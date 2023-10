Announcement

Argumentaire

Le 48e congrès annuel de la Société historique coloniale française (SHCF) se déroulera à Charlottesville, en Virginie (UVA), aux États-Unis. Les événements affiliés au congrès se produiront sur le campus de l'Université de Virginie.

Les communications sur tout sujet lié à l'histoire coloniale française et ses héritages sont les bienvenues. Nous invitons particulièrement les interventions liées au thème de cette année, “Les intimités de l'empire”, qui réfléchit sur la manière dont les domaines de l'intime et les relations d'intimité ont façonné le fonctionnement du pouvoir colonial et ses conséquences à travers l'Empire français et les mondes francophones. Les interventions pourraient considérer la gestion du sexe, de la race, et de la reproduction dans les sphères domestiques du mariage, du concubinage ou de la parentalité, mais aussi explorer d'autres relations et espaces qui constituaient des « domaines de l'intime » dans les arènes de la politique, le travail, la culture, la religion, la sociabilité, la guerre, et la prison, entre autres. Quelles sont les formes matérielles par lesquelles l'intimité est créée, négociée et contestée, avec quelles conséquences pour la résistance et la reconstruction démocratique après la fin de l'empire formel, et pour les pratiques savantes et les géographies des études coloniales et postcoloniales françaises d’aujourd'hui ?

La SHCF encourage les doctorant.e.s, les universitaires, et les chercheur/euses dans toutes les disciplines universitaires à soumettre des communications. Les interventions peuvent être présentées en anglais ou en français.

Afin de faciliter la participation à distance des présentateurs et des participants, un panel par atelier sera proposé dans un format hybride/distanciel.

Les doctorant.e.s et les chercheur/euses en début de carrière sont invité.e.s avec enthousiasme à postuler pour participer à un atelier hybride de “travaux en cours” pour les membres de la SHCF et les membres de la communauté des études françaises et francophones de UVA précédant le congrès au cours du semestre de printemps 2024. Veuillez consulter l'appel à communications que nous allons bientôt distribuer et afficher sur le site SHCF.

Modalités de contribution

Les communications individuelles pour le congrès à Charlottesville doivent comprendre un résumé de 100 à 200 mots avec le titre de la communication, votre nom, votre affiliation institutionnelle, votre adresse email, et un bref curriculum vitae (1-2 pages maximum) intégré dans un seul fichier, de préférence en Format MS Word. Des supports audiovisuels seront disponibles dans toutes les salles du congrès. Veuillez indiquer si vous souhaitez présenter distanciellement par Zoom dans un format virtuel ou hybride.

Les propositions de panels complets ou de tables rondes doivent comprendre les informations ci-dessus pour chaque participant, ainsi que les coordonnées et un court C.V. pour le/la modérateur/trice s'il y en a un suggéré. Le comité scientifique aidera à trouver un modérateur, le cas échéant.

Veuillez soumettre des propositions de communication individuelles ici: formulaire Intervention individuelle.

Veuillez soumettre des propositions de panels complets ou de tables rondes ici: formulaire panel complet - table ronde.

Les personnes souhaitant présider un panel doivent fournir leurs coordonnées et un bref c.v. ici: forumlaire moderatrice/modierateur

La date limite de soumission est prolongée jusqu’au 1er novembre 2023.

Tous les participant.e.s au congrès doivent être ou devenir membres de la SHCF en janvier 2024. Tous les participant.e.s au congres doivent également acheter une inscription au congrès. Les tarifs d'adhésion et d'inscription au congrès, ainsi que le système de paiement, seront disponibles sur le site de la Société.

Bourse de voyage Shorrock

Les doctorant.e.s (diplôme obtenu après octobre 2023) peuvent postuler pour le Shorrock Travel Award (bourse de voyage Shorrock). Ce prix honore la mémoire de Bill Shorrock, un membre de longue date et ancien président de la société qui était un fervent partisan du travail des doctorant.e.s. Ce prix est décerné chaque année pour aider avec les frais de voyage les doctorant.e.s qui donnent les interventions au congrès annuel de la Société Historique Coloniale Française. Ceux qui souhaitent être considérés pour ce prix doivent remplir la Shorrock Application entre le 15 août 2023 et le 15 octobre 2023. L’application se compose d’un paragraphe décrivant votre thèse, le résumé de votre communication, et un budget estimatif des frais de voyage (y compris les autres sources de financement prévues).

Venir et se loger à Charlottesville

Charlottesville, en Virginie, est desservie par un aéroport régional pratique (CHO) et par le train de passagers Amtrak. Elle est à seulement deux heures (120 miles/120 kilomètres) des aéroports de la région de Washington, DC en voiture, en train ou en navette. Les détails pour se rendre à Charlottesville sont disponibles sur le Visit Charlottesville website. Des tarifs avantageux pour le congrès seront disponibles du mercredi 22 mai au dimanche 26 mai au Draftsman Hotel, au Residence Inn Charlottesville, et au Courtyard Charlottesville, ainsi que dans une résidence universitaire de l'Université de Virginie. Les détails pour des réservations seront disponibles sur le site de la SHCF.

Le soutien du Buckner W. Clay Endowment de l'Université de Virginie permettra à la Société d'offrir un logement gratuit dans une résidence universitaire de UVA pour jusqu'à 20 doctorant.e.s dans des dortoirs à l’UVA. Les informations sur le logement gratuit sur le campus seront partagés avec le programme préliminaire en janvier 2024.

Des informations supplémentaires sur les activités de la Société, les bourses et les congrès passés de la Société sont disponibles à www.frenchcolonial.org. Pour toute question concernant la réunion annuelle, veuillez envoyer un mél à frenchcolonial2024@gmail.com.

Veuillez visiter https://frenchcolonial.org/annual-meeting/#franais pour l'appel de propositions détaillé, les instructions de soumission, les informations sur les ateliers, les logements, et les bourses pour les doctorant.e.s.

Comité Scientifique du Programme

Danna Agmon, Virginia Tech

Johann Le Guelte, Georgetown University

Jennifer Palmer, University of Georgia

Joseph Peterson, University of Southern Mississippi

Comité scientifique de la Bourse Shorrock