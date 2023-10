Les peuples autochtones et l’anthropocène

Announcement

Présentation

En 2000, le biologiste américain Eugene F. Stoermer et le Prix Nobel de chimie néerlandais Paul Josef Crutzen proposent le terme « anthropocène » pour qualifier l’époque géologique contemporaine caractérisée par les effets massifs des activités humaines sur la Terre et son atmosphère : érosion des sols, réchauffement climatique, fonte des glaciers et de la banquise, élévation du niveau des mers, pollution des sols, de l’atmosphère, des océans, érosion de la biodiversité… Ce concept nourrit depuis les débats qui traversent la communauté scientifique comme la société dans son ensemble.

Ce phénomène global agit à l’échelle planétaire et produit des effets diversifiés sur les milieux de vie des populations. Parmi elles, les peuples autochtones occupent une position singulière : interdépendants des écosystèmes qui les abritent, ils sont en première ligne face aux bouleversements écologiques de grande ampleur et menacés de disparition. Comment cela affecte-t-il leur environnement immédiat et leur existence dans ses dimensions matérielles, sociales, culturelles ? Quelles stratégies développent-ils pour lutter contre les effets délétères de l’anthropocène ?

Programme

23 janvier 2024

Cosmopolitiques de l'anthropocène

par Philippe Descola, anthropologue, professeur émérite du Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, de 2000 à 2019. Il a développé une anthropologie des relations entre humains et non-humains, en s'appuyant sur un long travail de terrain effectué, avec l’anthropologue Anne-Christine Taylor, en haute Amazonie auprès des Achuar. En 2005, dans l’ouvrage de référence Par-delà nature et culture, il dépasse le dualisme de la représentation occidentale du monde et expose un système de quatre ontologies ou « façons de composer le monde ». Sa pensée irrigue les sciences humaines et sociales et nourrit la réflexion contemporaine sur les enjeux et les stratégies écologiques liés à l’anthropocène.

6 février 2024

Des paysages contestés dans l'anthropocène africaine : lorsque croissance verte et naturalisme font bon ménage ?

par Benoit Hazard, anthropologue, chargé de recherche au CNRS. Ses recherches portent sur le devenir des paysages pastoraux de la vallée centrale du Rift (Kenya) dans l’anthropocène et sur les conflits écologico-distributifs qui en résultent. Il dirige un séminaire intitulé l’Atelier des anthropo-scènes à l’EHESS et a coordonné le projet européen Résilience des paysages en Afrique de l’Est : identifier les seuils critiques et les trajectoires durables. Actuellement, il coordonne un projet sur les formes de socialisation liée à l’énergie, à partir de l'apport des solutions low-tech dans l’approvisionnement énergétique des populations vulnérables (CNRS-Joint Research Programme in Africa 2023).

12 mars 2024

Le pastoralisme Sami au 21ème siècle : les relations entre humains et rennes au défi des changements globaux

par Samuel Roturier, éco-anthropologue, maître de conférences à AgroParisTech. Il travaille depuis quinze ans avec des éleveurs de rennes Sami sur la gestion de la forêt boréale et ses conséquences sur le pastoralisme. Ses travaux interdisciplinaires portent sur la restauration écologique d’habitats forestiers dégradés, les savoirs écologiques des pasteurs nomades Sami, l’évolution des régimes de feu ou encore l’histoire forestière.

2 avril 2024

Les Yagán de l'île de Navarino contre l'élevage industriel du saumon dans le canal de Beagle

par Geremia Cometti, anthropologue, professeur des universités, membre du Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS) de l’Université de Strasbourg. Il mène un travail ethnographique parmi les Q’eros dans les Andes péruviennes et les Yagán de l'île de Navarino (Patagonie chilienne). Ses recherches examinent la façon dont les communautés andines conçoivent et gèrent la double menace du changement climatique et de l’expansion du secteur extractif. Il a publié Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter : changement climatique et migrations chez les Q'eros des Andes péruviennes (Peter Lang, 2015).

14 mai 2024

À l’écoute des troupeaux : ce que les changements environnementaux font au pastoralisme nomade en Mongolie

par Charlotte Marchina, anthropologue, maîtresse de conférences à l’Inalco. Elle étudie les relations entre les éleveurs nomades mongols, leurs animaux et leur environnement. Son travail porte sur les manières dont systèmes sociaux et écologiques interagissent et sur la complexité des adaptations entre éleveurs et animaux, dans un contexte de changements politiques, économiques et climatiques. Elle a publié Nomad's land : éleveurs, animaux et paysages chez les peuples mongols (Zones sensibles, 2019).

11 juin 2024

Penser et affronter les catastrophes dans le Vanuatu de l'anthropocène : l'exemple de l'île de Tongoa

par Maëlle Calandra, chargée de recherche à l’IRD et membre de l’Unité de Recherche Migrations et Société. Ses travaux se situent à la croisée de l’anthropologie des catastrophes, de l’anthropologie des relations humains-environnement et de l’anthropologie des migrations et portent sur le Vanuatu (Pacifique sud). Titulaire d’un doctorat en anthropologie (EHESS, 2017), co-dirigé par Philippe Descola et Pierre Lemonnier, elle mène actuellement une recherche à propos du déplacement et de la réinstallation forcés des habitants de l’île d’Ambae après l’éruption de leur volcan en 2018.