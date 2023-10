L’Institut historique allemand et l’École pratique des hautes études organisent en commun un séminaire d’histoire médiévale où des doctorantes et doctorants en thèse bien avancée, mais aussi de jeunes postdoctorants viennent présenter leurs recherches en voie d’achèvement ou un dossier de leur thèse.

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.