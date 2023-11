Phénoménologie(s) et critique(s) du « nous »

Announcement

Présentation

Disjoindre le « nous » hérité (i.e., l’identité collective reçue à la naissance), et le « nous » choisi, (i.e., l’identité activement affirmée et choisie par l’individu) est un geste typiquement critique. L’histoire de ce geste dont l’existentialisme, mais aussi la déconstruction ou les études de genre auront été autant des manifestations philosophiques modernes, nous mène des analyses et des biographies existentielles qui ont fait l’originalité de la philosophie française d’inspiration phénoménologique, jusqu’à un ensemble de travaux contemporains développés dans les pays anglo-américains sous l’étiquette de "phénoménologie critique". Toutefois, loin d’être tout à fait commun aux deux espaces intellectuels que sont la phénoménologie existentielle et la phénoménologie critique, le « nous » est, peut-être aussi, témoin de leurs divisions : disputes, équivoques, héritages détournés et critiques silencieuses ou avouées.

L’objectif de ce colloque est non seulement de jeter un éclairage nouveau sur la portée critique et politique de la philosophie française d’inspiration phénoménologique, mais aussi d’explorer ce qui s’est déplacé au tournant des XXe et XXIe siècles. Transmission ou, au contraire, fracture ? Approfondissement et radicalisation de certaines tendances à l’œuvre dans la phénoménologie ou, au contraire, dépassement ?

Programme

Jeudi 30 Novembre

09h00-09h15 | Mots d’accueil

Matin

Intervenants : Marc Crépon et Lucia Angelino

Modérateur : Marc Crépon

09h15-10h15 | Natalie Depraz (Université Paris Nanterre) Dire Nous, est-ce dire première personne du pluriel ?

11h15-11h30| Pause-café

11h30-12h30 | Lucia Angelino (École normale supérieure, Archives Husserl ENS/CNRS) L’ambiguïté du ‘nous’ entre discrimination et émancipation

12h30-14h00 | Pause-déjeuner

Après-midi

Modératrice: Lucia Angelino

14h00-15h30 | Judith Butler (University of Berkely) The Aspirational We: Rethinking the Politics of the Imaginary

16h30-16h45 | Pause-café

16h45-17h45 | Elsa Dorlin (Université Toulouse, Jean Jaurès) Phénoménologie de la proie

Vendredi 01 Décembre

Matin

Modérateur : Laurent Perreau

09h15-10h15 | Marcia Sá Cavalcante Schuback (Södertörn University, Stockholm) Entre nous: comment nous dénuder?

11h15-11h30 | Pause-café

11h30-12h30 | Thomas Bedorf (FernUniversität Hagen) Il faut affirmer un ‘nous’ qu'il est impossible d'affirmer - Des collectifs en différence situationnelle

12h30-14h00 | Pause-déjeuner

Après-midi

Modérateur : Marc Crépon

14h00-15h00 | Michael Staudigl (University of Vienna) Between heritage and choice? On violence and the constitution of the We

16h00-16h15 | Pause-café