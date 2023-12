Le monde slave et la France

Announcement

Présentation

Cette Journée d’études a pour ambition de présenter la richesse des fonds slaves français au prisme de leur histoire institutionnelle. Il a pour objectif d’améliorer la visibilité de ces collections, en les inscrivant dans le contexte des paysages bibliothéconomique et académique français. Sa vocation est de susciter un intérêt auprès de la communauté scientifique, en permettant de nourrir les débats sur les problématiques liées à la conservation et à la valorisation de ces fonds.

La journée d’étude visera à interroger dans une approche historiographique les présupposés idéologiques à la base de la constitution des fonds slaves français. La reconstruction de leur histoire institutionnelle sera envisagée dans une perspective transdisciplinaire (histoire croisée des fonds et de la slavistique). L’objectif principal sera d’établir une cartographie panoramique des collections slaves dans les bibliothèques françaises. L’accent sera mis sur les provenances et la typologie documentaire des documents rares ou relativement méconnus, qu’il s’agisse de fonds liés aux mouvements de résistance politique, de collections de cartes géographiques anciennes ou de fonds de littérature jeunesse. Les contributions au colloque s’attachent à questionner les enjeux relatifs à la sauvegarde de ces documents à travers les concepts des mémoires nationale et collective en Europe du Centre-Est. Il sera question d’aborder les dynamiques linguistiques, socio-ethniques et transnationales, ainsi que leur impact sur les représentations de la mémoire slave dans l’imaginaire collectif français. En outre, cette journée d’étude permettra de mettre en avant les projets bibliothéconomiques liés à la conservation, la numérisation et la valorisation des collections slaves. Enfin, elle proposera un espace d’échange sur les pratiques des bibliothécaires slavisant.e.s relatives à la recherche bibliographique et au signalement des documents.

Le programme de la journée d’étude

Programme

Mercredi 6 décembre 2023

BnF (site Richelieu, salle des conférences) Jeudi 7 décembre 2023 BULAC (auditorium)

9h15 : Accueil des participants

9h30-10h00 : La slavistique et les fonds slaves par Sylvie Archaimbault (CNRS / Sorbonne Université)

(CNRS / Sorbonne Université) 10h00-10h30 : Le patrimoine documentaire de l’Institut d’études slaves par Barbara Pueyo (Bibliothèque de l’Institut d’études slaves)

(Bibliothèque de l’Institut d’études slaves) 10h30-11h00 : Regards d’hier et d’aujourd’hui, regards pluriels, regards croisés, les fonds Russie et Europe médiane de la Bibliothèque Diderot de Lyon ou l’histoire de la construction d’un gisement documentaire au service de la slavistique par Anne Maître (ENS Lyon)

Pause-café

11h15-11h45 : Le fonds de la Bibliothèque ukrainienne Symon Petlura (Paris) par Nathalie Chrin et Daniel Sztul (Bibliothèque ukrainienne)

et (Bibliothèque ukrainienne) 11h45-12h15 : Les livres slaves dans les collections du Muséum d’Histoire naturelle (MNHN) par Bernard Lory (INALCO)

Pause-déjeuner

13h30-14h00 : Les Balkans ottomans à travers la collection « Mémoires et reconnaissances » du Service historique de la Défense par Vincent Thérouin (Sorbonne Université)

(Sorbonne Université) 14h00-14h30 :Les fonds d’immigration russe de la bibliothèque Tourgueniev (Paris) par Riva Evstifeeva (Université de Strasbourg)

(Université de Strasbourg) 14h30-15h00 : Un trésor russe empoisonné ? Les fonds Jean-Henri Schnitzler des bibliothèques de Strasbourg par Rodolphe Baudin (Sorbonne Université)

Pause-café

15h15-15h45 : Tracts et périodiques de la Seconde Guerre mondiale à la Réserve des livres rares de la BnF : la place du monde slave par Yann Kergunteuil (BnF)

(BnF) 15h45-16h15 : Nicolas Copernic dans les collections de la Bibliothèque nationale de France par Monika Marczuk (BnF)

(BnF) 16h30 : Visite guidée du site Richelieu pour les intervenants

Jeudi 7 décembre 2023

BULAC (auditorium)

10h00-10h30 : Les fonds « slaves » de la BDIC (La contemporaine) : pourquoi et comment collecter la documentation des exils et des dissidences (1917-1991) par Sophie Cœuré (Université Paris Cité)

(Université Paris Cité) 10h30-11h00 : Le fonds yougoslave à la bibliothèque de La Contemporaine par Oliver Schulz (Université Clermont Auvergne)

Pause-café

11h15-11h45 : L’édition savante post-yougoslave à l’international par Anne Madelain (INALCO)

(INALCO) 11h45-12h15 : Tamizdat : les archives des écrivains soviétiques chez YMCA-Press par Tatiana Victoroff (Université de Strasbourg)

Déjeuner libre

13h30-14h00 : Livres pour enfants russes et soviétiques dans les collections de la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France par Carine Picaud (BnF)

(BnF) 14h00-14h30 : Les Années folles : avant-gardes ukrainiennes dans les collections de la BULAC par Iryna Sobchenko (BULAC)

Pause-café

14h45-15h15 : Histoire du monde russe au prisme des métadonnées descriptives (collections de la BnF) par Maya Goubina (BnF)

(BnF) 15h15-15h45 : Les « Slavica » dans Gallica : typologie des documents et stratégies de recherche par Elisabeth Walle (BnF)

(BnF) 15h45-16h15 : Archives de slavistes et humanités numériques : le projet NUMERISLAV par Sylvie Archaimbault (CNRS / Sorbonne Université)

16h30 : Visite de l’exposition organisée à l’occasion du colloque à la Réserve de la BULAC