Gaetano Salvemini (1873-1957) and France

Announcement

Appel à communication pour un colloque - Gaetano Salvemini (1873-1957) et la France - Paris, novembre 2024

Argumentaire

Gaetano Salvemini a été une figure marquante de la vie intellectuelle et politique italienne de la première moitié du XXème siècle: historien, avocat passionné du Sud de l’Italie et grand connaisseur de ses problèmes, publiciste, député au Parlement du Royaume (1919-1921), il fut fortement opposé au fascisme qui le contraignit bientôt à l’exil. Le 150ème anniversaire de sa naissance est une occasion importante pour revenir sur ses relations avec les différents pays dans lesquels il fut accueilli. Des initiatives scientifiques ont déjà été réalisées en Angleterre et aux Etats-Unis.

Salvemini quitte l’Italie en août 1925 pour s’installer à Londres, où il s’intègre rapidement dans les cercles culturels et universitaires de la capitale anglaise et entame une intense activité antifasciste. Au cours de huit années suivantes, il voyage entre l’Angleterre et la France et effectue quatre voyages aux États-Unis où, fin 1933, il s’installe définitivement grâce à un poste d’enseignant à la Harvard University, poste qu’il occupa jusqu’au printemps 1948. Il rentra définitivement en Italie en 1949.

Pendant son long exil, ses séjours en France (à l'exception de la période 1940-1946) ont été fréquents, autant que dans les années précédant 1925.Longtemps négligées dans les biographies de Salvemini, les années d’exil (1925-1949) constituent aujourd’hui un passage crucial pour reconsidérer le profil intellectuel de Gaetano Salvemini. En particulier, la dimension et la nature de l’interaction entre l’intellectuel des Pouilles et les différents milieux politiques et intellectuels fréquentés dans les trois principaux pays d’exil restent inexplorées. Au cours de son exil, Salvemini entra dans un réseau transnational d’exilés opérant entre l’Europe et les États-Unis et reprit son activité de chercheur en se concentrant sur deux sujets majeurs : le fascisme, les caractéristiques du régime et sa politique étrangère, et une révision du concept de démocratie.Dans ce contexte, ses relations avec les différents milieux culturels, scientifiques et politiques français et avec les plus importants réseaux antifascistes internationaux présents à Paris depuis le début des années 1920 apparaissent particulièrement pertinentes.

Le colloque entend proposer une nouvelle approche d’ensemble aux rapports de Salvemini avec la France, à partir de ceux développés avec certains historiens lors de la phase de rédaction de son volume sur la Révolution française (1905, réédité plusieurs fois avec des variantes), en passant par les rapports avec quelques intellectuels importants et pour ceux qui gravitaient autour de la figure de sa seconde épouse Fernande Dauriac, atteignant aussi ceux du monde de l’exil antifasciste italien et européen. Vastes et significatifs, même si pas forcément marqués par la sympathie et le partage des idées, apparaissent également les rapports avec les représentants du mouvement syndical et avec diverses personnalités du monde socialiste français. Un chapitre à part, enfin, mérite d’être consacré à ses rapports avec le mouvement Giustizia e Libertà.

Les sujets abordés seront les suivants :

Salvemini historien de la Révolution française

Dans quelle mesure Salvemini a soumis à une nouvelle réflexion sa version originale de 1905 pendant les années d’exil et notamment pendant les années françaises. A-t-il dialogué personnellement ou par lectures interposées, avec les historiens français de la révolution ? Dans quelle mesure, aussi, son interprétation personnelle et « forte » de l’histoire révolutionnaire, avec son impasse assumée sur la Terreur, est-elle encore capable d’être comprise dans le cadre des développements récents de l’historiographie de la Révolution ?

La France vue de l’Amérique

De quelle façon la vision que Salvemini avait de la France a-t-elle été modifiée par son séjour américain ? Des traces d’une telle modification semblent avoir été repérées dans la période qui a suivi son retour définitif d’exil, comme il ressort de la dernière édition fortement remaniée de La Révolution française tant dans sa traduction anglaise que dans sa version italienne.

Ses relations avec le monde politique et journalistique

La conférence vise à explorer les relations avec les organisations antifascistes italiennes et internationales, ainsi qu'avec les mouvements syndicaux et le monde du socialisme français.

Ses relations avec des intellectuels français

Tels que Daniel et Élie Halévy, Romain Rolland, Jean-Richard Bloch, Henry Prunières, Louis Rosenstock Frank, Paul Desjardins, Henry et Bertrand de Jouvenel, Paul Valéry, Jean Guéhenno, Michel Lachin, Julien Luchaire et d’autres.

Salvemini e Giustizia e Libertà

Il s'agit surtout d'enquêter sur les relations étroites avec Carlo Rosselli et sa famille, mais aussi, bien que cela puisse paraître incompatible, avec certaines personnalités qui adoptent une position critique par rapport à la ligne officielle du mouvement. Nous pensons en particulier aux figures de Renzo Giua et Nicola Chiaromonte.Sont également à étudier ses rapports très importants et suivis au fil du temps avec Angelo Tasca, peut-être son principal interlocuteur, avec Rosselli, en ce qui concerne la politique française.

Salvemini et la guerre civile espagnole

Ses jugements et appréciations des différentes forces en présence apparaissent dans sa correspondance avec Carlo Rosselli et d'autres interlocuteurs, ainsi que dans divers textes, comme ses écrits commémoratifs après l'assassinat du leader et fondateur de Giustizia e Libertà.

Les rapports de Salvemini avec sa seconde épouse, Fernande Dauriac

Ils doivent être étudiés pendant toute la période considérée, alors qu'ils ont été négligés jusqu'à présent, malgré une correspondance abondante, bien que pour l’essentiel non publiée. Fernande Dauriac, par ailleurs, a été présente en France de manière ininterrompue tout au long de la période en question, tout comme le fils, Jean, qu’elle avait eu de son premier mari et que Salvemini avait adopté.

Les adresses de Salvemini en France

Elles furent nombreuses bien que souvent liées à de courts séjours à l'occasion de visites à la famille ou à des amis, et pas toujours situées dans la capitale française.

La réception de Salvemini en France

Quelle a été la réception de la pensée et de l'oeuvre de Salvemini en France ? Quel a été l'écho de ses interventions publiques (Décades de Pontigny, Congrès des écrivains pour la liberté de la culture en 1935, etc.) Comment sa production consacrée à l'histoire du fascisme a-t-elle été accueillie par l'historiographie française ?

Modalités de contribution

Les thèmes sont présentés à titre indicatif et n'excluent pas la possibilité de soumettre d’autres propositions.

Le colloque se déroulera à Paris en novembre 2024.

Les propositions de communication, maximum 2000 caractères, doivent être envoyées à l’adresse suivant : colloquesalvemini24@gmail.com

avant le 31 janvier 2024

Les langues des travaux seront le français, l’anglais et l’italien.Le comité scientifique s'engage pour la publication des actes.

Comité scientifique

Frédéric Attal, Patrizia Audenino, Antonio Bechelloni, Renato Camurri, Virgile Cirefice, Diego Dilettoso, Patrizia Dogliani, Laura Fournier-Finocchiaro, Valeria Galimi, Alessandro Giacone, Paolo Grossi, Anne-Marie Matard-Bonucci, Cesare Panizza, Elisa Signori, Éric Vial.