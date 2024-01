Patrimoine architectural de Kabylie. Origine, mutations et devenir

Announcement

Argumentaire

Le village est la pierre angulaire de la société kabyle, et sa présence est la preuve qui corrobore la fixité et la sédentarité des kabyles (Guenfissi, 2019). Il est bien avancé par plusieurs auteurs (Bourdieu, 2000 ; Hanoteau et Letourneux, 2003 ; Mahé, 2006) que l’implantation des villages et de ses ruelles ainsi que l’organisation, l’aménagement des maisons et leurs ouvertures ont été bien étudiés par ses habitants, afin de parvenir à l’architecture d’une véritable forteresse qui assurera à la fois protection et meilleure défense (Guenfissi, 2019). Véritable témoin et symbole de l’identité et de la culture kabyle et de son organisation sociale, l’architecture du village traditionnel possède tous les ingrédients pour devenir une source de connaissance et d’ancrage territorial.

En dépit de cette importance, les maisons traditionnelles kabyles sont actuellement en déperdition, si elles n’ont pas été détruites pour être remplacées par des constructions modernes, elles ne servent plus que d’entrepôts ou d’annexes où sont laissées à l’abandon et faute d’entretien finissent par s’effondrer (Bennacer, 2018-2019). Les évolutions actuelles et futures de la Kabylie, comme l’ont fermement souligné E.B. et M. Dahmani (2004) conditionneront l’avenir et la survie même de l’identité berbère. Autrefois, au plan de l’aménagement de l’espace en montagne, ce sont les règles édictées par la communauté (l’Herma ou l’honneur, l’Anaïa ou l’assistance, le Mechmel ou le bien public, Thimechret (Lewziaâ) ou la fête publique) qui ont produit une architecture spécifique à la région, en symbiose avec son cadre socioculturel, économique et environnemental (Toubal, 2007, p.3, pp.78-83).

Aujourd’hui, ces villages ont subi des processus de transformation de manière intense et les valeurs séculaires sont dangereusement affectées dans certains lieux. Plusieurs facteurs endogènes et exogènes ont été à l’origine de ces changements, sans négliger les conséquences des règlements et de la législation jugés incompatibles avec les caractéristiques originales du village traditionnel. Ce colloque s’intéressera, en second lieu, au patrimoine architectural pluriel qu’abritent nos petites villes de montages de Kabylie, et s’ouvrira également aux autres cas d’étude du vernaculaire d’ailleurs en guise d’exemples de bonnes pratiques.

Il nous semble que le débat en le sujet soulève de nombreuses questions :

À commencer par, comment déceler le pourquoi du mépris et scruter la nature du refus exprimé à l’égard de cette architecture ? Peut-on caractériser l’ensemble des mutations qu’elle a subies et identifier les facteurs qui les ont induits ?

Ensuite, on s’interroge aujourd’hui sur les instruments d’urbanisme et comment ont-ils impacté la production architecturale, la planification et la gestion de l’espace en montagne ?

Et puis, quelle démarche d’inspiration du vernaculaire de Kabylie peut-on développer afin de ne pas tomber dans le pastiche architectural et produire au final une architecture qui sera au goût du jour et du villageois-citoyen ? Encore, l’inspiration peut-elle aboutir à la constitution d’un savoir didactique enseignable et transmissible ?

Enfin, quels dispositifs théoriques, méthodologiques et pratiques à mettre en œuvre pour que la patrimonialisation de cette architecture vernaculaire réponde aux critères de durabilité et de résilience, dans le respect de l’identité locale et toujours en symbiose avec la nature ?

Il serait opportun de conjuguer le vernaculaire de Kabylie au Contemporain, maintenir et partager l’ensemble de ses valeurs et renforcer ainsi les liens avec la société et le lieu dans une perspective de développement pour une architecture villageoise durable et résiliente.

Cet appel à communication propose trois axes de réflexion :

Axe 01 : Patrimonialisation et Ancrage Territorial. Pour quelle Approche de Sauvegarde ?

1.1. Identification et reconnaissance des caractéristiques originales et plurielles de l’architecture villageoise, incarnées dans ses composants physiques, culturels et symboliques comme mode de structuration et d’ancrage territorial, et à sauvegarder suivant les approches les plus appropriées.

1.2. Mutations et facteurs d’influence affectant la production architecturale et les structures villageoises de Kabylie, telles que : l’évolution de la société, des modes et des techniques de construction, l’influence des autres civilisations et les impacts des risques environnementaux.

Axe 02 : Règlements et Législation de l’Espace Villageois

2.1. Les instruments d’urbanismes classiques et leur adéquation aux caractéristiques originales de cette architecture.

2.2. Le cadre législatif du Patrimoine Algérien et son impact sur la protection de l’architecture villageoise.

Axe 03 : Références au Vernaculaire. Défis Actuels et Résilience

3.1. L’avenir espéré : Inspiration des cultures constructives vernaculaires et Résilience comme finalité. Seront retenues ici les réflexions abordant le passage de l’architecture villageoise non-savante à l’architecture savante, un passage qui sera en mesure de constituer une source d’inspiration en faveur d’une architecture décontextualisé, intemporelle, évolutive et résiliente.

3.2. Gestion du patrimoine architectural et de l’espace villageois : retour d’expériences locales et d’ailleurs et exemples de bonnes pratiques (sera inclus ici initiatives et tendances actuelles de gestion et de mise en valeur du patrimoine architectural et de l’espace villageois, dynamiques citoyennes et participatives, propositions de professionnels, etc.).

In fine, la relation entre le vernaculaire et le contemporain ne doit pas être perçue comme une opposition, ni comme une reproduction pure et simple, mais plutôt comme un rapport de continuité, d’adaptation et de complémentarité.

Modalité de soumission

Communication orale (timing : 15 min), Poster (Q&R : 5 min) format A0 (80cm x120cm).

Le résumé d’une communication orale est de 500 mots au maximum et le résumé d’un poster ne doit pas dépasser 300 mots. Ils doivent être rédigés en français ou en anglais, sur une seule page A4.

Chaque résumé doit être accompagné des éléments suivants : un intitulé (10mots max), indication de l’axe et sous-axe thématique, affiliation, adresse e-mail et le numéro de téléphone, 05 mots clés, une bibliographie sommaire (150 mots max).

Un Template (article et poster) sera envoyé ultérieurement aux candidats, une fois le résumé retenu.

Le nombre d’auteurs d’une communication ne doit pas dépasser 03.

Les résumés, anonymisés, seront soumis à un comité scientifique pour une évaluation en double aveugle.

Dates importantes

13 décembre 2023 : Lancement de l’appel à participation

15 janvier 2024 : Date limite de soumission de résumés

20 février 2024 : Notification aux auteurs

05 février 2024 : Date limite d’envoi des articles

15 février 2024 : Notification aux auteurs

25 février 2024 : Enregistrement des participants

Du 05 au 06 mars 2024 : Déroulement de l’évènement

Les résumés doivent être envoyés à archi-tizi.colloque@ummto.dz afin d’être évalués par le comité scientifique, avant le 15 janvier 2024.

Il est à noter que les communications pourront se faire en français ou en anglais.

Comité scientifique

Dr. Boussad AICHE, président du comité scientifique, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, UMMTO

Dr. Oulhadj NAIT DJOUDI, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, UMMTO

Dr. Mohamed DAHLI, UMMTO

Pr. Mohamed Salah ZEROUALA, Département d’Architecture Alger

Pr. Youcef CHENNAOUI, Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme, Alger

Pr. Karima ANOUCHE, Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohammed Boudiaf, USTO-MB

Pr. Salah CHAOUCHE, Université Salah Boubnider Constantine 3

Dr. Lynda AOUDIA BENALI, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, UMMTO

Dr. Dalila BELKACEMI, Centre universitaire Morsli Abdellah, Tipasa

Dr. Mohammed Chérif HAMZA, Ecole nationale de conservation et de restauration des biens culturels, ENCRBC-Tipasa.

Dr. Hocine AIT SAADI, Université Saad Dahleb, Blida

Dr. Samir HADAD, DLCA-FLL, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, UMMTO

Dr. Rmdane ACHOUR, DLCA-FLL, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, UMMTO

Mme Nabila GOUMEZIANE, Directrice de culture de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Comité d’organisation