Announcement

Environnement de la thèse

Université : Université de Rouen Normandie

Période d’exécution : du 01/10/2023 (01/12 au plus tard) au 31/09/2026 (30/11/2026 au plus tard).

Laboratoire d'accueil : UMR IDEES 6266 / équipe IDEES Rouen

École doctorale de rattachement: ED 556 HSRT Homme, Sociétés, Risques, Territoire

Rémunération à l'allocation forfaitaire ministérielle : 2044 € brut mensuels

Le doctorant sera inséré dans l'équipe de recherche (chercheurs, enseignants chercheurs et ingénieurs) de l'action 1 à l'échelle de l'ensemble des établissements partenaires du PIA3. Il disposera d'un espace personnel de travail dédié (bureau) au sein du pôle recherche de l'INSPE Normandie Rouen Le Havre à Mont Saint Aignan où sont aussi localisés les personnels de recherche impliqués dans le programme PIA3 100% IDT et dans l'action 1 en particulier. En fonction de ses besoins il sera équipé du matériel nécessaire pour mener à bien ses travaux de recherche.

Direction de la thèse / renseignements et contacts

Directeur : M. Christophe IMBERT / Université de Rouen Normandie

Mél : christophe.imbert@univ-rouen.fr

Co-encadrant : M. Wandrille HUCY / Université de Rouen Normandie

Mél : wandrille.hucy@univ-rouen.fr

Description du projet de thèse

Contexte et objectifs généraux

Ce projet de thèse s'inscrit dans le cadre des travaux de l'observatoire des territoires inclusifs, action 1 du PIA3 100% IDT. L'action 1 vise à observer et cartographier les territoires apprenants pour diagnostiquer les freins, leviers et potentialités pour l’inclusion pour tous.

Structure pour fédérer/catalyser l’ensemble des acteurs publics, privés, etc. autour des enjeux de l’éducation inclusive, avec animation d’un écosystème composé d’universités, d’établissements scolaires, structures éducatives, acteurs institutionnels, ou encore associations. Rôle d’observatoire, d’animation, de pivot réflexif autour de l’inclusion à l’école, aux 3 échelles (classe, établissement, territoire)

Plus particulièrement ce projet de thèse s'inscrit dans le volet de l'action 1 dont l’objectif est de développer une cartographie et une analyse des réseaux des acteurs de l’éducation impliqués dans le développement de l'inclusion depuis l'échelle des établissements jusqu'à celle des territorialités activées (Vanier, 2007)[1] in fine dans les parcours scolaires des élèves et leur réussite à l'aune de leurs ambitions (localisations/interactions). Il s'intéresse plus particulièrement à l'intelligence d’apprentissage du territoire et du réseau d’acteurs.

Il vise au développement d'un observatoire de la gouvernance (politiques éducatives territorialisées) et de la mise en action des réseaux d'acteurs en territoire (cartographie des potentialités de structuration de territoires apprenants et des différentes modalités de territoires apprenant déjà existant) et des synergies d’action entre ces acteurs dans la construction des politiques éducatives territorialisées en matière d’inclusion.

Cette action se structurera comme suit et aura pour résultats :

Un état des lieux à T0

Une mise à jour régulière (une fois par an), notamment pour voir les apparitions/disparitions/interactions locales

Les impacts attendus sont :

Support pour la recherche : Outil de structuration et de réflexion sur les partenariats, la politique et les écosystèmes des organisations des territoires apprenants pour les chercheurs

Support pour la gouvernance pour les académies : outil pour connaître l’écosystème apprenant et piloter les politiques en bassins d’éducation et de formation. les acteurs de l’éducation (Enseignants, collectivités territoriales, tissu associatif,…) pour aller chercher des collaborations et développer des territoires apprenant

Support pour l’orientation et l’insertion professionnelle à terme : identification des réseaux d’acteurs impliqués dans l’orientation, des synergies, freins et leviers potentiels

Support pour les mobilités territoriales : identification des périmètres d’intervention et de co-intervention des acteurs de l’éducation inclusive, freins et leviers à l’accès à une éducation inclusive dans les territoires locaux et régionaux.

En tant que tel, le projet de recherche conduit dans le cadre de ce doctorat s'inscrit, d'une part, dans la poursuite et surtout le renforcement des travaux précurseurs menés sur la mise au jour et l'analyse de l'organisation de proximité des réseaux d'acteurs de l'éducation conduisant à l'émergence et à la structuration de territoires apprenants. D'autre part, ce projet a une visée innovante au travers de la description et de l'analyse contextualisée du point de vue social et territorial des politiques, stratégies et interactions d'acteurs pour mettre en œuvre des parcours éducatifs inclusifs des enfants (depuis le début de leur scolarisation jusqu'à la fin de leur scolarité ou sa poursuite dans l'enseignement supérieur en s'appuyant sur la décennie de suivi longitudinal qui est engagée) dans et depuis ces territoires.

Projet scientifique détaillé

Ce projet de thèse a pour objet la mise au jour et l'étude des réseaux et jeux d'acteurs de l'éducation dans les territoires de l'échelle locale à l'échelle régionale dans la perspective de l'émergence, la structuration ou la pérennisation de territoires apprenants à visée inclusive. Il s'appuiera sur l'étude et la mesure longitudinale des trajectoires des élèves et du déploiement, de la structuration et du renforcement des dispositifs d'éducation inclusive. Il vise plus spécifiquement l'identification et la cartographie des réseaux de ces acteurs pour étudier leurs interactions et leurs dynamiques. En fonction des territoires et de l'articulation avec les autres actions du PIA3 100% IDT (action 2 –structuration et déploiement de réseaux d'Ecoles formateurs- et action 6-Développer, structurer et évaluer des tiers lieux apprenants au service du développement professionnel de l'ensemble de la communauté éducative) le travail pourra être localement intégré dans ces dispositifs de recherche action au cœur des synergies actorielles.

L’éducation inclusive constitue donc le pivot de l'objet de cette recherche entendue comme, plus largement qu'au sein de la seule école, "celle qui reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser, qui veille à l'inclusion de tous les enfants sans aucune distinction". Apparue récemment dans le système éducatif français et devant, constitutionnellement, être engagée au-delà du seul domaine intra-scolaire, la notion de besoins éducatifs particuliers (BEP) regroupe une population d'élèves/enfants très diversifiée (Plaisance et al., 2007) : enfant en situation de handicaps physiques, sensoriels, mentaux ; grandes difficultés d'apprentissage ou d'adaptation ; troubles des apprentissages ; élèves à haut potentiel intellectuel ; enfants malades ; enfants en difficulté sociale ou familiale ; mineurs incarcérés ; élèves nouvellement arrivés en France ou itinérants, etc. Chacun d'entre eux a des besoins spécifiques auxquels les équipes éducatives peuvent répondre en adaptant et en individualisant leurs pratiques pédagogiques (Janner et Bedoin, 2016). La prise en compte de ces besoins spécifiques, ainsi que la mise en œuvre d'un accueil et d'une prise en charge adaptés, permettent de garantir à ces élèves une égalité des chances dans les apprentissages (André et Margas, 2021).

Ce sont donc les acteurs de l'éducation en général au sein des territoires locaux (depuis l'école jusqu'aux parents en passant par les associations culturelles et sportives, les collectivités territoriales, les acteurs de la santé et du social,…) engagés (à divers degrés) dans l'inclusion éducative d'une part et l'éducation inclusive d'autre part qui constituent l'objet du travail de recherche. Au travers de leurs actions et interactions, dans une perspective longitudinale, il s'agira de mettre au jour et d'analyser comment se structurent ou non des territoires que l'on pourrait qualifier d'apprenant et inclusifs.

Dans le cadre exploratoire et longitudinal du dispositif d'observatoire de l'action 1 et en articulation avec les autres actions du PIA3 100% IDT, ce projet pourra être conduit au travers :

a) D'une démarche ascendante itérative

Identification des acteurs impliqués dans l'inclusion des élèves (BEP, primo arrivants, contraintes socio-culturelles) à l'échelle locale (périmètres des établissements de scolarisation).

Cartographie des mises en réseaux à partir d’enquêtes auprès des acteurs locaux de l’éducation inclusive.

Mise au jour des maillages territoriaux de l’inclusion éducative – territoires apprenants inclusifs. (Huet, 2011)

b) D'une démarche descendante

Identification des territoires apprenants existants au prisme des structures et réseaux ad hoc (projets de territoires, tiers lieux, PIAL,…)

Identification et qualification des maillages territoriaux. (bases statistiques socio-territoriales INSEE, bases statistiques scolaires DEP du ministère de l’éducation nationale. Constitution de bases ad hoc (par l’atlas de l’observatoire de l’action 1 et par le travail propre au projet de thèse)

Étude et analyse des interactions avec les maillages territoriaux institutionnels (éducation nationale, santé,…) et administratifs (collectivités territoriales, État,…). (Ribardière, 2005)

c) D'une démarche active intégrée

Explicitation et cartographie des dynamiques et interactions des réseaux d'acteurs engagés dans les actions 1 et 6 du PIA3 100% IDT

Développement d'ateliers d'accompagnement de ces réseaux (par ex. focus group, ateliers participatifs, recherches collaboratives,...) en vue de faire émerger et/ou structurer des territoires apprenant inclusifs (Faure & al, 2018)

Étude de la dynamique effective de maillage territorial Notamment au travers des parcours des élèves et de leurs trajectoires d'inclusion, d'orientation et de réussite.

Les objectifs sont :

Identification des réseaux d'acteurs et de leurs échelles de structuration.

Mesure de la cohérence et/ou de la fragmentation des territoires apprenants structurés ou émergents entre eux et avec les territoires institutionnels.

Analyse contextualisée des stratégies territoriales des acteurs de l'inclusion.

Analyse de l'impact sur les dynamiques de l'inclusion des élèves et de leurs parcours des niveaux de structuration et, échelles de spatialisation (étendue, compacité, accessibilité, interconnexion,…) et des niveaux d'intégration régionale (territoires innovants) des réseaux d'acteurs.

Modalités de candidature

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à christophe.imbert@univ-rouen.fr et wandrille.hucy@univ-rouen.fr

jusqu'au 31/10/2023.

Comité de sélection

M. C. Imbert, UMR IDEES, Université Rouen Normandie

M W Hucy, UMR IDEES, Université Rouen Normandie

M A André, responsable scientifique action1, PIA3 100% IDT

Note

[1] Cette approche géographique du territoire rejoint, par son caractère à la fois systémique et multifactoriel, l’approche sociologique développée par Bernard Lahire dans le cadre du Groupe de recherche sur la Socialisation qui parle de territoires prescrits (institutionnels), de territoires vécus(territoires d’action) et de territoires rêvés(territoires symboliques), y compris intériorisés. Les territoires ne sont donc pas seulement, pour nous, des cadres spatiaux et / ou institutionnels. Ils renvoient plus globalement à des systèmes socio-spatiaux contextualisés symboliques construits par leurs acteurs et appropriés par leurs habitants. Ils peuvent à ce titre être considérés comme des territorialités activées (Vanier, 2007)