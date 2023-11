Announcement

Appel à contribution pour le colloque « Madame de Lafayette hors les murs : la réception internationale de l’œuvre de Mme de Lafayette (XIXe‒XXIe siècle) », Osnabrück – 28 et 29 novembre 2024

Argumentaire

Alors que la réception de l’œuvre de Mme de Lafayette en France a fait l’objet de plusieurs travaux importants[1], la diffusion internationale de son œuvre et l’extension de son influence restent encore largement à explorer. En se limitant à l’impact immédiat suscité par la publication des œuvres de Mme de Lafayette, un premier colloque, qui s’est tenu à Nantes en juin 2023, a montré l’étendue et la diversité de sa réception en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Notamment pour l’Angleterre, l’Allemagne et les Pays-Bas, on a constaté une réception intense et active qui commence assez tôt et se manifeste aussi bien par la traduction de ses ouvrages (non limitée à La Princesse de Clèves) que par des réécritures ou par sa prise en charge dans le discours critique.

Un deuxième colloque, qui aura lieu à Osnabrück en novembre 2024 et auquel cet appel est destiné, explorera le développement ultérieur de cette réception internationale, à partir du XIXe siècle et jusqu’à aujourd’hui. Alors que la première réception est restée centrée sur l’Europe, les siècles suivants permettent d’envisager une extension mondiale de la diffusion de l’œuvre de Mme de Lafayette. Aussi les contributions portant sur les espaces extra-européens seront les bienvenues, de même que les travaux s’interrogeant sur la place de Mme de Lafayette dans les cultures francophones.

Les objets d’étude possibles s’inscrivent dans quatre domaines distincts :

répertorier les traductions de ses œuvres : quels éditeurs, quels traducteurs, pour quels publics ? Il pourra le cas échéant être intéressant de comparer ces traductions avec l’original français, ou les traductions entre elles dans le cas de plusieurs traductions dans une même langue.

mesurer sa diffusion : sous quelles formes éditoriales l’œuvre de Mme de Lafayette est-elle présente en dehors de la France sur le marché du livre ? comment définir sa présence dans l’enseignement scolaire, dans la recherche universitaire à l’étranger ?

investiguer sur sa présence dans le discours littéraire des autres pays, dans le discours critique comme dans l’histoire littéraire. Quelles différences peut-on mesurer avec l’évolution en France concernant le processus de canonisation ?

juger de sa place dans la production littéraire d’autres pays comme référence, voire comme modèle. Les œuvres de Mme de Lafayette ont-elles été imitées, réécrites, pastichées, parodiées à l’étranger ? Quelle est la place de son œuvre dans les média audio-visuels d’autres pays ?

Modalités de soumission

Les propositions (un titre avec un descriptif de 6 lignes et une courte bio-bibliographie) sont à envoyer simultanément à :

nathalie.grande@univ-nantes.fr

andrea.grewe@uni-osnabrueck.de

pour le 19 janvier 2024.

Sélection des contributions

Nathalie Grande, Nantes Université (France)

Andrea Grewe, Universität Osnabrück (Allemagne)

Notes

[1]M. Laugaa, Lectures de Mme de Lafayette, 1971 ; C. Esmein-Sarrazin, La fabrique du roman classique. Lire, éditer, enseigner les romans du XVIIe siècle de 1700 à 1900. À la recherche du roman classique, 2023.