Sciences, savoirs et petites sociétés

Announcement

XXIIE Congrès international des sociologues de langue française, Ottawa, les 8-12 juillet 2024

Argumentaire

Le CR24 « Petites sociétés et construction du savoir » célébrera en 2024 son trentième anniversaire. L’occasion est rêvée de convier à une grande réflexion tous les amis des petites sociétés afin de faire le point, mesurer le chemin parcouru, et surtout préparer l’avenir.

Inspirés du thème du Congrès, nous proposons deux élargissements du cadre de recherche et d’analyse. Issue d’une collaboration pérenne entre sociologues de deux périphéries fort différentes de l’Occident, à savoir l’Europe centrale et de l’Est, d’une part, et le Québec, d’autre part, la réflexion sur les petites sociétés ne saurait s’y limiter.

Premièrement, elle mériterait d’être agrandie aux petites sociétés d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. Comment s’y posent la réalité et l’expérience de la petitesse, de la non-hégémonie ? S’y trouve-t-elle dédoublée, s’agissant de la périphérie du centre occidental et du centre des puissances régionales ? Étant donné la diversité empirique des sociétés dominées, y a-t-il du commun dans la construction du social qui va au-delà des différentes formes de subordination sociétale ? Qu’est-ce que les pratiques historiques particulières des sociétés dominées nous disent de plus sur les enjeux du monde contemporain ? L’expérience de fragilité de petites sociétés pourrait-elle servir aux grandes sociétés à l’ère de l’incertitude croissante ? Où et comment se croisent les trajectoires des petites et des grandes sociétés dans le monde interconnecté ?

Deuxièmement, la préoccupation de penser le social à travers la lorgnette des petites sociétés demanderait un approfondissement de la réflexion épistémologique entamée déjà il y a trente ans. Est-il pertinent d’instituer une attitude et un regard particuliers sur le monde pour essayer de le comprendre ? Quelles sont les conséquences de la posture d’être d’une ou dans une petite société sur le plan de la constitution des connaissances valables ? Si le concept de petites sociétés reste en usage dans l’espace de sa production, y a-t-il un risque de réaffirmation des frontières épistémologiques existantes et de segmentation du champ du savoir ? Risque-t-on de faire de la notion de petites sociétés un fourre-tout qui brouille aussi bien les similitudes que les différences, un placebo à nos défaillances théoriques et méthodologiques ? Comment l’approche épistémologique du monde à travers la non-hégémonie s’inscrit-elle dans les débats sur les études postcoloniales, la sociologie globale, les épistémologies du Sud ?

Cet appel à communication s’adresse à des sociologues ainsi qu’à des chercheures et chercheurs en sciences sociales et humaines. La mise en relation et en comparaison de ces savoirs issus et/ou sur les petites sociétés promet d’être heuristique.

Modalités de contribution

Nous invitons les chercheures et chercheurs intéressés à soumettre une proposition de communication à Svetla Koleva (svetlakoleva2002@yahoo.com) et Jean-François Laniel (jean-francois.laniel@soc.ulaval.ca)

d’ici au 15 décembre 2023.

Les propositions de communications doivent inclure :

a) le titre et le résumé de la communication (250 mots);

b) une brève notice bio-bibliographique incluant le nom, l’affiliation universitaire et le statut universitaire.

Coordination