, mis en ligne le 01 décembre 2005, http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/4800, p. 172.

[7] Bertelli Dominique, art. cit., p. 171.

[8] Bourdieu Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Éditions du Seuil, 1998 [1992], p. 285.

[9] Sapiro Gisèle, La sociologie de la littérature, Paris, La Découverte, 2014, p. 83.