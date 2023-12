Le queer dans le cinéma arabe

Announcement

Argumentaire

Cette journée d'étude se concentre sur l'exploration de la représentation du Queer dans le cinéma arabe, avec pour objectif d'analyser les différentes dimensions de ces thèmes, en mettant en évidence les nuances du langage corporel et des interactions émotionnelles à l'écran. Au lendemain de récents actes d'homophobie dans le monde arabe, Cette journée vise à soutenir la liberté d’expression des artistes et cinéastes arabes, à célébrer la créativité et de renforcer le dialogue autour des questions LGBTQ+. Elle aspire à être une source d'inspiration, à encourager des perspectives variées et à créer un réseau de soutien pour les artistes qui ont choisi de s'exprimer librement.

Cette journée réunit des doctorants/chercheurs en Études cinématographiques et audiovisuelles dont les sujets de recherches se concentrent sur les cinémas du monde arabe. Nous cherchons à explorer un thème qui a longtemps été considéré comme délicat et controversé au sein de la société arabe. Ce cinéma, aux histoires riches et diversifiées, a évolué au fil des décennies pour aborder des questions sociales et culturelles complexes, y compris celles liées au Queer, avec toutes les nuances que ce sujet englobe. Cette rencontre se propose donc d’examiner les représentations, les défis, les réactions et les implications du Queer et de ses représentations dans les cinémas arabes, depuis ses débuts jusqu’aux productions contemporaines afin de révéler l’évolution de ses représentations à l’écran et des stratégies narratives, cinématographiques et artistiques employées.

Les cinéastes arabes, ainsi que les acteurs et actrices, ont déployé une habileté pour concilier la représentation du Queer avec les tabous culturels et les préceptes religieux et socio-politiques tout en explorant les répercussions de ces représentations sur la réception nationale et internationale de leurs œuvres cinématographiques.

Les organisateurs attendent des propositions d’interventions ouvertes aux cinémas différents du monde entier. De même, les interventions fondées sur un studio, une période, un mouvement et/ou des études génétiques, historiques et comparatives seront préférées aux recherches centrées sur un seul cas, sur une carrière unique.

Professeur.es, doctorant.es, académicien.nes, mais également musicien.nes, cinéastes et producteur.rices, sont donc invité.es à envoyer leurs propositions de communications .

Axes

Les axes de recherche qui sont proposés sont :

L’histoire et l’évolution des représentations du Queer dans le cinéma arabe.

Les techniques cinématographiques et les différentes approches artistiques pour traiter le sujet du Queer.

Le jeu d’acteur en tant que composant central de la représentation du Queer dans le cinéma arabe : technique du jeu, performances et comparaisons locales et/ou internationales.

La censure et les défis, les controverses à la réception du public et les conséquences légales des scènes suggestives.

L’impact de la représentation du Queer sur la perception de la sexualité et des normes sociales au sein de la société arabe.

Organisation

Cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre d'un colloque consacré à l'amour dans le cinéma arabe, organisé par Marc Khoreich en collaboration avec l’Institut du Monde Arabe, Paper House Association, et Raksa Ciné/Rami Al Rabih.

Les activités prévues incluent une table ronde ainsi qu'une projection de film, programmées respectivement pour les 24 et 25 mars 2024 à l'Institut du Monde Arabe.

La journée d’étude est donc le dernier événement du colloque et aura lieu le mercredi 03 avril 2024 de 9h00 à 18h00 à la Maison de la Recherche (4, rue des Irlandais, 75005 Paris), salle Athéna.

Comité scientifique

Emna Mrabet ( Université Paris/Vincennes - Saint-Denis)

Marie Pierre-Bouthier (Université d'Amiens)

Modalités de soumission

La proposition de communication de 3000 signes (espaces comprises), accompagnée d’une courte biobibliographie devra être envoyées

le 1 février 2024 au plus tard

à l’adresse suivante: marc.khoreich@sorbonne-nouvelle.fr

Date du retour du comité scientifique : à partir du 15 février 2024.

Calendrier

Date limite des candidatures le 01 février 2024

Date prévue pour les retours avant le 15 février 2024

Dates de la journée d’étude le mercredi 03 février 2024

