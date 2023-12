Les savoirs sur l'eau comme patrimoine invisible (SAVEAU)

Announcement

Argumentaire

L'eau se manifeste très clairement sous ses différentes formes dans la ville d'Amiens et l'actuelle région des Hauts-de-France. En tant que patrimoine culturel et naturel, l'eau, quelle que soit sa qualification – (fleuve, voie navigable, rivière) – est parfois directement visible, mais elle peut aussi devenir invisible avec le temps. Tantôt les cours d'eau ont changé de parcours, tantôt des projets de canaux ont vu le jour. Alors que certains projets ont été effectivement réalisés, d’autres ont été laissés inachevés. Enfin, souvent, nous ne disposons plus d’informations précises et fiables sur le tracé historique des voies d'eau, ni de traces linguistico-culturelles permettant de reconstituer leur évolution. Ce projet, divisé en deux colloques, vise à rendre visibles les différentes strates de formation et de transformation d’un patrimoine de grande importance pour la région.

Il s'agit, d’une part, de s’interroger sur ce patrimoine fluvial ou hydraulique invisible ou peu visible et, d’autre part, de mettre en valeur ce patrimoine jusqu'alors peu valorisé dans le cadre de ce colloque. Tant des approches portant sur les Hauts-de-France comme des interventions d’un angle comparatif prenant en compte la situation en France, en Europe ou dans un contexte global sont les bienvenus. Ce colloque sera l’occasion d’aborder les questions de l’évolution d’un élément du patrimoine matériel, de sa réaffectation et de son adaptation à de nouveaux usages au cours du temps. C'est en travaillant sur les différentes strates du passé que ces relations peuvent être mises en évidence.

Les communications pourront porter, de manière non exhaustive, sur les questions suivantes liées à l'eau:

Comment le patrimoine a-t-il été réinventé ou (re)trouvé ?

Que peut-on dire sur la réutilisation du patrimoine ?

Peut-on évoquer une réécriture des descriptions des derniers siècles jusqu’à nos jours ?

Peut-on parler d'une (re)construction de la tradition par le patrimoine culturel ?

Ainsi ce colloque devra permettre d’améliorer nos connaissances non seulement sur l'utilisation de l'eau dans le passé et les enjeux linguistico-culturels liés à la dénomination des cours d’eau, à leurs changements géographiques, à leurs attributions changeantes et à leur valorisation ou dévalorisation, mais aussi l’utilisation ou bien la mise en valeur plus efficace de cette ressource précieuse à l'avenir. Pour cela, il faut pouvoir identifier et comprendre les anciennes voies d'eau, connaître leur utilisation et les choix des hydronymes ainsi que les raisons de leur disparition, et coopérer dans cette optique avec plusieurs partenaires en Picardie. Une exposition en cooperation avec Amiens métropole sur le thème sera associée à cette manifestation. L’établissement d’un bilan intermédiaire à l’issue du colloque permettra de définir les désiderata pour une suite éventuelle en 2025.

Conditions de soumission

Vous êtes invités à envoyer un résumé d’environ 300 mots (en Français ou en Anglais) et une courte biobibliographie

au plus tard le 15 janvier 2024

à paula.prescod@u-picardie.fr; jerome.buridant@u-picardie.fr; ludolf.pelizaeus@u-picardie.fr

Le colloque se tiendra les 3 et 4 octobre 2024.

Comité d’organisation

Jérôme Burident (UPJV/EDYSAN) ;

Julia Maassen ;

Ludolf Pelizaeus (UPJV/ CERCLL) ;

Paula Prescod (UPJV/ CERCLL) ;

Caroline Schaubert-Fasquel (UPJV/CERCLL/ ULCO).

Comité scientifique