Les voûtes de Notre-Dame de Paris. Recherches récentes 2019-2023

Announcement

Argumentaire

L’incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a eu pour conséquence indirecte et heureuse de livrer accès à un trésor jusqu’alors hors de portée : les voûtes hautes de la cathédrale. L’importance de ces voûtes dans l’histoire de l’architecture gothique est connue. C’est en effet avec ces voûtes, hissées à 32 m de hauteur quand celles des grandes églises gothiques de l’époque ne dépassaient pas les 24 m, que débute la course qui conduit aux cathédrales géantes du XIIIe siècle comme Notre-Dame de Reims, Notre-Dame d’Amiens et Saint-Pierre de Beauvais.

Grâce aux échafaudages mis en place pour le chantier de restauration, les chercheurs du Chantier scientifique soutenu par le CNRS et le Ministère de la Culture ont bénéficié depuis 2019 d’un accès direct aux œuvres vives de la cathédrale blessée. L’attention des chercheurs rassemblés dans le Groupe de travail Pierre (coord. Yves Gallet) s’est focalisée en particulier sur les voûtes hautes, avec l’objectif d’en dresser une « carte d’identité » technique. Matériaux, mise en œuvre, techniques de construction, morphologie, comportement mécanique, système d’équilibre, aspects chronologiques ont ainsi été tour à tour examinés pour essayer de mieux comprendre la prouesse réalisée par l’architecte anonyme qui a conçu Notre-Dame autour du milieu du XIIe siècle. Ce sont les résultats de ces analyses, menées en collaboration avec les groupes de travail Structures (coord. Stéphane Morel), Bois (coord. Alexa Dufraisse), Métal (coord. Maxime L’Héritier) et Numérique (coord. Livio de Luca), en lien avec la maîtrise d’œuvre et avec le soutien logistique de l’Établissement Public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (EPRNDP), qui seront présentés, discutés et mis en perspective lors du colloque.

Les communications sont assurées principalement par les membres des groupes de travail du Chantier scientifique CNRS/Ministère de la Culture pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Elles seront complétées par une table-ronde avec Pascal Prunet, Architecte en chef des Monuments historiques, qui présentera les opérations de restauration et de reconstruction des voûtes qui ont été conduites dans le cadre du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame.

Programme

16 novembre 2023

10h30 Accueil

11h00 Ouverture Charles MÉRIAUX (IRHiS, ULille), Étienne PEYRAT (1 er vice-président ULille), Philippe JOST (EPRNDP)

(IRHiS, ULille), (1 vice-président ULille), 11h30 Introduction Lise BAILLIEUL (IRHiS, ULille) Yves GALLET (Ausonius, UBordeaux-Montaigne)

12h00 Déjeuner

13h30 Étudier les voûtes de Notre-Dame

Président de séance El Mustapha MOUADDIBMIS, UPJV Amiens

Le comportement mécanique des voûtes de Notre-Dame, Stéphane MOREL, Thomas PARENT (I2M, UBordeaux)

(I2M, UBordeaux) Notre-Dame et l’épaisseur des voûtes dans l’architecture gothique, Yves GALLET (Ausonius, UBordeaux-Montaigne), Christian CAMERLYNCK (METIS, Sorbonne Université)

(Ausonius, UBordeaux-Montaigne), (METIS, Sorbonne Université) Du claveau physique aux données numériques : démêler les hypothèses de restitution de l’arc doubleau de la nef de Notre-Dame, Élise BAILLIEUL (IRHiS, ULille), Antoine GROS, Anaïs GUILLEM (MAP, CNRS)

Discussion — Pause

15h30 Les matériaux et leur mise en œuvre (1)

Présidente de séance Élise BAILLIEUL, IRHiS, ULille

Tracés et épures des tailloirs de la nef : de la taille des pierres à la mise en œuvre des arcs et des voûtes, Andreas HARTMANN-VIRNICH (LA3M, Aix-Marseille Université)

(LA3M, Aix-Marseille Université) Claveaux et voussoirs : La nef, le transept et le chœur de Notre-Dame de Paris, Bruno PHALIP (CHEC, UClermont-Auvergne), Dylan NOUZERAN (affilié IRHiS)

(CHEC, UClermont-Auvergne), (affilié IRHiS) Les dispositifs de cintrage des voûtes à Notre-Dame : des rainures aux encoches, Cédric MOULIS (HisCAnt-MA, ULorraine), Arnaud YBERT (CRBC, UBretagne Occidentale), Dylan NOUZERAN (affilié IRHiS)

Discussion

17h30 Fin de la première journée

17 novembre 2023

8h30 Les matériaux et leur mise en œuvre (2)

Présidente de séance : Dorothée CHAOUI-DERIEUX, SRA-DRAC Île-de-France

La pierre des voûtes de Notre-Dame : plusieurs approvisionnements identifiés, Lise LEROUX (CRC-LRMH, Ministère de la Culture), Jean-Pierre GELY (LAMOP, UParis 1 Panthéon-Sorbonne)

(CRC-LRMH, Ministère de la Culture), (LAMOP, UParis 1 Panthéon-Sorbonne) Les mortiers des voûtes du chevet de Notre-Dame : analyse comparée du déambulatoire et du haut-vaisseau, Jean-Michel MECHLING (Institut Jean Lamour, ULorraine)

(Institut Jean Lamour, ULorraine) Étude de l’interface pierre/mortier pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame, Kevin BECK, Xavier BRUNETAUD (LaMé, UOrléans)

Discussion — Pause

10h00 Reconstruire les voûtes de Notre-Dame

Un projet de voûte à liernes et tiercerons pour la croisée de Notre-Dame en 1510, Étienne HAMON (IRHiS, ULille)

(IRHiS, ULille) Table-ronde autour de Pascal PRUNET (ACMH) avec Alexis GIROUD (Agence Villeneuve), Élise BAILLIEUL (IRHiS, ULille), Étienne HAMON (IRHiS, ULille), Yves GALLET (Ausonius, UBordeaux-Montaigne)

12h00 Déjeuner

13h30 Nouvelles perspectives chronologiques

Président de séance : Yves GALLET, Ausonius, UBordeaux-Montaigne

L’apport de la datation dendrochronologique des charpentes du chœur à l’histoire du monument, Olivier GIRARDCLOS, Clara PENAGOS (Chrono-Environnement, UFranche-Comté), Jean-Yves HUNOT (CReAAH, Pôle archéologique Maine-et-Loire)

(Chrono-Environnement, UFranche-Comté), (CReAAH, Pôle archéologique Maine-et-Loire) Les voûtes hautes de la nef de Notre-Dame : une révision chronologique, Élise BAILLIEUL (IRHiS, ULille), Arnaud YBERT (CRBC, UBretagne Occidentale)

Discussion

15h30 Conclusions Élise BAILLIEUL (IRHiS, ULille), Yves GALLET (Ausonius, UBordeaux-Montaigne)

Participation

Salle de séminaire de l’IRHiS, Université de Lille, Campus du Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq

Ouvert à tout public dans la limite des places disponibles

Inscription préalable à partir du 1er septembre 2023