The Americans in the western Mediterranean (1942-1945)

Dans les mémoires tout autant que dans l’historiographie récente, le débarquement de Provence, dont on fête bientôt le 80 e anniversaire, reste une opération secondaire dont le principal objectif fut, par le biais de la libération de la France méridionale et des ports de Marseille et de Toulon, de soutenir les troupes alliées issues du débarquement de Normandie. Sur le plan militaire, on ne retient de Dragoon que son succès rapide et ses pertes modestes, facilités par la diligence du repli allemand. L’accent est avant tout porté sur l’importance de la 1 ère armée, dont l’engagement massif contribua à redorer l’image de la France, ainsi que, plus récemment, sur la participation des troupes coloniales dont la mise en avant mémorielle concourt à une meilleure reconnaissance des soldats africains. Le rôle des divisions américaines est à peine évoqué. Les combats menés par une partie d’entre elles à l’est des Alpes-Maritimes jusqu’au début de l’année 1945 sont quasiment oubliés, tout comme l’installation parallèle de la base logistique américaine dans le secteur marseillais. Sur le plan diplomatique, l’opération est essentiellement analysée au prisme des désaccords entre Roosevelt et Churchill, le pari du premier en faveur de la Provence l’emportant finalement au détriment du front italien soutenu par le second. En revanche, peu d’études replacent ce débarquement dans un contexte géographique et historique plus large : celui de la Méditerranée occidentale, devenue, de l’opération Torch en 1942 jusqu’aux derniers combats en Italie au printemps 1945, un théâtre d’opérations important, quoique toujours considéré comme secondaire, pour les armées alliées en général, et américaines en particulier. Dans ce large périmètre, Anvil-Dragoon clôture une série de débarquements et campagnes de libération en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie du Sud et en Corse, essentiellement orchestrés par les États-Unis. Ces derniers, par une politique empreinte d’un pragmatisme parfois déconcertant et forts de leur puissance militaire, parviennent à y imposer leurs décisions face aux Britanniques et à renverser le rapport de force au sein de la coalition. Loin de considérer la Méditerranée occidentale comme un front secondaire, le président Roosevelt y porte une attention particulière. Dépassant l’immédiateté des enjeux militaires, il tente d’y poser, ou d’y imposer dès 1942 de nouveaux fondements politiques et diplomatiques afin de préparer l’après-guerre. Dans cette perspective, l’arrivée de milliers de soldats américains, associée à l’installation de dizaines de bases militaires en Afrique du Nord, en Italie, dans le Sud de la France et en Corse, se double de la mise en place par les États-Unis de structures administratives diverses afin d’assurer un retour à l’ordre, éviter les soulèvements et accompagner, en tentant de les orienter en leur sens, les phases complexes des transitions politiques. Les populations, de leurs côtés, bénéficient des distributions alimentaires et des premières aides à la reconstruction. Mais les rapports entre populations autochtones, autorités locales et membres de l’armée américaine demeurent partout ambivalents.

Sul piano militare, Dragoon viene ricordato solo per il suo rapido successo e per le perdite modeste, facilitati entrambi dall’ordinata ritirata tedesca. L’accento viene posto soprattutto sull’importanza della 1° armata, il cui arruolamento massiccio contribuì a ridare un’immagine prestigiosa alla Francia, così come pure sulla partecipazione delle truppe coloniali, il cui rilancio sulla scena della memoria contribuisce ad una riconoscenza più esplicita nei confronti dei soldati africani. Il ruolo delle divisioni americane viene a malapena evocato. I combattimenti condotti da una parte di esse all’Est delle Alpi Marittime fino all’inizio del 1945 vengono quasi dimenticati, così come l’installazione parallela della base logistica americana nel settore marsigliese. Sul piano diplomatico, l’operazione viene essenzialmente analizzata alla luce dei disaccordi tra Roosevelt e Churchill, che portarono al prevalere della scommessa del primo in favore della Provenza a scapito del fronte italiano sostenuto dal secondo. Pochi studi, invece, ricollocano questo sbarco in un contesto storico e geografico più ampio: quello del Mediterraneo occidentale, divenuto, a partire dall’operazione Torch, nel 1942, fino agli ultimi combattimenti in Italia nella primavera 1945, teatro di importanti operazioni, anche se sempre considerate secondarie, per gli eserciti alleati in generale, e americani in particolare. In questo ampio perimetro, Anvil-Dragoon conclude una serie di sbarchi in Nordafrica, in Sicilia e nell’Italia meridionale essenzialmente orchestrati dagli Stati Uniti. Questi, attraverso una politica intrisa di un pragmatismo a volte sconcertante e forti della loro potenza militare, riecono ad imporre le loro decisioni ai Britannici e a ribaltare il rapporto di forza in seno alla coalizione. Lungi dal ritenere il Mediterraneo occidentale un fronte secondario, il presidente Roosevelt gli presta un’attenzione tutta particolare. Andando ben oltre l’immediatezza degli obiettivi militari, egli tenta di porvi, o di imporvi, fin dal 1942 dei fondamenti politici e diplomatici nuovi al fine di preparare il dopoguerra. In questa prospettiva, l’arrivo di migliaia di soldati americani, congiunto all’installazione di decine di basi militari in Nordafrica, in Italia, nella Francia meridionale ed in Corsica, viene affiancato dalla creazione da parte degli Stati Uniti di decine di diverse strutture amministrative con l’obiettivo di assicurare un ritorno all’ordine, evitare i sollevamenti ed accompagnare, tentando di orientarli nel loro senso, le complesse fasi delle transizioni politiche. Da parte loro, le popolazioni beneficiano delle distribuzioni alimentari e dei primi aiuti alla ricostruzione. Tuttavia, i rapporti tra popolazioni autoctone, autorità locali e membri dell’esercito americano restano ovunque ambivalenti.

Both in memory and in recent historiography, the Provence landings, soon to celebrate their 80th anniversary, remain a secondary operation whose main objective was to support the Allied troops landing from Normandy, by liberating the southern France and its ports of Marseille and Toulon. In military terms, Dragoon is remembered only for its rapid success and modest losses, facilitated by the German’s retreat’s swiftness. Emphasis is placed above all on the importance of the 1st Army, whose massive commitment helped to restore France's image. More recently, attention has been given to the contribution of colonial troops, highlighting the recognition of African soldiers. The role of American divisions is barely mentioned. The fighting carried out by some of them east of the Alpes-Maritimes until early 1945 is all but forgotten, as is the parallel establishment of the American logistical base in the Marseille area. In diplomatic terms, the operation is analysed primarily through the spectrum of disagreements between Roosevelt and Churchill, the former's gamble in favor of Provence ultimately prevailing to the detriment of the Italian front supported by the latter. Few studies, however, place this landing in a broader geographical and historical context — the Western Mediterranean, which, from Operation Torch in 1942 to the last battles in Italy in spring of 1945, became a significant theatre of operations, albeit still secondary, for the Allied armies in general, and the American armies in particular.

In this extensive area, Anvil-Dragoon concludes a series of landings and liberation campaigns in North Africa, Sicily, southern Italy and Corsica, mainly orchestrated by the United States. With their sometimes disconcertingly pragmatic policy and military strength, the Americans managed to impose their decisions on the British and turn the balance of power within the coalition around. Far from considering the Western Mediterranean as a secondary front, President Roosevelt paid particular attention to it. Beyond immediate military issues, he set out to establish, or impose, new political and diplomatic foundations to prepare for the post-war period. In this perspective, the arrival of thousands of American soldiers, couple with the establishment of dozens of military bases in North Africa, Italy, Southern France and Corsica, was accompanied by the setting up of various administrative structures by the United States to ensure a return to order, prevent uprisings and accompany the complex phases of political transitions by attempting to steer them in their direction. The populations, in turn, benefited from food distributions and initial reconstruction aid. However, the relationships between populations, local authorities and members of the American army remained ambivalent everywhere.

The aim of this meeting is to refocus the history of landings and military liberation operations in the Western Mediterranean in the light of this American perspective. On each battlefield, the specificities and evolutions of the US strategy, the composition of their units, the coordination of their forces with the other Allied armies and various local resistance movements will be examined from a comparative perspective. However, it will also be necessary to go beyond the simple field of military history, in order to apprehend the relationships maintained at local level by the American military authorities with the civilian authorities (or what remains of them), with a goal of political recovery. On the economic, social and cultural levels, it may be interesting to highlight the spin-offs of such an American presence, as well as the ambivalence and complexity of the relationships that may have developed, from near or far, between the military and civilian populations.

One aim is to compare the strengths and weaknesses of American troops during the landings in North Africa, Sicily, Southern Italy and Provence, their specific compositions, and their relationships on various combat ground with soldiers from other Allied units. One may also question how the headquarters could have relied on local resistance to prepare their operations, and the consequences of such collaborations for the resistance groups themselves.

Outside combat moments, we'll be describing the various military and logistical structures set up for staff and troops, and detailing their day-to-day lives. One can shed light on the organisation of rest within these bases, or in specific structures like the leave centre on the Côte d’Azur, as well the exploration of the country and its populations, whether spontaneous or supervised, and inseparable from certain cultural and racial prejudices. In return, the gaze of the locals on the American modernity conveyed by the GI's is accompanied by a certain ambivalence, which the latter's behaviour does little to alleviate.

From a political point of view, we will assess the degree of dependence of occupied or liberated territories in relation to the establishment of specific American administrative and police structures. This degree of dependence led to exacerbated sense of loss of sovereignty from the local elites, as well as in North Africa, to a deterioration of America's image in the eyes of populations eager to free themselves from colonization. Faced with these hopes of the colonized peoples, it is then a matter of understanding the role and ambiguity of America's stance throughout the period.

Finally, on the memorial level, one can question the evolution, since 1945, of the locally accorded place to the role played by the Americans in these liberation operations. Today, the network of American cemeteries is hardly sufficient to fill a relative commemorative void or, at the very least, a certain lack of interest in remembrance, which we will attempt to explain.

Submission guidelines

Proposals for papers should be sent at the latest to the following address: nathalie.ubeda@yahoo.com

by February 29, 2024

They should consist of a one-page presentation of the paper, indicating title, subject, method and sources, and a short CV (one page maximum). The conference will pay for accommodation, part of the catering, and transportation, if required. However, speakers are invited to contact their institution for the payment of all or part of their travel expenses.

