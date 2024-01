Announcement

Historique

En 1977, le Conseil général de l’Aude crée le Prix des Arts et des Sciences Joseph Poux. Il souhaite ainsi développer la connaissance que nous pouvons avoir du département en encourageant la recherche scientifique et en valorisant ses résultats par des publications. La gestion de ce prix est alors confiée aux Archives départementales .

Près de quarante ans plus tard, et en dépit des difficultés que la recherche peut rencontrer dans un monde où la rentabilité et l’efficacité immédiate priment, le prix Joseph Poux est toujours vivant et le Département de l’Aude y accorde toujours la même attention. Il répond donc au souci que la collectivité a toujours eu de mettre en valeur le territoire de l’Aude, son riche patrimoine mais aussi son histoire, sa culture, ses richesses archéologiques et naturelles.

Le prix des arts et des sciences Joseph Poux est doté d'une récompense de 3500 euros.

Thématiques

Le Département de l’Aude a institué un prix destiné à favoriser la publication ou la valorisation de travaux de chercheurs, de toutes formations, qui par leurs qualités scientifiques font progresser la connaissance du département, dans l'une ou l'autre des disciplines qui constituent les sciences humaines (histoire, histoire de l’art, archéologie, géographie, sociologie, ethnologie) et les sciences naturelles (géologie, botanique, zoologie).

Peuvent concourir à ce prix toutes les personnes qui présentent des travaux inédits sur le département, dont on peut apprécier la rigueur scientifique, le caractère novateur, la haute tenue intellectuelle ou l’aide qu’il peut apporter aux progrès de la recherche.

Il est ouvert à tous : autodidactes, associations, collectifs de chercheurs, enseignants, étudiants, érudits, sans exclusive, si ce n’est la qualité du travail présenté.

Ces travaux doivent d’une manière ou d’une autre s’appuyer sur l’utilisation des archives ou fournir un outil permettant de faciliter leur réutilisation.

Modalités de candidature

Toute personne ou organisme désirant faire acte de candidature doit déposer un exemplaire de son travail, sous forme de publication ou de dossier, auprès des Archives départementales de l’Aude. La date limite de remise des travaux est fixée au 15 novembre de chaque année, en contactant Élodie Capet (elodie.capet@aude.fr).

Dans le cas d’ouvrages déposés, ceux-ci restent acquis aux Archives départementales et sont conservés dans la bibliothèque historique du service. Ne sont prises en considération que les œuvres en langue française, ayant été achevées dans les deux années précédentes.

Un jury, composé d’élus, de responsables de sociétés savantes, d’universitaires, de chercheurs, de spécialistes et de représentants de l’Education nationale, se réunit au début de l’année suivante, après avoir étudié les travaux présentés.