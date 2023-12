Announcement

À l’issue de la Première Guerre mondiale, les Empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie sont dissous pour laisser place à de nouveaux ensembles théoriquement fondés sur le principe de l’État-nation, selon lequel chaque nation, définie comme entité linguistique, historique et culturelle, doit disposer d’un État qui lui serait propre et se muer de cette façon en entité géographique et politique. C’est ainsi que sont créés ou recréés des États conçus comme nationaux (Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie...). Sur le territoire de la plupart de ces nouveaux États vivaient pourtant des populations germanophones aux histoires diverses qui, contrairement à ce qui se pratiqua après 1945, ne furent pas expulsées mais, sous la protection de la Société des Nations, furent désormais désignées comme « minorités allemandes ».

Intégrées dans ces États nouvellement créés, les « minorités allemandes » de l’Europe de l’Entre-deux-guerres se trouvaient tout à coup confrontées à une vie politique dont les fondements leur étaient étrangers, mais qu’elles abordaient riches de la diversité des cultures et des pratiques politiques qu’elles avaient acquises depuis le XIXe siècle.

Parmi les courants politiques qui avaient agité cette partie du monde jusqu’en 1918, le mouvement socialiste avait occupé une place prépondérante mais d’autant plus instable qu’il s’était divisé pendant la Première Guerre mondiale, qu’il avait dû après 1917 affronter la question de son positionnement à l’égard de la révolution russe et que, à gauche comme à droite, ses limites restaient floues. Pour rendre compte de cette hétérogénéité du mouvement socialiste, notre interrogation portera sur les partis, les mouvances ou les individus qui, parmi les minorités allemandes de l’Entre-deux-guerres (1918-1939), se réclamaient de « la gauche ». Nous accorderons la plus grande importance aux pays d’Europe centrale et orientale (Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie, Russie…), mais nous nous intéresserons également aux populations germanophones des pays d’Europe occidentale tels que la France, le Danemark ou l’Italie.

Axes

Les propositions de contribution s’inscriront dans les thématiques suivantes :

Positionnement des gauches dans les minorités allemandes à l’égard des États dans lesquels elles vivaient, mais aussi à l’égard de l’Allemagne et de l’Autriche. En parallèle, attitude des différents États et des majorités nationales à l’égard des minorités allemandes et plus particulièrement à l’égard des gauches qui y étaient représentées.

Définition par les gauches allemandes des divers pays d’Europe des concepts de « nation » et « nationalité », de « citoyenneté », de « minorité » et « majorité », d’ « internationalisme » et de « patriotisme ».

Évolution des stratégies et actions politiques des gauches allemandes au sein des États nationaux respectifs. Leurs relations avec les divers mouvements politiques des majorités nationales, notamment avec les mouvements de gauche, et leurs relations avec les autres minorités nationales.

Rapport des gauches dans les minorités allemandes d’Europe avec les gauches d’Allemagne, d’Autriche et des autres pays d’Europe. Stratégies face au régime national-socialiste en Allemagne, à l’austrofascisme en Autriche, et face aux divers régimes autoritaires qui se développent dans l’entre-deux-guerres en Europe.

Organisateurs

Pascal Fagot, Université de Strasbourg, UR1341, Mondes germaniques et nord-européens

Christian Jacques, Université de Strasbourg, UR1341, Mondes germaniques et nord-européens

Modalités de soumission

Le descriptif ne dépassera pas les 400 mots. Il conviendra d’y joindre une très courte présentation de l’auteur : nom, titre, affiliation, quelques mots clés sur la recherche et les centres d’intérêt. Les propositions de contribution seront rédigées de préférence en français et en allemand, qui seront les principales langues de travail ; elles pourront éventuellement être rédigées en anglais.

Les propositions devront parvenir aux organisateurs de l’événement, avant le 31 janvier 2024, aux adresses suivants :

pfagot@unistra.fr

cjacques@unistra.fr

Le colloque se déroulera à l’Université de Strasbourg les 20 et 21 juin 2024, dans le cadre de l’Unité de recherche Mondes germaniques et nord-européens.