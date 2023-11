La place des femmes en bibliothèque

La BnF propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. Cette journée interroge les fondamentaux des bibliothèques au prisme de la place que les femmes ont pu y occuper au cours du temps : les professionnel(e)s qui y travaillent, les publics qui les fréquentent, les collections qui y sont conservées et mises en valeur.

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.