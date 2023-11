Announcement

Argumentaire

En presque cinquante ans d’activités de recherche, Georges Pichard (1939-2022), historien moderniste et archiviste hors pair, a laissé une contribution majeure, originale et incomparable pour la connaissance de l’histoire de l’environnement de la Basse-Provence, de la vallée du Rhône et du sud des Alpes. Cette œuvre unique, dont la forme s’inscrit dans le courant historique de l’École des Annales, a surtout permis de mettre en lumière la formidable richesse des sources documentaires originales et des premiers enregistrements instrumentaux utilisables pour écrire une histoire méridionale du climat jusqu’alors inédite. Cette histoire du climat, aujourd’hui champ de recherche interdisciplinaire, englobe sa reconstruction à partir des sources écrites et des archives naturelles et l’utilisation des reconstructions pour l’étude de l’histoire des sociétés. C’est ce second aspect, l’écriture de l’histoire des interactions climat-société, qui sera au cœur des deux journées de ce workshop qui se déroulera les 21 et 22 novembre 2023.

Programme

Mardi 21 Novembre 2023

[8:45] Accueil des participants (amphithéâtre du CEREGE)

[9:15] Allocutions d’ouverture Olivier BELLIER (Directeur du CEREGE) Nicolas ROCHE (Directeur de la Fédération de Recherche ECCOREV)

Éric FAURE / Nicolas MAUGHAN « L’œuvre de Georges Pichard et sa contribution à l’histoire de l’environnement et du climat en Provence »

SESSION I - Thème : Reconstruire les Fluctuations Hydro-Climatiques Passées sur la « Longue Durée »(1er partie)

[9:30 – 10:00] Du cerne à l’histoire de l’environnement : Une tempête solaire sans précédent survenue il y a 14300 ans découverte dans les cernes d’arbres subfossiles de Moyenne Durance Cécile MIRAMONT (UMR IMBE, Aix-Marseille Université), É. BARD, M. CAPANO, F. GUIBAL, C. MARSCHAL, L. SHINDO, F. ROSTEK, T. TUNA, Y. FAGAULT, T.J. HEATON

[10:00 – 10:30] Les vieux genévriers des falaises, indicateurs des séismes passés ? Frédéric GUIBAL (UMR IMBE, Aix-Marseille Université), T. GAUQUELIN, J.-P. MANDIN, C. MATHAUX, O. BELLIER

[10:30 – 11:00] High resolution paleo-hydrological record from carbonate deposits in the Roman aqueduct of Traconnade (Aix-en-Provence, SE France) Christelle CLAUDE (UMR CEREGE, Aix-Marseille Université), L. VIDAL, C. PASSCHIER, B. ANGELETTI, A. GUIHOU, G. SÜRMELIHINDI, A. RICOLLEAU, G. GASSIER, M. PANNEAU, C. SONZOGNI, D. DELANGHE, P. DESCHAMPS, M. FUHRY, B. FINO, Ph. LEVEAU, L. MARIÉ, N. NIN

[11:00] Pause

SESSION I - Thème : Reconstruire les Fluctuations Hydro-Climatiques Passées sur la « Longue Durée » (2ème partie)

[11:30 – 12:00] Recherches récentes autour d’un paléochenal du Grand Rhône durant le PAG : Le Bras de Fer (1587-1711) à la croisée des sources historiques et des géosciences Véronique RINALDUCCI (UMR LA3M, MMSH, Aix-Marseille Université), Ph. RIGAUD, S. DURAND, A. KHARLANOVA, A. BARREAU, J. FLEURY, C. VELLA

[12:00 – 12:30] Les flux hydro-sédimentaires, un proxy des interactions climat-société à l’échelle d’un bassin versant Margot CHAPUIS (UMR ESPACE, Université Côte d'Azur)

[12:30 – 13:00] Processus hydrogéomorphologiques passés et actuels dans le bassin versant de la vallée des Duyes (Haute Provence) Christian DEPRAETERE (IRD, UMR Espace-dev), J.C. LIN, B. DEFFONTAINES, J.-S. PAGÈS

[13:00] Déjeuner

SESSION II - Thème : Étudier l’Impact Socio-Environnementale de Périodes Climatiques Spécifiques et d’Évènements Extrêmes (1er partie)

[14:00 – 14:30] Quand le naufrage fait la tempête. Étudier les événements tempétueux à partir de 1001 naufrages dans le golfe du Lion de 1700 à 1920 Léa TAVENNE (UMR ASM, Université Paul-Valéry Montpellier)

[14:30 – 15:00] Déluges d’eau, coups de tonnerre, foudre et inondations destructeurs dans le Sud-Ouest de la France : relire l’année 1781 Jean-Luc LAFFONT (Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées, Université de Perpignan-Via Domitia)

[15:00 – 15:30] Cartographier le climat et inventorier les dispositifs bioclimatiques de l’habitat vernaculaire : pour retrouver les reliances entre l’Homme et son milieu et projeter l’architecture de demain Gianluca CADONI (ENSA Marseille), C. MARCHIARO, C. SILVESTRI

[15:30] Pause

[16:00 – 16:30] Archives au ras du sol et climat de l’histoire à Marseille au XIX e siècle Rémi GRISAL (UMR TELEMME, Aix-Marseille Université)

siècle (UMR TELEMME, Aix-Marseille Université) [16:30 – 17:00] Histoire du climat, histoire des sociétés et discontinuités disciplinaires Philippe LEVEAU (UMR CCJ, MMSH, Aix-Marseille Université)

Mercredi 22 Novembre 2023

SESSION II - Thème : Étudier l’Impact Socio-Environnementale de Périodes Climatiques Spécifiques et d’Évènements Extrêmes (2ème partie)

[9:30 – 10:00] La contribution des archives documentaires et des longues séries d’observation à la connaissance des changements climatiques à Marseille Joël GUIOT (UMR CEREGE, Aix-Marseille Université), A. NICAULT et le GREC-Sud (Groupe d'experts sur le climat en PACA)

[10:00 – 10:30] Similar Long-Lasting Environmental Effects of the Laki Eruption across Late 18th Europe? Comparing Mediterranean France to Italy and Middle-Danube region Nicolas MAUGHAN (UMR I2M, Aix-Marseille Université), D. CAMUFFO, A. KISS, F. BECHERINI, A. DELLA VALLE, D. VERGARI

[10:30 – 11:00] Les populations puits du littoral provençal : l’implication du paludisme d’après des données littéraires, climatiques, anthropiques et médicales Éric FAURE (UMR I2M, Aix-Marseille Université)

[11:00] Pause

SESSION III - Thème : L’Histoire des Sciences, les Savants Météophiles et les Réseaux Scientifiques

[11:30 – 12:00] Gian Domenico Beraudo, où l’histoire d’un météorologiste qui rêvait de célébrité Simon DOLET (Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université Côte d'Azur)

[12:00 – 12:30] Dominique-Antoine et Honoré Flaugergues, Météophiles de la moyenne vallée du Rhône aux XVIIIe et XIXe siècles Philippe THOUMAS (chercheur indépendant)

[12:30 – 13:00] Les périodiques des XVIIe et XVIIIe siècles en Italie : une source inattendue et globale en histoire du climat Gautier JURET-RAFIN (Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe, Université Grenoble - Alpes)

[13:00] Conclusions/Discussions

[13:10] Déjeuner

[14:00] Fin des Journées

