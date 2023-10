Abstract

Ces quarante-quatrièmes journées de l’AFAM interrogeront les marqueurs qui amènent les archéologues à distinguer différents groupes sociaux et niveaux de richesse (en identifiant certains comme « privilégiés »), en milieu urbain comme en milieu rural, et dans les situations les plus variées (en contexte laïc ou religieux, d’habitat ou d’activité humaine, funéraire…). L’appréciation par les archéologues de la stratification sociale à une époque donnée repose sur différents critères : sitologie, types de structures d’habitat, techniques et matériaux de construction, structures funéraires ou présence d’un mobilier particulier ; la présentation et la confrontation de ces observations devraient permettre, en précisant les contextes, de mieux évaluer la pertinence des indices retenus. La chronologie proposée, qui court du Ve au IXe siècle, devrait permettre de suivre l’évolution de ces repères, entre la fin du monde romain et la mise en place progressive des sociétés médiévales, avant le plein épanouissement de la féodalité.