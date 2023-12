Théâtres, cultures et démocraties en Afrique

Announcement

Argumentaire

Selon une pensée toujours actuelle de Denis Guénoun, il existe « une affinité d’origine entre le théâtre et la démocratie » (Guénoun, 1998, p. 15). Cette affinité se reflète non seulement dans la constitution de l’espace appelé théâtre, mais aussi dans la convocation solennelle d’un public témoin du spectacle théâtral.

Le théâtre doit réunir son public pour que l’événement théâtral ait lieu. Ainsi devient-il un geste politique (Guénoun, ibid., p. 13) par le fait même qu’il parvient à rassembler une communauté, ou à en créer une nouvelle. Réunir un public, cela revient aussi à faire appel aux valeurs éthiques ou politiques de celui-ci, à sa conception de la justice, ainsi qu’à sa vision poétique du monde. D’où la tendance récurrente à aborder les théâtres pratiqués dans les contextes africains par le biais de la communauté ou par celui des publics.

En effet, la connexion peut sembler aller de soi étant donné le lien supposément étroit qui existerait entre les arts et la vie communautaire. L’art de la palabre, du conte, de la danse ou du masque: ce sont autant de formes expressives associées aux arts du spectacle en Afrique qui visent à faire communauté par des pratiques artistiques et performatives. À travers le théâtre, l’Afrique des contes autour des feux de bois, celle des danses sur les places publiques, l’Afrique des palabres délibératives se fraye un nouveau chemin vers la vie communautaire; elle se donne un autre lieu de rencontre et de spectacle.

Cette place importante accordée au contact avec un public, par le théâtre, a longtemps inspiré des praticiens et des intervenants de tous horizons à voir dans le théâtre un moyen de communication ou d’influence privilégié pour toucher les populations africaines. Selon ce modèle, le théâtre serait d’abord un outil pour transmettre des valeurs ou des messages, pour sensibiliser une communauté afin de trouver des solutions collectives qui permettraient d’empêcher ou de gérer d’éventuelles crises de toutes sortes (politique, sociale, économique, sanitaire, etc.). Une telle vision de l’art théâtral en Afrique a été propagée par les multiples formes de théâtres engagés et activistes du continent ainsi que par les organisations internationales qui font usage de cet art pour exercer une influence culturelle, économique ou diplomatique.

Si l’aspect utilitaire du théâtre dans sa relation avec la communauté a pu faire l’objet de nombreux travaux de recherche, autant pour valoriser son impact politique lorsqu’il est manié par des artistes faisant preuve d’un réel engagement que pour dénoncer son détournement fréquent par des acteurs extérieurs, plus rares sont les approches qui prennent en compte les manières dont le théâtre sert aussi à fabriquer et à théoriser des valeurs et des messages au lieu de les transmettre seulement. Car le théâtre ne fait pas que refléter une certaine vision de la communauté, il la produit également, et ce dans une convergence d’intentionnalités à laquelle participent artistes, techniciens, dramaturges et spectateurs. Ne serait-ce, après tout, négliger les interventions poétiques des multiples dramaturgies africaines que de ne voir dans ce théâtre qu’un simple outil de transmission d’idées ou de valeurs préexistantes? L’intérêt de l’art théâtral réside aussi dans sa capacité à produire de nouvelles théories, à repousser les limites des idées préconçues, et à expérimenter de nouvelles manières d’être ensemble en communauté.

Si l’on juge utile de poser ces enjeux dans le cadre d’un colloque, cela est dû au fait que dans plusieurs contextes de la zone dite francophone du continent, dont la ville d’Abidjan constitue un pôle majeur d’attraction, les appels se multiplient pour de nouvelles visions de la culture, de nouvelles structures économiques et de nouveaux modes de gouvernance du théâtre et du monde africain dans sa globalité. De ce point de vue, le théâtre a joué et peut jouer encore un rôle prépondérant dans la théorisation des cultures et des démocraties africaines dans leurs formes actuelles et à venir. Quelle est alors la place de cet art dans la configuration des cultures et des démocraties en Afrique? Alors que l’on assiste partout dans le monde, et non seulement en Afrique, à une montée des extrémismes et de l’instabilité politique de toute sorte, que répondent les artistes de théâtre à l’incertitude d’un nouveau monde qui arrive? Que proposent-ils de nouveau à travers leurs œuvres et leurs engagements?

Ces interrogations sont les raisons profondes qui motivent la tenue du colloque international pluridisciplinaire organisé par l’African Theatre Association (AfTA) en collaboration avec le Laboratoire des Sciences de la Communication, des Arts et de la Culture (LSCAC/UFR ICA) sur le thème: « Théâtres, cultures et démocraties en Afrique ».

Le présent appel insiste sur le caractère pluriel des formes et des concepts établis et émergents des “théâtres, cultures et démocraties” en Afrique - encore aurait-on pu dire “dans les Afriques” - d’une part pour souligner la grande diversité des visions existantes et possibles, et d’autre part pour reconnaître que chaque réponse à ces enjeux doit émerger en fonction des spécificités de son propre contexte. De la même manière qu’il ne peut y avoir une seule forme de théâtre ou de culture, force est de reconnaître et d’interroger l’existence de multiples visions démocratiques possibles et adaptées aux besoins et aux exigences des populations africaines.

Pour ce colloque international, dont les langues d’usage sont le français et l’anglais, les chercheurs d’horizons disciplinaires divers sont invités à faire des propositions de communications individuelles ou collectives, d’ateliers de représentations ou de lectures ayant trait au thème principal dans toutes les perspectives possibles.

Axes d’interventions

Théâtres et construction des identités démocratiques en Afrique

La démocratisation par le théâtre

les valeurs démocratiques dans le théâtre

théâtre et citoyenneté

théâtre et cosmopolitisme en Afrique

théâtre et production de nouvelles théories et de nouveaux modèles politiques

théâtres démocratiques

démocraties théâtrales

Théâtre et violences extrémistes en Afrique

Le théâtre et son exercice dans des milieux révolutionnaires;

Le théâtre face au phénomène de la violence extrémiste ou politique;

Les nouvelles théorisations du théâtre à partir des contextes culturels et démocratiques africains

Les théories de la performance à partir des contextes africains

Le théâtre pour le développement comme outil pour (re)penser le monde

Le théâtre et la volonté des masses

Le théâtre comme forme d’intervention politique et sociale

Théâtre et cultures en Afrique

Théâtre et politiques culturelles dans les contextes nationaux et internationaux:

Marché du théâtre et culture démocratique

Cultures et arts du spectacle (danse, arts de la rue, arts visuels, musique, cirque, etc.)

Les festivals culturels en Afrique

Théâtre et afro-futurisme

Le théâtre et les féminismes existants ou émergents;

Le théâtre dans les luttes pour les égalités

Le théâtre comme forme diasporique de présence africaine dans le monde

Modalités de soumission

Les propositions de communications individuelles ou collectives sont adressées à: conferences@africantheatreassociation.org

Avant le :

29 février 2024

Elles doivent comprendre les éléments suivants: Titre et résumé ne dépassant pas 300 mots, Nom et prénom(s), institution académique ou professionnelle de l’auteur, y compris adresse, téléphone et courriel.

Calendrier du colloque

Dates de tenue du colloque: du mercredi 3 au samedi 6 juillet 2024

Publication de l’appel à communication: 20 novembre 2023

Date limite de réception des propositions: 29 février 2024

Réponses du comité de lecture aux propositions de communication: la notification de l’acceptation ou du rejet de la proposition de communication se fera progressivement, dans un délai de deux semaines au plus tard après la réception de la proposition.

Date limite de notification de l’acceptation ou du rejet de la proposition: 31 mars 2024

Publication des actes du colloque: décembre 2024

Frais de participations

Participants d’Afrique ou des Caraïbes: 50 000 FCFA (77 euros)

Reste du monde: 100 000 FCFA (153 euros)

Étudiants: 20 000 FCFA (31 euros)

Les frais de séjours (hébergement, déplacements et restauration, en dehors du colloque) sont pris en charge par les participants.

