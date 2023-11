Histoire de l’opéra Grand Avignon

Abstract

Dans le cadre des événements en préparation des 200 ans de l’opéra Grand Avignon, l’université d’Avignon et le Grand Avignon s’associent pour organiser un colloque retraçant l’histoire de l’opéra. Le premier opus, les 23 et 24 novembre prochains, est dédié à la création et permet d’appréhender les conditions de production et quelques temps forts de la programmation musicale et théâtrale de ce théâtre de Province, pendant plus de deux siècles.