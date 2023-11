« Revue internationale environnementale semestrielle » (RIES) - Varia

Abstract

Pour son huitième numéro, la Revue internationale environnementale semestrielle (RIES) d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs) propose de s’interroger et d’approfondir les faits marquants de l’actualité environnementale. La revue invite par conséquent à explorer et questionner l’actualité environnementale des six derniers mois et des six mois suivants. Les communications portant sur la récente actualité mondiale sont les bienvenues. Les communications pourront aborder les sujets déclinés ou tout autre sujet selon les disciplines et méthodes scientifiques. Elles peuvent traverser plusieurs axes.