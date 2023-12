Announcement

Nous reprenons le séminaire “Archives manquantes ? La construction de l’histoire littéraire et culturelle dans l’espace germanophone”, organisé par Jean-François Laplénie (Sorbonne Université, REIGENN & Philomel), Agathe Mareuge (Bergische Universität Wuppertal & Sorbonne Université – REIGENN / Philomel), Bénédicte Terrisse (CNRS – UMR Pays germaniques & Nantes Université – U.R. CRINI). Cette deuxième saison abordera notamment les archives immatérielles de la danse, les archives audiovisuelles et les archives coloniales.

Présentation

En histoire culturelle, et notamment en histoire des arts et de la littérature, le début du xxie siècle a vu un regain d’intérêt pour une recherche appuyée sur des archives : fonds personnels d’artistes, bibliothèques d’écrivain·e·s, archives des maisons d’édition et des institutions de mise en valeur des œuvres. Ce mouvement ouvre largement le spectre des archives potentiellement utilisables, en écho à une diversification des pratiques d’archivage. Toutefois, ce tournant archivistique et cette vénération emphatique de l’archive tendent parfois à ignorer ou occulter la manière dont les archives sont fabriquées. Pourtant, ni les fonds en eux-mêmes, ni le processus d’archivage, ni même les procédures de conservation ou de description de ces fonds ne sont neutres : ils représentent un lieu d’autorité et de pouvoir dans la constitution du savoir et l’écriture de l’histoire littéraire, artistique et culturelle. Ces pratiques obéissent, au moins implicitement, à des logiques de canonisation, qui intègrent ou, au contraire, laissent de côté des pans entiers de la production littéraire et artistiques d’une l’époque.

Le présent séminaire, conçu comme le point de départ d’un projet pluriannuel et porté par Sorbonne Université (REIGENN) et Nantes Université (CRINI), se propose d’interroger la question de ces archives absentes, délaissées, cachées ou invisibles et de questionner l’archive comme institution afin de mettre au jour les mécanismes et stratégies qui sous-tendent sa « fabrique ».

Le point de départ sera d’interroger trois domaines minorisés de l’histoire littéraire et culturelle contemporaine de langue allemande et les questions archivistiques qui s’y rattachent : l’historiographie des avant-gardes écrite par des femmes (séance animée par Agathe Mareuge), les archives des auteurs et autrices est-allemandes (séance animée par Bénédicte Terrisse), et les littératures à thématique LGBTQI+ (séance animée par Jean-François Laplénie).

Les questions suivantes pourront être abordées :

quels fonds d’archives ? sous quel statut juridique ?

quelle est la volonté (scientifique, politique) qui a présidé à leur constitution ?

quelles sont les pratiques de recueil, de conservation, d’exploitation et de mise en valeur qui en découlent ?

quelle est la place des fonds littéraires ou artistiques dans des archives potentiellement pluridisciplinaires ? comment les archives prennent-elles en compte (ou non) la pluridisciplinarité éventuelle des auteurs et autrices ?

comment la théorie s’est-elle saisie de ces enjeux méthodologiques jusqu’à maintenant ou les a-t-elle au contraire ignorés ?

Modalité de participation

Les 4 séances de l’année 2023-2024 ont lieu le vendredi de 14h à 16h30, sauf pour celle de juin. Comme toujours, la présence des participant.e.s est préférée (entrée libre) mais une diffusion en hybride aura lieu sur Zoom.

Lien de connexion : https://univ-nantes-fr.zoom.us/j/81710107748

Calendrier

Séance 1 : le 8 décembre 2023

La séance sera animée par Agathe Mareuge et aura lieu de 14h à 16h30 à la Maison de la Recherche (28 rue Serpente, 75006 Paris), salle D513.

Marie-Thérèse Mourey, professeure émérite à Sorbonne Université, « Des archives immatérielles ? Le cas de la danse » (https://hypotheses.org/2617)

Séance 2 : 2 février 2024

Perspectives archivistiques, séance animée par Bénédicte Terrisse & Sergio Coto Rivel. Nantes Université, FLCE, Campus Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes

Bénédicte Grailles, Université d’Angers : « Archives manquantes ou manque d’archives ? Théories archivistiques post-modernes, gestes professionnels et logiques d’usage »

Séance 3 : 22 mars 2024

Archives audiovisuelles, séance animée par Jean-François Laplénie. Maison de la Recherche (28 rue Serpente, 75006 Paris), salle S002.

Valérie Carré, Sorbonne Université : « La Révolution de 1918-1919 au prisme des bandes d’actualité »

Séance 4 : 14 juin 2024

Archives coloniales, séance animée par Katharina Jobst. Ecole Normale Supérieure, ECLA (45 rue d’Ulm, 75005 Paris).

Invitée : Nicole Haitzinger, Paris Lodron Universität Salzburg. « Le registre de l’”exotique” dans les archives de danse de la modernité en France et dans l’espace germanophone. À propos de la pertinence d’une mise en perspective décoloniale. »

