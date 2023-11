Le masque sanitaire à l’époque du covid-19

Abstract

Autrefois cantonné à des milieux professionnels circonscrits, à l’époque du covid-19, le masque sanitaire fait une entrée en force dans l’espace public et dans les interactions sociales. Organisées dans le cadre du projet “Re-Breathe Design Center”, ces journées d’étude sont consacrées à la manière dont la recherche en sciences humaines et sociales a analysé le port du masque durant la pandémie de covid-19. Durant ces deux journées, sociologues, anthropologues, historien·ne·s, chercheur·e·s en sciences de l’information et de la communication exposeront leurs questionnements, leurs méthodes et les données mobilisées pour étudier le port du masque dans ses dimensions sociales et communicationnelles. Ces rencontres offrent ainsi un éclairage sur les racines historiques et l’évolution des usages, sur les politiques publiques et l’acceptabilité, ainsi que sur les enjeux médiatiques du masque sanitaire.