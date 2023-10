Première journée de séminaire de la saison 2023-2024 du Master Archéologie, sciences pour l’archéologie (ASA) de Nantes Université dédié à l’archéologie des conflits récents (fin XVIII e -XX e siècles). Il sera question de discuter des grandes thématiques actuelles de la recherche et de leurs enjeux scientifiques, culturels et sociétaux, de faire un point sur l’évolution de l’archéologie préventive quant à la connaissance de ces vestiges, de présenter les spécificités des biens archéologiques mobiliers contemporains, mais aussi du cas tout à fait exceptionnel de Saint-Nazaire et de proposer une véritable étude des fortifications depuis l’époque moderne pour sortir du tropisme du Mur de l’Atlantique. En conclusion, nous interrogerons les enjeux et les perspectives de l’archéologie des conflits récents à l’échelle régionale.

15h30-16h00: Conclusion - Antoine LE BOULAIRE, Guillaume VARENNES, Gaëlle DIEULEFET Et demain? Enjeux et perspectives d'une approche à l'échelle régionale

10h00-10h30: Introduction - Gaëlle DIEULEFET, Guillaume VARENNES Grandes thématiques et grands enjeux. État des lieux des champs d'études et de la programmation archéologique nationale 2023

