Announcement

Présentation

L’atelier "Charlemagne : regards croisés franco-allemands sur une figure européenne", financé par l’Université Franco-Allemande, s'adresse à des doctorant.e.s, postdoctorant.e.s et étudiant.e.s de Master 2.

Cet atelier destiné aux jeunes chercheur.ses a pour objet la genèse et la dynamique des images médiévales de Charlemagne, figure-clef des relations franco-allemandes. Des textes littéraires et historiographiques d’expression latine, française et allemande seront analysés pour la première fois de façon commune par de jeunes chercheur.ses francophones et germanophones : à la lumière de leurs « regards croisés », ils étudieront la pertinence et la persistance de ces images pré-nationales dans le contexte de l’Europe post-nationale.

Informations pratiques

L'atelier se tiendra du 13 au 17 mai à Strasbourg et réunira, outre l'équipe pédagogique et des intervenant.e.s spécialistes du sujet, des jeunes chercheur.se.s d’universités françaises, allemandes, luxembourgeoises et suisses.

Les frais de transport et d’hébergement (ainsi que le dîner de clôture et les visites) seront pris en charge par l’UFA/DFH.

Conditions de candidature

Une connaissance passive de la langue allemande est bienvenue, mais non nécessaire.

Une brève lettre de motivation est demandée (à envoyer à l’adresse marie-sophie.winter@u-picardie.fr)

d’ici le 1er janvier 2024

L'atelier sera précédé de deux séances préparatoires en ligne.

Responsables scientifiques