Plaine des Vertus, un terroir en patrimoine

La Plaine des Vertus est un espace historique et géographique paradoxal : terroir agricole attesté du Moyen Âge au xxe siècle, elle est aujourd’hui invisible sous une identité industrielle et urbaine datant du xixe et du xxe siècle. Elle se distingue aussi par son lien à deux villes, Saint-Denis et Paris, l’une et l’autre inséparable du point de vue politique et religieux. Prenant donc acte d’une triple dimension, agricole, urbaine et patrimoniale, notre colloque fait le pari d’éclairer d’un point de vue diachronique l’agriculture urbaine pour questionner sa valeur patrimoniale. En effet, face aux enjeux écologiques pesant sur les villes, l’élaboration d’une histoire longue des pratiques de culture et de production vivrière urbaine s’impose. Ce regard inscrit dans l’histoire ancienne et la géographie contemporaine fait ressortir des analogies : rapport à l’espace, aux transports, à la polyactivité, à la pression foncière, à l’informel ou aux effets de niche du marché urbain. Enfin, au-delà de ce regard scientifique, le colloque entend aussi repenser l’apport des sciences humaines à la fabrique de la ville à travers une méthode hybridant recherche, médiation et création artistique.

Colloque dédié à l'étude de l'agriculture urbaine dans une perspective diachronique et interdisciplinaire, du Moyen Age à l'époque contemporaine à partir d'un terrain d'enquête signifiant, la Plaine des Vertus ou Nord-Est parisien (Seine Saint Denis). Le colloque fera intervenir des chercheur.es ainsi que dans une perspective interdisciplinaire, des acteur.ice.s du territoire, artistes, associations qui se saisissent de ce passé comme d'une ressource artistique, patrimoniale pour composer une fabrique de la ville différente en adéquation avec les aspirations citoyennes et les enjeux écologiques.

9h – accueil

9h45 – introduction

10h15 – La fabuleuse Plaine, Jean-Michel Roy

10h45 – Antériorité, promesses d’avenir et ressource territoriale : une comparaison avec les trajectoires socio-historiques de sols agricoles dans le Val-de-Marne , Nolwenn Gauthier

12h – Cultiver la Plaine des Vertus. Jardins populaires et jardins en lutte dans la métropole, Faminia Paddeu

12h30 – déjeuner

14h – Portraits de jardinières des Vertus, extraits d’un documentaire en cours sur les Jardins Ouvriers des Vertus de Vincent Lapize

14h20 – Table ronde n° 1 Cultiver la Plaine, entre mémoire, patrimoine et réinvention

15h20 – pause

15h35 – Table ronde n° 2 La Plaine des Vertus, terre de culture(s), terroir d’art ?

16h35 – présentation de la cartographie sensible de Lise Terdjman 16h50 – cocktail et buffet de clôture

Projet porté par Viviane Griveau-Genest (CNRS, IRHT) et Romain Prévallet (CNRS, ArScAn et Label ICCA) Cartographie sensible : Lise Terdjman