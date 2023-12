Les conférences Léopold Delisle offrent à un public de curieux et d’amateurs éclairés des synthèses inédites et érudites autour de l’univers du livre. Historienne de la photographie et de l’édition, Laureline Meizel est docteure en histoire de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2017). De l’émergence du Nouveau Roman-photo dans les années 1980 à la reconfiguration des cultures visuelles du monde souterrain autour de 1900, ses travaux ont eu à cœur d’élucider les conditions de production des savoirs et des imaginaires, en retraçant notamment l’invention du livre illustré par la photographie en France.

S’appuyant sur l’analyse d’ouvrages publiés à partir de 1867, cette conférence envisage les phénomènes d’hybridation et de circulation qui les façonnent, et qui interrogent le devenir-image de l’édition au tournant du siècle. Elle achève ainsi de dénouer les fils de l’invention d’un objet depuis au cœur de notre quotidien.

Hybrid event (on site and online)

