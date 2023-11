Le francoprovençal : des origines à aujourd’hui

Announcement

Argumentaire

Le colloque se tiendra à Lyon, les 13 et 14 juin prochains.

Délaissé trop longtemps par le pouvoir politique et méprisé dans l’idéologie jacobine à partir de la Révolution française, la situation sociolinguistique du francoprovençal sur le territoire français est très critique. Langue transfrontalière, le francoprovençal est encore utilisé activement en Vallée d’Aoste et dans la communauté d’Evolène, dans la Suisse valaisanne, même si le nombre de locuteurs et la transmission transgénérationnelle sont en déclin même dans ces régions.

Voulant dresser un bilan des changements dans le statut de cette langue, tant d’un point de vue sociétal que dans les pratiques de la recherche, ce colloque propose aux participants de réfléchir autour des deux axes suivants :

Pour un approfondissement des connaissances du francoprovençal : histoire de la langue et état des ressources Promotion et transmission du francoprovençal.

Le premier axe s’intéressera à l’histoire de la langue en partageant une réflexion sur les pratiques d’édition critique et lexicologique des textes francoprovençaux, tant en format imprimé que numérique, concernant à la fois les documents anciens et la littérature moderne. Une autre question importante concernera les conventions graphiques, pour le francoprovençal, utilisées pour reproduire les diverses réalisations phonétiques mentionnées dans des corpus oraux et les études de phénomènes linguistiques concernant l’ensemble du domaine francoprovençal, tant sur le plan phonologique que morphosyntaxique.

Au cours de ces dernières décennies, de nombreux projets permettant de développer des regards nouveaux sur le francoprovençal ont vu le jour. Nous pensons, par exemple, à l’édition du premier volume de l’Atlas des Patois Valdôtains (APV), en 2021. Un point sera aussi fait sur l’état de l’avancement de chantiers de numérisation, tel que celui de l’Atlas Linguistique et Ethnographique du Lyonnais, et sur la mise en point de nouveaux outils numériques permettant d’interroger les cartes de l’atlas. Un point sera fait sur l’exploitation des fonds documentaires existants et sur la constitution de bases de données nouvelles dans un contexte scientifique qui s’ouvre de plus en plus à la pluridisciplinarité. On peut ainsi s’interroger sur la nécessité d’élaborer, pour les atlas linguistiques, un commentaire tel que celui que Pierre Gardette a présenté dans le cinquième volume de l’ALLy.

Le second axe du colloque abordera l’avenir du francoprovençal, en particulier sa promotion et sa transmission. Les problèmes liés à la reconnaissance tardive de cette langue par les pouvoirs politiques, ainsi que ceux qui touchent à la conscience linguistique des locuteurs et des animateurs associatifs, ont impacté négativement son statut. De ce fait, son prestige a commencé à décroître, au point que cette langue a été délaissée par les locuteurs et qu’elle a été de moins en moins transmise. C’est pour cela qu’en France la promulgation de la loi n° 2021-641, dite « loi Molac », du 21 mai 2021, relative à la protection patrimoniale et à la promotion des langues régionales de France, et la publication, en décembre 2021, du cadre d’application dans le domaine de l’enseignement primaire et secondaire, ouvrent des perspectives nouvelles sur l’avenir de cette langue en danger. Ce sera l’occasion pour faire l’état des législations de même type dans les autres pays du domaine francoprovençal.

Ces changements importants dans le statut de la langue doivent mobiliser la communauté universitaire qui doit apporter un nouveau regard scientifique pour les accompagner, ainsi que les différents acteurs – universitaires, formateurs et enseignants, acteurs du territoire et institutions – pour la mise au point de pratiques de promotion et pour la diffusion d’actions de sensibilisation au francoprovençal, que ce soit à partir de textes écrits ou oraux, ou encore de corpus toponymiques. Les contributions sur cet axe permettront d’analyser la situation actuelle et d’envisager l’avenir du francoprovençal en proposant des actions de valorisation et de revitalisation d’une langue et d’une culture en danger.

Modalités de contribution

Date limite pour envoi des propositions : 31 janvier 2024.

Envoyer les propositions à l’adresse suivante : farmand@univ-catholyon.fr

Comité scientifique