Research assistant (doctoral candidate)

Announcement

Präsentation

Am Institut für Neuere deutsche Literatur der Universität Marburg ist zum 01.04.2024 im Rahmen eines binationalen Forschungsprojekts zur "Scientific Poetry and Poetics in Britain and Germany, from the Renaissance to the Enlightenment (SPPRE) // Lehrdichtung und Poetik in England und Deutschland von der Renaissance bis zur Aufklärung" die Stelle eines/einer Wissenschaftlichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin (65%, 3 Jahre) zu besetzen. Das Forschungsprojekt ist eine Kooperation der Universitäten York, Anglia Ruskin in Cambridge, Bayreuth und Marburg wird vom AHRC und DFG gefördert.

Die Stelle gehört zu Teilprojekt 4 "English-German Poeto-scientific Transfer in the Early European Enlightenment // Wissenschaftsdichtung zwischen England und Deutschland in der Europäischen Frühaufklärung". Während das Gesamtprojekt die volksprachliche und neulateinische Wissenschaftsdichtung erforscht, die in England und Deutschland zwischen 1580 und 1750 entstanden ist, und nach dem Beitrag fragt den diese Lehrdichtung bei der Produktion und Verbreitung von „wissenschaftlichem“ Wissen leistet, konzentriert sich das Marburger Teilprojekt auf die Rezeption und Zirkulation der physikotheologischer Dichtung in der Frühaufklärung zwischen England und Deutschland (https://kurzelinks.de/SPPRE_TP4).

Als binationales Forschungsprojekt richtet sich die Ausschreibung an Absolvent:innen der Germanistik ebenso wie der Anglistik mit Interesse an der Frühen Neuzeit/Aufklärung. Weitere Informationen zum Aufgabenprofil und zur Berwerbung finden Sie in der Stellenausschreibung: https://stellenangebote.uni-marburg.de/jobposting/eb34ea2baa239b7f7f672ceffc3a4dd8315a8c720

Ihre Aufgaben

Mitarbeit im Teilprojekt „English-German Poeto-Scientific Transfer in the Early European Enlightenment“ // „Wissenschaftsdichtung zwischen England und Deutschland in der Europäischen Frühaufklärung“

Realisierung eines thematisch passenden Promotionsvorhabens

Mitarbeit bei der Konzeption und Realisierung einer digitalen Ausstellung zum britisch-deutschen Kulturtransfer in der Europäischen Frühaufklärung

Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen einschließlich Workshops und Tagungen sowie der Erstellung von projektbezogenen Publikationen

wissenschaftliche Dienstleistungen in der Forschung

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben wird die Möglichkeit zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit geboten, die der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung dient. Die Befristung richtet sich nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG

Ihr Profil

abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master oder vergleichbar) im Fach Germanistik/German Studies, Komparatistik/Comparative European Literature oder einem vergleichbaren Studiengang mit literaturwissenschaftlichem Schwerpunkt

sehr gute schriftliche/mündliche Englisch- und Deutschkenntnis sowie ggf. weitere Fremdsprachenkompetenz

Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit und eigenständiges Arbeiten

Lust auf eigene Forschung in einem lebendigen internationalen Arbeitsumfeld

ein genuines Interesse an der Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit sowie am englisch-deutschen Kulturaustausch in der Europäischen Frühaufklärung

Die Bereitschaft zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung durch eine Dissertation im Rahmen des Forschungsprojekts wird erwartet.

Die Philipps-Universität unterstützt die professionelle Entwicklung von Nachwuchswissenschaftler*innen z. B. durch die Angebote der Marburg Research Academy (MARA), des International Office und der Stelle für Hochschuldidaktik.

Einreichungsrichtlinien

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf ggf. mit Lehr- und Publikationsverzeichnis, Zeugnisse sowie ein Exposé des geplanten Dissertationsprojekts [8 - 10 Seiten]) auf der Anzeigenseite

bis zum 04.02.2024

Kontakt für weitere Informationen

Prof. Dr. Hania Siebenpfeiffer : hania.siebenpfeiffer@uni-marburg.de

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Als familienfreundliche Hochschule unterstützen wir unsere Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist grundsätzlich möglich. Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet.