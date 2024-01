Francisco de Vitoria (vers 1483-1546) est une figure majeure de la scolastique. Il est principalement connu pour ses Relectiones (publiées en 1557) sur des questions liées à la colonisation espagnole des Amériques, et il est souvent appelé le père de l’« école de Salamanque » et le fondateur du droit international. Conçu à l’occasion du cinquième centenaire de l’arrivée de Vitoria en Castille (1523-24), ce colloque vise à changer le paysage historiographique actuel en examinant ses cours universitaires dans le contexte de la pensée scolastique et en comparant ses vues avec celles d’auteurs contemporains (principalement de ceux qu’il a rencontrés à l’Université de Paris, où il a étudié environ quinze ans). Dix-huit chercheurs examineront la pensée de Vitoria, de la métaphysique à l’éthique, de la théorie de l’âme à l’économie.

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.