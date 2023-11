Announcement

Présentation

L’interculturel traverse et impacte le champ de l’éducation et de la formation au niveau local, national et international. Objet parfois polémique et source d’incompréhensions, l’interculturel soulève des enjeux politiques et idéologiques (Dervin, 2022). « La diversité des cultures d’origine et des cultures familiales est peu prise en compte, et l’appropriation des rôles de parents d’élèves ainsi que la mise en œuvre de la mission de l’école se font dans un contexte d’asymétrie des relations, sur la base d’implicites souvent non partagés. » (Changkakoti, Akkari, 2008, p. 420).

En restant à la marge dans les dispositifs de formation initiale et continue des professionnels de l’éducation, ces questions peinent à être abordées sereinement au niveau professionnel et institutionnel et génèrent des contextes d’enseignement parfois inconfortables et des situations socialement vives autours de valeurs ancrées dans le système éducatif en France telles que la laïcité et la citoyenneté. Si aborder la différence culturelle de manière essentialiste risque de nourrir des stéréotypes et des préjugés, vecteurs de catégorisations, d’exclusions et de discriminations, nier la différence culturelle ou ignorer l’importance du rapport à l’altérité dans le champ de l’éducation est aussi un facteur d’inégalités scolaires et d’injustices sociales.

La diversité des sociétés est une évidence mais notre capacité à appréhender la diversité et à gérer notre rapport à l’altérité est une préoccupation majeure, au niveau national et international (Akkari, 2019). « La question de la diversité culturelle au sein de la société française, dont la philosophie politique est axée sur le principe d’égalitarisme universel, est source de débats et interroge le fonctionnement de nombre d’institutions, y compris du système éducatif. » (Bergamaschi, Blaya, Stef, 2021, p. 297).

L’interculturel ne peut être abordé selon des modèles descriptifs et prescriptifs qui risquent de figer les appartenances culturelles, de les percevoir comme homogènes au sein d’un groupe (Abdallah-Pretceille, 2010 ; Allaoui, 2010 ; Dervin, 2010) et de pérenniser les ethnocentrismes. Il doit s’inscrire dans une dynamique de « négociations et de dialogues réflexifs et critiques » (Dervin, 2021, p.20), et une perception de l’identité dans ses dimensions plurielles (Maalouf, 1998), mouvante et floue (Dervin, 2009 ; Bergamaschi, 2013).

Dans un contexte d’internationalisation de la formation et de globalisation des politiques éducatives, l’interculturel est aussi un enjeu pour la recherche et la coopération au niveau local comme international. Il implique et traverse l’ensemble des missions de l’enseignement supérieur (Lucy, Terrien, en cours de soumission) et implique un engagement des acteurs de l’éducation et de la recherche (Bergamaschi, 2013). Les approches interculturelles, dans leur diversité disciplinaire, se présentent alors comme des outils de compréhension de la construction des processus d’exclusion et une ressource pour la région académique d’Aix-Marseille, notamment concernant le développement et la réussite des projets collaboratifs impliquant et incluant l’ensemble des acteurs de l’éducation (élèves, familles, enseignants, éducateurs, chercheurs) dans une perspective systémique (projets AMPIRIC-EAFC).

Dans ce contexte, la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation « doit donc être revue pour y introduire de façon obligatoire, dès la formation initiale, des modules interculturels comprenant un axe de communication avec les familles, mais aussi l’information des décideurs et des différents acteurs du monde scolaire. » (Changkakoti, Akkari, 2008, p. 435). La dialectique entre les approches interculturelles et la recherche collaborative souligne l’incontournable démarche de décentration des implicites disciplinaires (Ogay, 2002) et professionnels (Sembel, 2015) qu’implique une méthode collaborative.

Cette journée propose une réflexion et des apports pluridisciplinaire pour une éducation à la diversité comme perspective de développement professionnel (Lucy, Gouaïch, sous-presse), pour penser le rôle de l’école dans la réalisation d’une de ses priorités telles que la socialisation citoyenne, ainsi que dans la (dé)construction des préjugés et des idées stéréotypées (Bergamaschi, Balya, Stef, 2919) et s’inscrire dans la perspective d’une éducation plus inclusive et adossée à la recherche (Sembel, 2021). Ces thématiques, que sont la formation des professionnels de l’éducation, le rapport à la citoyenneté, la construction d’une éducation inclusive et la lutte contre les discriminations, seront abordées dans une perspective pluridisciplinaire et ancrées dans l’expérience des recherches collaboratives menées par les différents intervenants.

Axes de réflexion :

Comment envisager la citoyenneté en contexte interculturel ?

L’interculturel comme outil pour favoriser une éducation plus inclusive et lutter contre toutes les formes de discrimination

L’interculturel : quels besoins pour la formation des enseignants ?

Mots clés : Interculturel ; formation des enseignants ; altérité ; citoyenneté ; discriminations.

Comité d’organisation

Marie LUCY ; Alessandro BERGAMASCHI ; Pascal TERRIEN

Programme

13h30-13h45 : Mots d’ouverture

Pascal Terrien, Professeur des universités, Directeur de SFERE-Provence (FED 4238), ADEF/GCAF (UR 4671), Aix-Marseille Université

Alessandro Bergamaschi, Professeur des universités (EA 2L2S / UMR CNRS / LEST), Université de Lorraine, responsable du projet ANR AFFIRMATIF.

13h45-15h - Session 1 : Conférence d’ouverture

13h45-14h30 : Abdeljalil Akkari, Professeur en dimensions internationales de l’éducation, Faculté de Psychologie et de Sciences de l’éducation (FPSE), Université de Genève, co-responsable de l’unité PEG-EI (Politique, Economie, Gestion, et Education Internationale). « Comparer les approches nationales de l’interculturel : leçons apprises et perspectives ».

14h30-15h : Echanges

15h-15h30 : Pause-café

15h30-17h15 - Session 2 : Table ronde pluridisciplinaire sur l’interculturel en éducation

Modérateur :

Pascal Terrien, Professeur des universités, Directeur de SFERE-Provence (FED 4238), ADEF/GCAF (UR 4671), Aix-Marseille Université.

Intervenant.e.s :

Thibaut Lauwerier , Maitre d’enseignement et de recherche, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FAPSE), Université de Genève. « L’éducation à la citoyenneté : des conditions à la valorisation de l'interculturalité ».

Alessandro Bergamaschi, Professeur des universités (EA 2L2S / UMR CNRS / LEST), Université de Lorraine. « Socialisation citoyenne et représentations de l'altérité ».

Marie Lucy, Docteure en sciences de l'éducation et de la formation, URMIS (UMR CNRS 8245 - IRD 205), Université Côte d'Azur, ADEF (UR 4671), Aix-Marseille Université. « Co-construire une éducation à la citoyenneté en contexte interculturel ».

Nicolas Sembel, Professeur des universités en sociologie de l'éducation, ADEF (UR 4671), Aix-Marseille Université. « Une méthode interculturelle pour une recherche transdisciplinaire ».

Karima Gouaïch, Maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, ADEF/DECAP (UR 4671), Aix-Marseille Université. « L'interculturel : un outil pour la formation des enseignants ».

Marie-Laure Harmand, Doctorante en sciences de l'éducation et de la formation, LEST (UMR 7317), Aix-Marseille Université. « La citoyenneté sociale en France et au Québec ».

, Doctorante en sciences de l’éducation et de la formation, LEST (UMR 7317), Aix-Marseille Université. « La citoyenneté sociale en France et au Québec ». Karin Fischer, Professeure des universités, Laboratoire RÉMÉLICE (EA 4907), Université d’Orléans. « Démarches d'éducation interculturelle en République d'Irlande : ouvertures et limites ».

Mots de conclusion