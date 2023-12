Regards croisés : le législateur face aux animaux d'élevage

Présentation et modération par Adrienne Bonnet , Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles, IFTJ, UPPA

Cette demi-journée de colloque prend la Commission européenne au mot. En prenant appui sur les derniers textes disponibles, ce colloque est l’occasion d’un dialogue entre élus et universitaires portant sur les rapports qui unissent les humains aux animaux d’élevage ; la nouvelle législation envisagée par Commission ; son évolution probable en droit européen et les termes de sa réception en France.

De telles approches pourraient cependant évoluer en partie. La Commission européenne a en effet annoncé son souhait d’œuvrer en faveur d’une « transition vers des systèmes alimentaires durables », en révisant l’intégralité de la législation européenne applicable à la protection des animaux d’élevage. Lors de la publication de sa communication sur la stratégie « De la Ferme à la Table », elle affirmait que « la transition vers des systèmes alimentaires durables nécessite une approche collective associant les pouvoirs publics à tous les niveaux de gouvernance […] » et invitait « l’ensemble des citoyens et des parties prenantes à engager un vaste débat, y compris dans les assemblées nationales ».

En droit interne, l’article L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit par exemple que les textes visent à « éviter [aux animaux] des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage ».

Parce que nous utilisons les animaux d’élevage dans le cadre de l’exercice d’une ou de plusieurs activités économiques et les destinons principalement à la consommation humaine, nos rapports avec eux sont particulièrement originaux, interrogent notre vision du vivant et sont juridiquement encadrés dans le seul but d’en pallier les dérives.

Ce colloque, organisé dans les locaux de l'Assemblée nationale, sous le haut patronage de Madame Yaël Braun-Pivet (Présidente de l'Assemblée nationale) et sur invitation de Madame la Députée Corinne Vignon, est l’occasion d’un dialogue entre élus et universitaires.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.