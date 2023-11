Les Lumières en jeu. Hommage à l'historien Daniel Roche (1935-2023)

Daniel Roche, professeur émérite au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire de la France des Lumières de 1999 à 2005 s’est éteint à Paris le 19 février 2023. Avec lui disparait l’un des grands historiens « spécialiste des Lumières à la française, esprit bravache et pédagogue généreux » (le Monde, 20 février 2023). Lors de cette journée d’étude, des collègues historiens et littéraires lui rendront hommage autour des Lumières en réfléchissant à ses apports à leurs thématiques de recherche, en s’intéressant à quelques aspects de la prodution littéraire de l’époque, ils reviendroit également sur les principales lignes de son oeuvre et sur ses engagements collectifs.

