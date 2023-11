Les chantiers des Carrache

Announcement

Journée dans le cadre du programme EFR et de l'ANR Carracci ConservArt

Présentation

La Galerie des Carrache du Palais Farnese a été réalisée entre 1597 et 1608 par les frères Annibale et Agostino Carracci. Leurs fresques sur une magnifique voûte de 20 mètres, illustrent, entre autres, des personnages issus des Métamorphoses d’Ovide. Entre jeux d’optique et perspectives, ce décor abrite sculpture, peinture et architecture en un triomphe de lumière, de formes et de couleurs qui depuis plus de 400 ans émerveillent et fascinent les observateurs.

Lancé en 2022, en partenariat avec plusieurs institutions, le projet de recherche Carracci ConservArt se propose d’analyser et publier les données inédites de la restauration de la Galerie des Carrache au Palais Farnèse, qui a eu lieu en 2015 ; en croisant les résultats techniques et scientifiques aux recherches historico-critiques effectuées sur l’œuvre, et en les complétant par l’étude des graffiti retrouvés dans la Galerie lors de cette restauration. Ces grafitti ont d’ailleurs fait l’objet d’un colloque ouvert au public en avril 2023, à la Villa Médicis.

Le 8 novembre, un atelier de recherche, fermé au public, à l’Académie de France – Villa Médicis a pour but de réunir tous les membres et les groupes de recherche participant au projet Carracci ConservArt.

Cette rencontre sera suivie par la journée d’étude ouverte au public en présence et à distance, le 9 novembre, qui aura lieu à l’École française de Rome. Dédiée aux Chantiers des Carrache, cette journée sera l’occasion de présenter les études et les recherches consacrées à la question de la technique d’exécution des Carrache, dans les grands chantiers en dehors de Rome.

Comité de pilotage

Alessandra Acconci : Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Roma

Francesca Alberti : Académie de France à Rome – Villa Médicis

Rachel George : École française de Rome

Michel Hochmann : École Pratique des Hautes Études (EPHE)

Conseillers scientifiques

Michela Cardinali

Giorgio Capriotti

Partenaires

Programme

Jeudi 9 novembre

École française de Rome – Piazza Navona 62, salle de conférence

I. Les techniques d’éxécution

9 h 30-9 h 45 – ITA (en italien) Présentation du projet Carracci ConservArt, Prof.ssa Brigitte Marin , Directrice de l’École française de Rome

, Directrice de l’École française de Rome 9 h 45-10 h 05 – ITA “Porsi in sull’opera a veder figura per figura”. Cantieri bolognesi prima e dopo Annibale a Roma, Raffaella Morselli , Sapienza Università di Roma

, Sapienza Università di Roma 10 h 10-10 h 30 – ITA I Carracci in cantiere: alcuni aspetti tecnici dei dipinti murali di palazzo Fava a Bologna, Paola Ilaria Mariotti, Cristiana Todaro, Sara Penoni, Opificio delle Pietre Dure di Firenze

Opificio delle Pietre Dure di Firenze 10 h 30-10 h 50 – ITA La tecnica pittorica dei Carracci nel fregio di Palazzo Magnani: materiali, procedure, suddivisione del lavoro, Samuel Vitali , Kunsthistorisches Institut di Firenze

, Kunsthistorisches Institut di Firenze 10 h 50-11 h 10 – ITA Il Camerino Farnese: note tecniche attraverso il confronto delle immagini di archivio, Giorgio Capriotti , Studio Capriotti

, Studio Capriotti 11 h 30-11 h 50 – ITA Dati materiali emersi nel restauro del cartone di Urbino per la volta della Galleria Farnese, Carla Bertorello, Giovanna Martellotti, CBC Conservazione e Restauro

11 h 50-12 h 10 – ITA La cappella Cerasi e Annibale Carracci, Maria Grazia Bernardini, historienne de l’art

12 h 10-13 h 00 – FR (en français)De Rome à Barcelone et Madrid : données sur la technique d’exécution et les vicissitudes des fresques de la Chapelle Herrera, Mireia Mestre Campà, Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

II. Études en marge des ouvrages

14 h 30-15 h 00 – FR Annibal Carrache et le pastel, Catherine Loisel , ancienne conservatrice du patrimoine, musée du Louvre

, ancienne conservatrice du patrimoine, musée du Louvre 15 h 00-15 h 20 – ITA Tecnica e produzione dei pastelli: studio delle fonti e produzione di pastelli artigianali, Martina Massarelli, Giulia Procopio, Carla Giovannone , Istituto Centrale per il Restauro

, Istituto Centrale per il Restauro 15 h 20-15 h 40 – ITA Luca Retti nel teatro Farnese: lo stucco a Parma nei primi decenni del Seicento tra tecnica da muro ed apparati effimeri, Elena Russo, Elena Zichichi, Carla Giovannone , Istituto Centrale per il Restauro

, Istituto Centrale per il Restauro 15 h 40-16 h 00 – ITAOsservazioni sulle tecniche di esecuzione degli affreschi della Loggia di Amore e Psiche della Farnesina, Luisa Barucci , restauratrice, Studio Barucci

, restauratrice, Studio Barucci 16 h 00-17 h 30 – ITA Présentation de l’archive digital Carracci ConservArt, Alessandra Acconci, Paolo Scarpitti, Soprintendenza Speciale di Roma et Società VisivaLab

Participation

Lien pour suivre la journée à distance disponible sur le site de l'École française de Rome : https://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/evenement/colloque-les-chantiers-des-carrache