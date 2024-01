Environnement et migration

Announcement

Argumentaire

L’environnement est en constante évolution en Afrique. De la foresterie à une désertification accentuée, l’histoire de l’environnement en Afrique est en corrélation avec les sociétés et les communautés qui y vivent. Elle transcende ainsi leur symbolique pour s’imbriquer à d’autres réalités sociales telles que la migration. Tout comme l’environnement porte une transformation à la migration ; cette dernière également l’influence dans sa dynamique spatiale, humaine et floristique. Cet ouvrage collectif ambitionne de revisiter et de reconstruire la réflexion sur le Nexus Environnement-Migration, dans l’angle des sciences sociales, à partir des axes suivants :

Axes

Ontologie, Epistémologie et pratiques méthodologiques contemporaines de la recherche sur le Nexus Environnement- Migration en Afrique.

Il s’agira de présenter les objets du nexus Environnement-Migration dans un contexte contemporain en indiquant les régularités sous une posture positiviste, compréhensive ou réalisme critique.

Historique des trajectoires environnementales et de la migration en Afrique.

Comprendre le présent, implique une nécessaire construction socioanalytique et historique des dynamiques environnementales et migratoires dans l’espace africain. Elle suscite ici de jeter un regard sur les catastrophes naturelles, ses implications aux mouvements humains, souvent forcés et sur la justice climatique.

Migration et environnement : regards croisés des sociétés africaines.

L’ethnoécologie des sociétés africaines restructurent dans ses représentations, ses symboliques et rites, les modes de réception des migrants, de l’étranger ; tout comme les explications cosmogoniques des dynamiques environnementales, fondent ces mouvements migratoires. L’expérience empirique africaine est ici attendue.

Prospective et nouvelles orientations de la Migration environnementale.

Les futurs possibles du Nexus Environnement-Migration constituent un axe de réflexion sur la capacité d’anticipation des politiques publiques, des populations et autres institutions face aux transformations des problématiques environnementales et migratoires en milieu africain.

Au demeurant, cet ouvrage collectif sera une sélection fondée sur une discussion approfondie, à base théorique et empirique des productions ayant un ancrage dans les sociétés africaines, menées avec une finalité d’éclairage des transformations paradigmatiques du nexus environnement-migration.

Modalités de soumission

Les résumés de 500 mots au plus, inscrits dans l’un de ces axes, doivent être envoyés conjointement aux adresses emails : djanekabran@gmail.com et sahpojos.lakrohoun@gmail.com

au plus tard le 31 Janvier 2024.

Calendrier

28 Février 2024: Une notification des résumés acceptés sera envoyée aux auteurs

30 Juin 2024: Envoi des articles complets de 6000 à 7000 mots, au plus tard

30 Aout 2024: Retour des articles corrigés

15 Novembre 2024: Parution de l’ouvrage aux Editions L’Harmattan

Direction scientifique