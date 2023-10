Abstract

Proclamée le 11 février 1873, la Première République espagnole représente, en un sens, la culmination du processus révolutionnaire inauguré par La Gloriosa quatre années auparavant. Cependant, en raison sans doute de son caractère éphémère, son histoire est généralement englobée dans des études plus larges sur la période révolutionnaire ou sur le républicanisme en tant que pensée politique. Il en va de même de l’ensemble des images politiques élaborées durant la Première République et qui sont rarement analysées en tant que corpus plastique à part entière. À l’occasion des 150 ans de sa proclamation, ce colloque entend examiner cet épisode historique qu’est la Première République espagnole à l’aune de l’iconographie politique à laquelle il a donné lieu, afin de récupérer et d’historiciser les images de/sur cette période tout en leur rendant leur identité et leur(s) significations(s), aussi bien dans l’Espagne péninsulaire et insulaire qu’à l’étranger.