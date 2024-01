Announcement

Contexte

La cérémonie des Flammes, née en 2023, a mis en avant le rap, le R&B et les musiques afro-caribéennes, styles musicaux auparavant invisibilisés ou minorés par la traditionnelle cérémonie des Victoires de la musique. Pourquoi a-t-il fallu créer une cérémonie spécifique pour que ces musiques, qui comptent parmi les plus populaires en France, soient dûment célébrées ? Par ailleurs, pour reprendre l’expression de Frederick Douglass popularisée par le sociologue W.E.B. Du Bois, la « ligne de couleur » qui sépare artistes blancs et racisés apparaissait aussi au festival de San Remo (Giuliani et.al, 2016) confirmant l’inconfort des institutions médiatiques culturelles italiennes face à une diversité qui demande de repenser l’identité nationale. Pourtant, nombre de musicien·nes racisé·es, ancré·es dans ces styles arrivent en tête des ventes en France et dans le pourtour méditerranéen. Aya Nakamura est l’artiste francophone la plus streamée dans le monde depuis plusieurs années ; Soolking qui mêle rap, R&B et raï compte 7,5 millions d’auditeurs et auditrices mensuelles sur Spotify (Taillandier 2020). Il apparaît donc indispensable de se pencher sur le rapport de ces styles musicaux aux sociétés contemporaines du pourtour méditerranéen et particulièrement à leur rapport à la construction sociale de la « race ». Ces interrogations ont été posées dès la fin des années 1970, notamment par les cultural studies alors en plein essor. Après le travail précurseur de Dick Hebdige (1976), ce sont les féministes britanniques comme Valerie Amos et Pratibha Parmar qui soulignaient l’importance de la prise en compte de la question raciale dans l’analyse esthétique, économique et politique des cultures populaires (1981). Ces travaux, prolongés ensuite par des recherches de plus en plus nombreuses (Rose 1994, Collins 2006) doivent cependant être mis à jour notamment en ce qui concerne le rap, R&B, et les musiques afro-caribéennes telles qu’elles s’expriment en France dans un espace méditerranéen allant, dans le cadre de ces journées, du détroit de Gibraltar à la Sicile, et de la France à la Tunisie. Le rapport à la race sera ici envisagé sous quatre angles principaux : un volet théorique, un volet « analyse des artistes », un volet « réception » et un volet « rapport aux institutions ».

Objectifs

Volet théorique

Sur le plan théorique, on note, au moins depuis l’avènement des cultural studies, une volonté de s’extraire du pessimisme culturel de l’école de Francfort et de sortir, d’un regard hiérarchisant, les cultures nobles ou classiques, considérées comme légitimes, au-dessus des cultures populaires (Djevadzadeh, 2021). Cependant de nouveaux débats apparaissent dans les années 1990, à l’image de celui opposant Judith Butler à Nancy Fraser (Butler 1998 ; Fraser 1998). Avec elles, on pourra donc se demander si l’analyse des questions de race au travers de ces musiques pécherait par un manque d’ancrage dans la réalité matérielle (Fraser), ou si au contraire, traiter de la race au prisme de ces objets culturels permet d’aborder les questions idéelles et matérielles de front (Butler). On se demandera donc s’il faut chercher les causes ou une partie des causes des discriminations croisées de race, de genre et de sexe qui s’expriment dans les musiques populaires en dehors du paradigme capitaliste - ou non. Inversement, on interrogera la portée politique de ces objets culturels sur les questions de race qui sont elles-mêmes souvent imbriquées dans d’autres questions « identitaires ». Les propositions pourront prolonger ces questionnements ou en proposer de nouveaux.

Volet analyse des artistes

Sur la prise en compte de la relation du rap à la race, un certain chemin a été parcouru en France, par exemple (Hammou 2013 ; Aterianus-Owanga et Sonnette-Manougian 2022). Ainsi Karim Hammou et Kaoutar Harchi se sont intéressé·es à « ce que la race fait aux artistes et ce que les artistes, en retour, font de ce que la race a fait d’eux, d’elles » (Hammou et Harchi 2020) en se concentrant sur le rap et la littérature. Nous invitons ainsi des propositions qui chercheront à compléter ces travaux concernant le rap, le R&B et les musiques afro-caribéennes écoutées dans un périmètre allant de la France au Maroc, et de l’Espagne à la Tunisie et incluant tous les pays dans cette zone. Il s’agira de s’interroger sur les traitements spécifiques réservés à un style plutôt qu’un autre et leurs manières respectives de commenter les tensions raciales à l’œuvre dans les pays concernés.

Volet réception

Par ailleurs, la réception de ces musiques - et ce que celles-ci indiquent du rapport des jeunes et des moins jeunes à la race - reste aussi à approfondir. Comme le mettait en avant Stuart Hall (1984), les cultures populaires sont des « espaces de consentement et de résistance » où les signifiés peuvent très bien être « court-circuités ». Autrement dit, les artistes, les critiques et les fans peuvent avoir des lectures très divergentes, voire contradictoires, des représentations de la race dans ces musiques comme le suggéraient déjà les féministes hip hop (Morgan 1999). Ensuite, les propositions pourront interroger les manières dont les nouveaux vecteurs de consommation musicale (streaming sur Youtube ou Spotify, TikTok etc…) influent ou non sur l’interprétation du message des artistes. Autrement dit, les revendications politiques antiracistes, les messages décoloniaux ou critiques d’un système oppressif sont-ils amplifiés ou dilués ? Disséminés de manière imprévue ou redirigés vers un public niche, limitant ainsi leur visibilité ? Par ailleurs, il sera intéressant de continuer le travail entamé Julian Boyadjian sur les goûts musicaux et s’interroger sur la manière dont « ligne de couleur » et « ligne de classe » prédéterminent ou pas la prédilection pour certains artistes appartenant à ces genres musicaux (Boyadjian 2019).

Volet rapport aux institutions

Finalement, un certain nombre de travaux commencent à porter sur le rapport des institutions à ces musiques. Le rapport du rap aux systèmes judiciaires états-unien, britannique ou français a fait l’objet de travaux pionniers mettant en avant les discriminations raciales dont font l’objet les rappeurs (Nielson et Dennis 2019, Fatsis 2019, Carinos Vasquez 2022). Ces travaux pourraient dialoguer avec des recherches similaires concernant le reste de l’aire géographique considérée ici, ou bien être confrontés avec des travaux de même nature portant sur le R&B et les musiques afro-caribéennes. Le rapport des institutions scolaires avec ces musiques reste aussi très peu exploré au prisme de la race dans cet espace (Souyri 2022). L’utilisation thérapeutique de ces musiques dans les écoles, les ateliers culturels ou les hôpitaux sera un angle de questionnement privilégié. Une vaste littérature existe aux États-Unis concernant le hip hop dans ces contextes institutionnels, mais un travail d’une amplitude similaire reste à faire pour ce qui est du R&B et des musiques afro-caribéennes en France et dans l’espace méditerranéen considéré ici.

Entre « opium du peuple » et force de conscientisation, ces musiques sont susceptibles de renforcer les stéréotypes raciaux (voir le concept de « controlling images » de Collins 1990), ou au contraire d’offrir des espaces d’identification et d’autodéfinition (Bobo, 1995). Les propositions attendues chercheront donc, dans une perspective diachronique, à montrer ce que ces musiques font ou ont fait à la race et en retour, ce que la race leur fait dans l’espace méditerranéen, en mettant au jour des courants souvent antithétiques au sein de mêmes genres, de mêmes œuvres et parfois de mêmes publics. À l’aide d’instruments disciplinaires variés et croisés allant de la musicologie, à l’histoire en passant par la sociologie de la culture, les cultural studies, la pédagogie critique, les études postcoloniales ou les black studies, on s’attachera donc à rendre compte de ce signifiant « fluctuant » (Hall 2021) qu’est la race dans le contexte de ces musiques pour lesquelles la notion d’« hybridité des identités et des cultures » (Appadurai 1990, et Bhabha 1994) est particulièrement opératoire.

Sans que cette liste soit exhaustive, nous nous intéressons notamment aux sujets suivants dans leur rapport aux musiques rap, R&B et afro-caribéennes du pourtour méditerranéen, dans un périmètre allant de la France au Maroc, et de l’Espagne à la Tunisie :

Représentations et expressions de la race Formes du militantisme chez les musicien·nes et leurs publics Tensions et convergences entre les discours antiracistes, antisexistes et anticapitalistes des musicien·nes et de leur publics Représentation de la ligne de couleur (Frederick Douglass), la double conscience (W.E.B Du Bois) et autres concepts herméneutiques de la « race » dans les œuvres et les discours des musicien·nes La notion d’identité nationale chez les musicien·nes rap, R&B et afro-caribéennes et leurs publics

Interprétation et réception des messages Visibilisation et invisibilisation des discours antiracistes ou discutant la race dans les médias musicaux Évolution de la prise en compte des messages antiracistes et des considérations sur la race suivant l’âge du public Débats herméneutiques sur la race entre les musicien·nes

Les institutions face aux musiques rap, R&B et afro-caribéennes Le système judiciaire face aux musicien·nes et à leurs publics (criminalisation, biais racistes, etc.) Institutions scolaires, pédagogie antiraciste et enseignant·es face aux musiques rap, R&B afro-caribéennes et à leurs publics Thérapie contre le stress causé par les micro-agressions et agressions racistes par ces musiques dans les hôpitaux, écoles ou lieux de culture Racisme dans l’industrie musicale



Calendrier

Les propositions devront être envoyées au plus tard le 15 février 2024 aux deux adresses suivantes :

emilie.souyri@univ-cotedazur.fr

s.federico@phd.uniss.it

Elles se présenteront sous la forme d’un résumé (800 mots maximum) assorti de 5 mots-clés et d’une courte bibliographie. La problématique, les objectifs et la méthodologie de recherche y seront clairement énoncés.

Les autrices et auteurs veilleront à mentionner leurs coordonnées complètes (statut, institution de rattachement et courriel).

Les propositions d’articles, puis les articles rédigés feront l’objet d’une double expertise scientifique anonyme.

Le calendrier détaillé est le suivant (veuillez respecter rigoureusement les échéances) :

15 février 2024 : envoi des propositions d’articles par les autrices et auteurs.

: envoi des propositions d’articles par les autrices et auteurs. 30 mars 2024 : retour aux autrices et auteurs pour acceptation ou refus motivé.

30 juin 2024 : réception des articles complets (entre 30 et 40000 signes espaces compris).

15 octobre 2024 : retour des évaluations et demande éventuelle de réécriture.

15 décembre 2024: réception des articles définitifs.

avril 2025 : publication et diffusion des articles.

Comité de sélection

Emilie Souyri: LIRCES, Université Côte d'Azur

Sara Federico: Université de Sassari

Bibliographie