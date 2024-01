D’autres mémoires de la pandémie

Announcement

Présentation

Objectif de recherche et visée mémorielle

Notre objectif est de constituer un collectif d’environ 15 chercheur.e.s en sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, économie, philosophie) ayant mené des recherches qualitatives sur le vécu de la crise sanitaire et des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19, portant sur des personnes en situation de vulnérabilité. Le séminaire donnera lieu à un ouvrage collectif.

Financé par l’Institut Covid 19 Ad Memoriam, ce séminaire contribuera ainsi à la mission de mémoire de cet évènement, en donnant à voir les expériences de personnes les plus éloignées, isolées ou invisibles des grandes enquêtes.

Méthode de travail

Les mesures liées à la pandémie ont plus que jamais contraint l’exercice de la recherche et notamment des approches qualitatives en sciences sociales (Jowett 2020). La distanciation physique a mis à mal les méthodes «traditionnelles» de recueil de données, basées sur le temps long, l'immersion, l'observation directe, et la coprésence dans un même lieu. Les travaux conduits pendant la crise sanitaire, dans un contexte où il a fallu expérimenter de nouveaux dispositifs de recherche, dans l’urgence et l’incertitude, requièrent donc, plus encore que dans d’autres circonstances, l’exercice d’une pensée réflexive et critique, d’autant plus efficace qu’elle sera collective et passera par la confrontation des enquêtes et l’écriture collective.

Différents exercices issus de l’éducation populaire (Vargas Vargas, 2009), réadaptés au contexte de la recherche et menés pendant six séances de travail, nous permettront, à partir d’affinités problématiques et méthodologiques et de questions de recherche partagées, de construire un travail collectif fondé sur la confrontation des interprétations de terrains, une explicitation plus précise de nos problématiques, une meilleure prise en compte des contre-exemples et une triangulation des résultats produits à partir de nos terrains.

Nous proposons une méthode de travail en trois temps que nous appliquerons au cours de l’année 2024.

Lors des quatre premières séances, en amenant chaque participant.e à présenter son enquête, son terrain, ses méthodes et ses résultats, nous souhaitons construire un dialogue entre les différentes recherches qui porte tout autant sur l’adéquation empirique des interprétations que sur les argumentations théoriques, les postulats et postures. Il s’agira ainsi de traiter collectivement de l’intérêt scientifique et de l’originalité de certains de nos résultats et de travailler à une première mise en commun des travaux à partir d’exercices tels que l’atelier radio, la « question qui fâche » ou le « cita-langage » où l’on choisit des extraits d’entretiens réalisés dans le cadre des différentes recherches présentées, afin de les commenter collectivement.

Lors de ces quatre premières séances, après la matinée de présentation décrite plus haut, nous travaillerons l’après-midi par problématique, à partir d’exercices collectifs, tels la « carte mentale » ou le « meta-plan » permettant une première ébauche des synthèses thématiques. Nos travaux respectifs nous permettront ainsi d’éclairer des thèmes de recherches communs et des analyses partagées, mais aussi de mettre en évidence nuances et contre-exemples.Après avoir présenté chaque enquête et réfléchi aux apports de nos travaux respectifs à des problématiques et thématiques plus générales, nous reconduirons notre travail dialogique jusque dans l’écriture d’un ouvrage collectif.

Au cours des deux dernières séances, nous construirons ainsi un dispositif de relecture, fondé sur la libre-critique mutuelle et bienveillante, où chacun.e sera amené.e à relire le chapitre écrit par un.e autre, à le présenter, à le critiquer et à être relu.e et critiqué.e à son tour. Ce processus repose sur une conception dialogique du travail d’écriture aspirant à stimuler l’imagination interprétative empiriquement enracinée tout en travaillant à une vigilance accrue dans la rigueur empirique.

Ce séminaire comportera six séances tout au long de l’année 2024. Les quatre séances prévues au premier semestre 2024 seront consacrées à la présentation des enquêtes (matin) et à l'exploration des problématiques communes (après-midi).

Les problématiques abordées pourraient être :

Pandémie et personnes migrantes;

Pandémie en milieux urbains et milieux ruraux;

Pandémie et cycles de vie (jeune âge et grand âge);

Pandémie, dispositifs de santé et d’action sociale.

Deux séances, menées au cours de l'automne 2024, seront consacrées à la construction problématisée des thématiques, à la relecture des articles et à la préparation du travail éditorial.

Chaque séminaire sera tenu dans différentes villes en fonction des attachements institutionnels des participant.e.s. et de notre budget de mission.

Calendrier prévisionnel

Décembre 2023 : diffusion de l’appel à participation

25 janvier 2023 : date limite de réception des propositions et contact des chercheur.e.s dont les travaux s’inscrivent dans le périmètre de l’appel

: 25-30 janvier 2024 : composition du collectif

Février 2024 : 1ère séance du séminaire de travail

Avril 2024 : 2ème séance du séminaire de travail

Mai 2024 : 3ème séance du séminaire de travail

Juin 2024 : 4ème séance du séminaire de travail

Fin juin 2024 : proposition des articles (1ère version)

Juillet/Août/septembre 2024 : Relecture des articles

Octobre 2024 : 5ème séance du séminaire : Présentation critique des articles par les relecteurs.trices. Travail de synthèses thématiques.

Novembre 2024 : 6ème séance du séminaire : Présentation de la version finale des articles par les auteurs.trices ; préparation d’un article sur la méthode de travail collective.

Fin novembre 2024 : Soumission de l’ouvrage collectif ; soumission (si pertinent) d’un article sur la méthode de travail collective.

Modalités de contribution

Pour contribuer à ce séminaire, merci d’envoyer vos propositions à alexandra.soulier@gmail.com et laurence.boulaghaf@orange.fr

avant le 25 janvier 2024

Elles comprendront une proposition synthétique d’une à trois pages où vous décrirez le contexte, la problématique, les outils méthodologiques de la recherche qualitative que vous avez menée ou que vous menez actuellement ainsi que ses principaux résultats.

Organisation